La Ligada 13-tur: «Real»ning qaytishi — 84-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya chempionatining 13-turida «Real Madrid» o‘z maydonida «Selta»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Madridliklar safida Jud Bellingem va Karlos Espi gol mualliflari bo‘lishdi, mehmonlardan esa Pablo Duran hisobni ochgandi.
- Sevilya derbisida «Sevilya» va «Real Betis»
- 1:1 hisobida durang o‘ynadi. Shuningdek, «Alaves», «Valensiya» va «Espanol» jamoalari o‘z uchrashuvlarida g‘alaba qozonishdi.
Ispaniya chempionatining 13-turida «Real Madrid» o‘z maydonida «Selta» qarshiligini iroda evaziga sindirdi. Mehmonlar uchrashuv boshida hisobni ochgan bo‘lsa-da, Jud Bellingem va Karlos Espining gollari madridliklarga muhim g‘alabani taqdim etdi. Sevilya derbisida esa g‘olib aniqlanmadi.
Ispaniya La Ligasining 2026/2027 yilgi mavsumi 13-turidan o‘rin olgan bir qator uchrashuvlar yakunlandi. Turning markaziy bahsida «Real Madrid» «Selta»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. «Sevilya» va «Real Betis» o‘rtasidagi shahar derbisi esa so‘nggi daqiqalardagi gol evaziga durang bilan tugadi.
«Real» mag‘lubiyat yoqasidan qaytib, g‘alabani qo‘lga kiritdi
«Real Madrid» — «Selta» 2:1
Madriddagi uchrashuv mezbonlar uchun kutilmagan ssenariyda boshlandi. «Selta» hali 5-daqiqada Pablo Duranning goli orqali hisobni ochib, «Real»ni qiyin ahvolga solib qo‘ydi.
Shundan keyin madridliklar hisobni tenglashtirish uchun raqib darvozasi oldida bosimni kuchaytirdi. Biroq birinchi bo‘limda hisob o‘zgarmadi.
Ikkinchi bo‘limda «Real» o‘z so‘zini aytdi. 65-daqiqada Jud Bellingem gol urib, jamoasiga durangni taqdim etdi. Uchrashuvning 84-daqiqasida esa Karlos Espi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, g‘alaba goliga mualliflik qildi.
Shu tariqa «Real Madrid» dastlabki daqiqalarda o‘tkazib yuborilgan golga qaramay, uchrashuvni o‘z foydasiga hal etdi va uch muhim ochkoga ega bo‘ldi.
Sevilya derbisida g‘olib so‘nggi daqiqada aniqlanmadi
«Sevilya» — «Real Betis» 1:1
Turning eng qiziqarli bahslaridan biri Sevilya shahrida bo‘lib o‘tdi. Shaharning ikki azaliy raqibi — «Sevilya» va «Real Betis» o‘zaro kuch sinashdi.
Uchrashuvning birinchi bo‘limida hisob ochilmadi. 49-daqiqada esa mehmonlar safida harakat qilayotgan Antoni gol urib, «Betis»ni oldinga olib chiqdi.
«Sevilya» mag‘lubiyatga rozi bo‘lmadi va so‘nggi daqiqalarga qadar raqib darvozasiga yo‘l topishga urindi. Ularning harakatlari 90-daqiqada samara berdi: Kike Salas hisobni tenglashtirib, jamoasini mag‘lubiyatdan qutqardi.
Natijada Sevilya derbisi 1:1 hisobida yakunlandi. Har ikki jamoa bittadan ochko bilan kifoyalandi.
«Alaves» birinchi daqiqadanoq ustunlikni qo‘lga oldi
«Alaves» — «Deportivo» 3:1
«Alaves» o‘z maydonida «Deportivo» ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi. Mezbonlar uchrashuvni juda faol boshlab, Anxel Peresning birinchi daqiqada kiritgan goli bilan hisobni ochishdi.
40-daqiqada Nauel Tenalya farqni ikkitaga yetkazdi. Ikkinchi bo‘limda Lukas Boye ham gol urib, «Alaves»ning ustunligini yanada mustahkamladi.
Mehmonlar esa faqat uchrashuv yakuniga yaqin javob qaytarishdi. 89-daqiqada Denis Suares gol kiritdi, ammo bu «Deportivo»ga mag‘lubiyatdan qutulish uchun yetarli bo‘lmadi — 3:1.
«Valensiya» safarda minimal hisobda g‘alaba qozondi
«Rayo Valekano» — «Valensiya» 0:1
«Valensiya» «Rayo Valekano» maydonida qiyin g‘alabaga erishdi. Uchrashuvdagi yagona gol 40-daqiqada kiritildi. Kopete o‘z darvozasiga to‘p kiritib qo‘ydi va bu avtogol mehmonlarga uch ochko keltirdi.
Qolgan vaqt davomida hisob o‘zgarmadi. «Valensiya» safardagi muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.
«Espanol» Bilbaodan uch ochko bilan qaytdi
«Atletik Bilbao» — «Espanol» 0:1
Turning yana bir uchrashuvida «Espanol» safarda «Atletik Bilbao»ni mag‘lub etdi. Bahsdagi yagona gol 65-daqiqada Roberto Fernandes tomonidan kiritildi.
Bilbaoliklar o‘z maydonida hisobni tenglashtirishga uringan bo‘lsa-da, raqib himoyasini yorib o‘ta olmadi. Natijada «Espanol» minimal hisobdagi g‘alabani saqlab qoldi.
La Liga 13-turining boshqa natijalari
Uchrashuv
Hisob
«Atletik Bilbao» — «Espanol»
0:1
«Alaves» — «Deportivo»
3:1
«Rayo Valekano» — «Valensiya»
0:1
«Sevilya» — «Real Betis»
1:1
«Real Madrid» — «Selta»
2:1
«Real» uchun muhim uch ochko
13-turdagi natijalar orasida «Real Madrid»ning irodali g‘alabasi alohida e’tiborga loyiq bo‘ldi. Madridliklar uchrashuvni o‘tkazib yuborilgan gol bilan boshlaganiga qaramay, vaziyatni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘lishdi.
Sevilya derbisida esa har ikki jamoa g‘alabaga yaqin kelgan bo‘lsa-da, yakunda durangga rozi bo‘ldi. La Ligadagi navbatdagi turlar chempionlik va Yevropa musobaqalari yo‘llanmalari uchun kurashda yana qanday o‘zgarishlar bo‘lishini ko‘rsatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…