Atl. Madrid — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Atl. Madrid — Bavariya Myunxen uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Atl. Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Oblak Ya. (kapitan), 19. Alvares X., 10. Baena A., 8. Barrios P., 22. Grimaldo A., 17. Gansko D., 24. Le Norman R., 14. Lorente M., 18. Pubil M., 20. Simeone Dj., 9. Syorlot A.
Atl. Madrid zaxiradagilari: 46. Kastilo X., 15. Devid Dj., 27. Dominges X., 26. Ueso R., 6. Koke, 7. Li Kan In, 11. Lukman A., 30. Martines D., 4. Mendosa R., 1. Musso X., 16. Ortis A., 3. Vargas O.
Atl. Madrid bosh murabbiyi: Simeone D.
Bavariya Myunxen boshlang‘ich tarkibi: 1. Noyer M. (kapitan), 8. Bishof T., 19. Devis A., 9. Keyn G., 42. Karl L., 6. Kimmix J., 27. Laymer K., 17. Olise M., 44. Stanishich J., 4. Ta J., 2. Upamekano D.
Bavariya Myunxen zaxiradagilari: 46. Binder T., 23. Boe S., 11. Braun N., 47. Dayber D., 21. Ito X., 3. Kim Min Chje, 45. Pavlovich A., 26. Ulrayx S., 40. Urbig J.
Bavariya Myunxen bosh murabbiyi: Denks A.
Izohlar 0
…