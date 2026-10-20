Shtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn

·35·Sport
Shtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi ShtutgartAtl. Madrid uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Shtutgart boshlang‘ich tarkibi: 41. Zaymen D., 24. Shabo J., 3. Xendriks R., 7. Mittelshtadt M., 4. Vagnoman Y., 21. Premel G., 6. Shtiller A., 10. Fyurix K., 18. Leveling Dj., 11. El-Xannus B., 26. Undav D. (kapitan).

Shtutgart zaxiradagilari: 2. Al Daxil A., 22. Assinon L., 1. Bredlou F., 9. Demirovich E., 33. Funk M., 14. Xakes L., 29. Yelch F., 16. Karazor A., 28. Nartey N., 17. Peychinovich D., 44. Zauer L.

Shtutgart bosh murabbiyi: Xyoness S.

Atl. Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Oblak Ya. (kapitan), 14. Lorente M., 18. Pubil M., 17. Gansko D., 22. Grimaldo A., 20. Simeone Dj., 23. Yulmann M., 8. Barrios P., 10. Baena A., 15. Devid Dj., 19. Alvares X.

Atl. Madrid zaxiradagilari: 5. Kardozu J., 46. Kastilo X., 27. Dominges X., 7. Li Kan In, 24. Le Norman R., 11. Lukman A., 30. Martines D., 4. Mendosa R., 1. Musso X., 16. Ortis A., 9. Syorlot A., 3. Vargas O.

Atl. Madrid bosh murabbiyi: Simeone D.

Jonli reportaj JONLI
5
Shtutgart yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun aniq paslar bilan o‘yin tashkil etmoqda.
3
Kris Fyurix (Shtutgart) darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi umuman aniq chiqmadi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
1
Josha Vagnoman (Shtutgart) uzatilgan to‘pni egallab oldi va ikkilanmasdan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo Yan Oblak o‘z o‘rnida va bu zarbani qaytardi!
1
Maksimilian Mittelshtedt (Shtutgart) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, yaqin masofadagi sherigiga yetkazib berdi.
1
Bilal El Xannus (Shtutgart) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va darvozaning chap tomonini nishonga oldi, ammo darvozabon zarbani qaytardi. Shtutgart burchak zarbasini amalga oshiradi.
1
O‘yin boshlandi. Birinchi bo‘lim start oldi.
00:00
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Shtutgart o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Serdar Gyozyubyuyuk bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
00:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
00:00
Salom va bizning bo‘lajak o‘yin bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
ShtutgartAtl. MadridChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Espanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnEspanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 15:48Slovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnSlovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Xamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnXamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:40Bavariya bilan bogʻliq muammo: Shtutgart darvozabon masalasida ikkiga boʻlindiBavariya bilan bogʻliq muammo: Shtutgart darvozabon masalasida ikkiga boʻlindi26 may 15:38Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiMercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardi5 iyul 02:54Aleksandr Nyubel uchun “Siti” va “Yuventus” kurash boshlashi mumkinAleksandr Nyubel uchun “Siti” va “Yuventus” kurash boshlashi mumkin27 may 20:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi