Shanhay “Masters”da sensatsiya: Rafael Xodar Medvedevni musobaqadan chiqarib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shanhaydagi «Masters» turnirining yarimfinalida jahonning oltinchi raketkasi Daniil Medvedev ispaniyalik Rafael Xodarga 3:6, 4:6 hisobida yutqazib, finalga chiqa olmadi.
- Bellashuv davomida Xodar o‘yin tempini nazorat qilib, 7 ta breyk-pointdan 4 tasini muvaffaqiyatli amalga oshirdi, Medvedev esa 6 ta imkoniyatdan faqat 2 tasidan foydalana oldi.
Xitoyning Shanhay shahrida o‘tkazilayotgan tennis bo‘yicha nufuzli «Masters» turkumidagi turnirning yarimfinali kutilmagan sensatsion natija bilan yakunlandi. Sayyoramizning oltinchi raketkasi, rossiyalik Daniil Medvedev musobaqa finaliga chiqa olmadi.
Hal qiluvchi bahs yo‘llanmasi uchun kechgan to‘qnashuvda u jahon reytingining 13-pog‘onasida borayotgan ispaniyalik iqtidor sohibi Rafael Xodarga 3:6, 4:6 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Bir yarim soatlik shiddat: Xodarning ustunligi
Bir yarim soatdan ortiq davom etgan bellashuvda ispaniyalik tennischi o‘yin tempini to‘liq o‘z nazoratida ushlab turdi:
Rafael Xodarning ko‘rsatkichlari: Ispaniya vakili bahs davomida 6 ta eys (to‘g‘ridan to‘g‘ri berilgan zarba) amalga oshirdi, 2 marta qo‘sh xatoga yo‘l qo‘ydi va eng asosiysi, 7 ta breyk-point imkoniyatidan 4 tasini unumli realizatsiya qildi;
Daniil Medvedevning xatolari: Rossiyalik yulduz 3 ta eys qayd etgan bo‘lsa-da, 4 marta qo‘sh xatoga yo‘l qo‘yib, o‘z o‘yinida beqarorlik ko‘rsatdi; shuningdek, 6 ta imkoniyatdan faqat 2 tasida breyk amalga oshira oldi;
Ikki setda hal bo‘lgan masala: Xodarning ishonchli qabul va keskin zarbalari tufayli Medvedev o‘yinda burilish yasay olmadi va mag‘lubiyatni tan olishga majbur bo‘ldi.
Finalda Ispaniya derbisi: Bosh sovrin kimga nasib etadi?
Medvedevning mag‘lubiyati Shanhaydagi «Masters» finalini Ispaniya tennis maktabining ichki derbisiga aylantirdi:
Ispancha to‘qnashuv: Shanhay kortlaridagi chempionlik bahsida Rafael Xodar hamyurti, kuchli va tajribali Alexandro Davidovich-Fokinaga qarshi maydonga tushadi;
Turnirning yuqori qiymati: Ikki ispan tennischisi o‘rtasida kechadigan final bahsi yilning eng yorqin va oldindan aytib bo‘lmas qarama-qarshiliklaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…