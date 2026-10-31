La Ligada sensatsiya: “Espanol” safarda “Vilyarreal”ni mag‘lub etdi

·37·Sport
La Ligada sensatsiya: “Espanol” safarda “Vilyarreal”ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 11-turida «Espanol» klubi safarda «Vilyarreal» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 60-daqiqada Leandro Kabrera kiritib, jamoasiga muhim 3 ochkoni taqdim etdi.
  • Mazkur natijadan so‘ng «Espanol»
  • 11 ochko bilan 14-o‘ringa ko‘tarilib oldi, «Vilyarreal» esa 12 ochko bilan 10-pog‘onada qoldi.

Ispaniya La Ligasining 11-turi doirasida kutilmagan va murosasiz natija qayd etildi. Kataloniyaning «Espanol» klubi safarda «Vilyarreal» maydoniga saf tortib, 1:0 hisobida minimal va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv taqdirini himoyachi tomonidan kiritilgan yagona to‘p hal qildi. Ushbu g‘alaba mehmonlarga musobaqa jadvalidagi xavfli hududdan uzoqlashish imkoniyatini berdi.

Hal qiluvchi daqiqa va Kabreraning goli

Keskin kurashlar ostida kechgan bellashuv tafsilotlari quyidagicha bo‘ldi:

  • Himoyachidan g‘alaba goli: Uchrashuvdagi yagona va hal qiluvchi gol 60-daqiqada urildi — «Espanol»ning tajribali himoyachisi Leandro Kabrera raqib darvozasini ishg‘ol qilib, o‘z jamoasiga oltinga teng 3 ochkoni tuhfa etdi;

  • «Vilyarreal»ning bosimi: Mezbonlar ikkinchi bo‘limda qator hujumkor almashtirishlarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, kataloniyaliklar mudofaasini yorib o‘tishning uddasidan chiqa olmadi.

Musobaqa jadvalidagi o‘zgarishlar

Mazkur uchrashuv natijasi jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rniga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Espanol» ko‘tarilmoqda: Safardagi qimmatli g‘alabadan so‘ng Kataloniya jamoasi o‘z ochkolarini 11 taga yetkazib, turnir jadvalida 14-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • «Vilyarreal» 10-o‘rinda qoldi: Mag‘lubiyatga uchragan mezbonlar esa 12 ochko bilan kuchli o‘nlikning quyi chegarasida, ya’ni 10-pog‘onada qolmoqda.

La Liga. 11-tur bahsi tarkiblari:

  • «Vilyarreal»: Gulachi, Mourinio, Navarro (Oluvaseyi, 80), Veyga, Kardona (Romero, 59), Komesanya, Moleyro (Ayose Peres, 59), Masia, Byukenen (Frimen, 80), Moreno (Pepe, 18), Mikautadze;

  • «Espanol»: Fortuno, Drkushich, El Hilali, Kabrera, Inoxo (Losano, 61), Espozito, Bauza, Ernandes (Moskardo, 88), Saragosa (Puado, 77), Roberto, Dmitrovich.

Himoyadagi intizomli o‘yin va standart vaziyatdan maksimal foydalanish evaziga qo‘lga kiritilgan bu g‘alaba «Espanol»ning mavsumdagi eng muhim taktik yutuqlaridan biri bo‘ldi.

La LigaEspanolVilyarrealLeandro Kabrera
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vilyarreal — Espanol: tarkiblar va jonli matnVilyarreal — Espanol: tarkiblar va jonli matnKecha 23:5590-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi90-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi17 oktabr 19:18Raqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radiRaqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radi11 oktabr 11:58Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?10 oktabr 13:58La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdi18 sentabr 06:11Flik, Marselino va Bordalas "mavsum murabbiyi" bo‘lish uchun kurashadi...Flik, Marselino va Bordalas "mavsum murabbiyi" bo‘lish uchun kurashadi...26 may 14:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi