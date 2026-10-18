Shanhay “Masters”da sensatsiya: Rafael Xodar Medvedevni musobaqadan chiqarib yubordi

·47·Sport
Shanhay “Masters”da sensatsiya: Rafael Xodar Medvedevni musobaqadan chiqarib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shanhaydagi «Masters» turnirining yarimfinalida jahonning oltinchi raketkasi Daniil Medvedev ispaniyalik Rafael Xodarga 3:6, 4:6 hisobida yutqazib, finalga chiqa olmadi.
  • Bellashuv davomida Xodar o‘yin tempini nazorat qilib, 7 ta breyk-pointdan 4 tasini muvaffaqiyatli amalga oshirdi, Medvedev esa 6 ta imkoniyatdan faqat 2 tasidan foydalana oldi.

Xitoyning Shanhay shahrida o‘tkazilayotgan tennis bo‘yicha nufuzli «Masters» turkumidagi turnirning yarimfinali kutilmagan sensatsion natija bilan yakunlandi. Sayyoramizning oltinchi raketkasi, rossiyalik Daniil Medvedev musobaqa finaliga chiqa olmadi.

Hal qiluvchi bahs yo‘llanmasi uchun kechgan to‘qnashuvda u jahon reytingining 13-pog‘onasida borayotgan ispaniyalik iqtidor sohibi Rafael Xodarga 3:6, 4:6 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Bir yarim soatlik shiddat: Xodarning ustunligi

Bir yarim soatdan ortiq davom etgan bellashuvda ispaniyalik tennischi o‘yin tempini to‘liq o‘z nazoratida ushlab turdi:

  • Rafael Xodarning ko‘rsatkichlari: Ispaniya vakili bahs davomida 6 ta eys (to‘g‘ridan to‘g‘ri berilgan zarba) amalga oshirdi, 2 marta qo‘sh xatoga yo‘l qo‘ydi va eng asosiysi, 7 ta breyk-point imkoniyatidan 4 tasini unumli realizatsiya qildi;

  • Daniil Medvedevning xatolari: Rossiyalik yulduz 3 ta eys qayd etgan bo‘lsa-da, 4 marta qo‘sh xatoga yo‘l qo‘yib, o‘z o‘yinida beqarorlik ko‘rsatdi; shuningdek, 6 ta imkoniyatdan faqat 2 tasida breyk amalga oshira oldi;

  • Ikki setda hal bo‘lgan masala: Xodarning ishonchli qabul va keskin zarbalari tufayli Medvedev o‘yinda burilish yasay olmadi va mag‘lubiyatni tan olishga majbur bo‘ldi.

Finalda Ispaniya derbisi: Bosh sovrin kimga nasib etadi?

Medvedevning mag‘lubiyati Shanhaydagi «Masters» finalini Ispaniya tennis maktabining ichki derbisiga aylantirdi:

  • Ispancha to‘qnashuv: Shanhay kortlaridagi chempionlik bahsida Rafael Xodar hamyurti, kuchli va tajribali Alexandro Davidovich-Fokinaga qarshi maydonga tushadi;

  • Turnirning yuqori qiymati: Ikki ispan tennischisi o‘rtasida kechadigan final bahsi yilning eng yorqin va oldindan aytib bo‘lmas qarama-qarshiliklaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Shanhay MastersDaniil MedvedevRafael XodarAlexandro Davidovich-Fokina
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jokovich Pekinda finalga chiqdi, Medvedev diskvalifikatsiya qilindiJokovich Pekinda finalga chiqdi, Medvedev diskvalifikatsiya qilindi5 oktabr 22:51«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi4 iyun 01:30Manchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdiManchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdi19 avgust 00:55David Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildiDavid Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildi29 sentabr 23:12"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildiBugun 12:42“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildi“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildiBugun 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...