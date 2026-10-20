Shtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Shtutgart — Atl. Madrid uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Shtutgart boshlang‘ich tarkibi: 41. Zaymen D., 24. Shabo J., 3. Xendriks R., 7. Mittelshtadt M., 4. Vagnoman Y., 21. Premel G., 6. Shtiller A., 10. Fyurix K., 18. Leveling Dj., 11. El-Xannus B., 26. Undav D. (kapitan).
Shtutgart zaxiradagilari: 2. Al Daxil A., 22. Assinon L., 1. Bredlou F., 9. Demirovich E., 33. Funk M., 14. Xakes L., 29. Yelch F., 16. Karazor A., 28. Nartey N., 17. Peychinovich D., 44. Zauer L.
Shtutgart bosh murabbiyi: Xyoness S.
Atl. Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Oblak Ya. (kapitan), 14. Lorente M., 18. Pubil M., 17. Gansko D., 22. Grimaldo A., 20. Simeone Dj., 23. Yulmann M., 8. Barrios P., 10. Baena A., 15. Devid Dj., 19. Alvares X.
Atl. Madrid zaxiradagilari: 5. Kardozu J., 46. Kastilo X., 27. Dominges X., 7. Li Kan In, 24. Le Norman R., 11. Lukman A., 30. Martines D., 4. Mendosa R., 1. Musso X., 16. Ortis A., 9. Syorlot A., 3. Vargas O.
Atl. Madrid bosh murabbiyi: Simeone D.
Izohlar 0
…