Atl. Madrid — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matn

·59·Sport
Atl. Madrid — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Atl. Madrid — Bavariya Myunxen uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Atl. Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Oblak Ya. (kapitan), 19. Alvares X., 10. Baena A., 8. Barrios P., 22. Grimaldo A., 17. Gansko D., 24. Le Norman R., 14. Lorente M., 18. Pubil M., 20. Simeone Dj., 9. Syorlot A.

Atl. Madrid zaxiradagilari: 46. Kastilo X., 15. Devid Dj., 27. Dominges X., 26. Ueso R., 6. Koke, 7. Li Kan In, 11. Lukman A., 30. Martines D., 4. Mendosa R., 1. Musso X., 16. Ortis A., 3. Vargas O.

Atl. Madrid bosh murabbiyi: Simeone D.

Bavariya Myunxen boshlang‘ich tarkibi: 1. Noyer M. (kapitan), 8. Bishof T., 19. Devis A., 9. Keyn G., 42. Karl L., 6. Kimmix J., 27. Laymer K., 17. Olise M., 44. Stanishich J., 4. Ta J., 2. Upamekano D.

Bavariya Myunxen zaxiradagilari: 46. Binder T., 23. Boe S., 11. Braun N., 47. Dayber D., 21. Ito X., 3. Kim Min Chje, 45. Pavlovich A., 26. Ulrayx S., 40. Urbig J.

Bavariya Myunxen bosh murabbiyi: Denks A.

Jonli reportaj JONLI
34
Himoyachi jarima maydoni ichida Garri Keynning (Bavariya Myunxen) zarbasini jasorat bilan to‘sib qoldi.
33
Joshua Kimmix (Bavariya Myunxen) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni ilib olishdi.
27
Harri Keyn (Bavariya Myunxen) jarima maydoni ichidan to‘pga birinchi urinishda zarba berdi, ammo uning noaniq zarbasi o‘ng ustun yonidan ancha chetga o‘tib ketdi.
27
Yosip Stanishich (Bavariya Myunxen) darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay to‘pni to‘sib qoldi.
26
Atletiko Madrid tezkor jarima zarbasini qisqa pas bilan amalga oshirdi va o‘yin davom etmoqda.
26
Dayot Upamekano (Bavariya Myunxen) xavfli o‘yin namoyish etdi. Fransua Letekse qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Atletiko Madrid jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi.
24
Konrad Laymer (Bavariya Myunxen) katta imkoniyatdan foydalana olmadi, uning zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
23
Lennart Karl (Bavariya Myunxen) jarima maydonchasi ichidan ajoyib zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan biroz yuqoriroq o‘tib ketdi.
21
Konrad Laymer (Bavariya Myunxen) o‘yindan tashqari holatda qoldi. U himoya ortiga o‘tish uchun bo‘sh hududga ega edi, ammo juda erta harakatni boshladi.
20
Raqiblar Xulian Alvaresga (Atletiko Madrid) juda ko‘p bo‘sh joy qoldirishdi va u uzoq masofadan zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustundan ancha chetlab o‘tgani sababli darvozaga xavf solmadi.
17
Robin Le Norman (Atletiko Madrid) qo‘pol o‘ynadi va Fransua Letekse hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
15
Atletiko Madrid burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
14
Pablo Barrios (Atletiko Madrid) darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni mohirona to‘sib qolgani uchun u nishonga yetmadi. Atletiko Madrid burchak zarbasini ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni jo‘natishmoqda.
14
Atletiko Madrid tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatni himoyachilar osonlik bilan bartaraf etishdi. Atletiko Madrid burchak zarbasini amalga oshiradi.
14
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan ajoyib to‘sish Atletiko Madrid tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmasligiga sabab bo‘ldi. Hakam Atletiko Madrid foydasiga burchak zarbasi belgilanganini bildirdi.
13
Aleksandr Syorlot (Atletiko Madrid) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo raqib himoyachisi uni qaytardi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Atletiko Madrid burchak zarbasini amalga oshiradi.
11
To‘p yuqoriga ko‘tarildi va Juliano Simeone (Atletiko Madrid) uni nazorat qila olmagach, qo‘liga tegdi, hakam esa qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
11
Joshua Kimmix (Bavariya Myunxen) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni xavfli hududdan uzoqlashtirishdi.
10
Maykl Olise (Bavariya Myunxen) jarima maydonchasi ichiga shiddatli kirib bordi, ammo zarba berish uchun bo‘sh joy topa olmadi.
4
Konrad Laymer (Bavariya Myunxen) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo uning urinishi bartaraf etildi va to‘p uzoqlashtirildi.
2
Xulian Alvares (Atletiko Madrid) darvoza tomon zarba berdi, ammo uning urinishi yetarlicha aniq chiqmadi va to‘p o‘ng ustun yonidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
01:01
O‘yinni Atletiko Madrid boshlab beradi.
01:00
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlanishi sababli kechiktiriladi.
01:00
Fransua Letekse bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
01:00
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
01:00
Assalomu alaykum va xush kelibsiz, bizning matnli jonli sharhimizga! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin orada e’lon qilinadi.
Atl. MadridBavariya MyunxenChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnShtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 23:03Levante — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnLevante — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 17:02Espanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnEspanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 15:48Bavariya Myunxen — Arsenal: tarkiblar va jonli matnBavariya Myunxen — Arsenal: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 22:52Bavariya Myunxen — Dortmund: tarkiblar va jonli matnBavariya Myunxen — Dortmund: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 21:35Frayburg — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matnFrayburg — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi