La Ligada sensatsiya: “Espanol” safarda “Vilyarreal”ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 11-turida «Espanol» klubi safarda «Vilyarreal» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 60-daqiqada Leandro Kabrera kiritib, jamoasiga muhim 3 ochkoni taqdim etdi.
- Mazkur natijadan so‘ng «Espanol»
- 11 ochko bilan 14-o‘ringa ko‘tarilib oldi, «Vilyarreal» esa 12 ochko bilan 10-pog‘onada qoldi.
Ispaniya La Ligasining 11-turi doirasida kutilmagan va murosasiz natija qayd etildi. Kataloniyaning «Espanol» klubi safarda «Vilyarreal» maydoniga saf tortib, 1:0 hisobida minimal va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv taqdirini himoyachi tomonidan kiritilgan yagona to‘p hal qildi. Ushbu g‘alaba mehmonlarga musobaqa jadvalidagi xavfli hududdan uzoqlashish imkoniyatini berdi.
Hal qiluvchi daqiqa va Kabreraning goli
Keskin kurashlar ostida kechgan bellashuv tafsilotlari quyidagicha bo‘ldi:
Himoyachidan g‘alaba goli: Uchrashuvdagi yagona va hal qiluvchi gol 60-daqiqada urildi — «Espanol»ning tajribali himoyachisi Leandro Kabrera raqib darvozasini ishg‘ol qilib, o‘z jamoasiga oltinga teng 3 ochkoni tuhfa etdi;
«Vilyarreal»ning bosimi: Mezbonlar ikkinchi bo‘limda qator hujumkor almashtirishlarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, kataloniyaliklar mudofaasini yorib o‘tishning uddasidan chiqa olmadi.
Musobaqa jadvalidagi o‘zgarishlar
Mazkur uchrashuv natijasi jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rniga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
«Espanol» ko‘tarilmoqda: Safardagi qimmatli g‘alabadan so‘ng Kataloniya jamoasi o‘z ochkolarini 11 taga yetkazib, turnir jadvalida 14-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
«Vilyarreal» 10-o‘rinda qoldi: Mag‘lubiyatga uchragan mezbonlar esa 12 ochko bilan kuchli o‘nlikning quyi chegarasida, ya’ni 10-pog‘onada qolmoqda.
La Liga. 11-tur bahsi tarkiblari:
«Vilyarreal»: Gulachi, Mourinio, Navarro (Oluvaseyi, 80), Veyga, Kardona (Romero, 59), Komesanya, Moleyro (Ayose Peres, 59), Masia, Byukenen (Frimen, 80), Moreno (Pepe, 18), Mikautadze;
«Espanol»: Fortuno, Drkushich, El Hilali, Kabrera, Inoxo (Losano, 61), Espozito, Bauza, Ernandes (Moskardo, 88), Saragosa (Puado, 77), Roberto, Dmitrovich.
Himoyadagi intizomli o‘yin va standart vaziyatdan maksimal foydalanish evaziga qo‘lga kiritilgan bu g‘alaba «Espanol»ning mavsumdagi eng muhim taktik yutuqlaridan biri bo‘ldi.
Izohlar 0
…