«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi
Hindistonning Bangalor shahrida o‘tkazilayotgan, mukofot jamg‘armasi naq 1 million AQSH dollarini tashkil etuvchi muhtasham Tech Mahindra Global Chess League (GCL) jamoaviy turnirida chempionlik tuguni tobora yechilib bormoqda. Sayyoraning eng kuchli olti yulduzli klubi ishtirok etayotgan musobaqada o‘zbekistonlik yosh daho Javohir Sindarov yetakchiligidagi «Fyers American Gambits» jamoasi dunyo shaxmatining afsonasi Magnus Karlsen sardorligidagi «Alpine Apl Pipers» jamoasi bilan to‘qnash keldi. Musobaqaning ramziy bosh taxtasi — «Icon board»da kechgan Sindarov va Karlsen dueli butun shaxmat olamining diqqat markazida bo‘ldi. Keskin kurashlar ostida kechgan ushbu markaziy match va 9:7 hisobidagi natija turnir jadvalidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi. Xo‘sh, birinchi taxtada Karlsen bilan bahs qanday yakun topdi, nima sababdan Sindarov jamoasi peshqadamlikni boy berdi va bugungi 10-turda fransiyalik Maksim Vashe-Lagravga qarshi bo‘lib o‘tadigan o‘yin «Gambits»ning final yo‘llanmasini hal qila oladimi?
Sindarov — Karlsen dueli: 1-taxtadagi shiddat va «Pipers»ning 9:7 hisobidagi g‘alabasi
Turnirning eng muhim prinsipial to‘qnashuvlaridan biri dramatik lahzalarga boy bo‘ldi:
«Icon» taxtasida Karlsen bilan jang: Javohir Sindarov jamoaning bosh lideri sifatida 1-taxtada qora donalarda shaxmat qiroli Magnus Karlsenga qarshi harakat qildi, ammo murakkab taktik kurashda nomdor norvegiyalik raqibiga imkoniyatni boy berdi;
Dubovning mag‘lubiyati va uchta durang: Jamoadoshlardan rossiyalik Daniil Dubov hindistonlik grossmeyster Vidit Gujrathiga imkoniyatni boy berdi, qolgan uch taxtada esa tomonlar murosa ko‘chasini tanlab, durang qayd etdi;
Asaubayevaning qahramonligi kamlik qildi: Qozog‘istonlik malika Bibisara Asaubayeva o‘z partiyasida ishonchli g‘alabaga erishgan bo‘lsa-da, bu umumiy muvaffaqiyat uchun yetarli bo‘lmadi — yakunda Magnus Karlsenning «Alpine Apl Pipers» jamoasi 9:7 hisobida g‘alabani ilib ketdi;
Yetakchilik qo‘ldan ketdi: Ushbu tur oldidan 15 ochkodan jamg‘arib, qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra karvonboshi bo‘lib turgan «Gambits» 18 ochko jamg‘argan Karlsen jamoasini oldinga o‘tkazib yubordi.
Turnir jadvalida keskin burilish: Poygada 3-o‘rin va «Ganges»ning revansh umidi
Birgina turning natijasi 1 million dollarlik ligadagi pog‘onalarni almashtirib yubordi:
Yan Nepomnyashiy klubi 1-o‘rinda: Qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha 18 ochko to‘plagan «Ganges Grandmasters» jamoasi jadvalda peshqadamlikni qo‘lga oldi;
Kechagi 13:5 hisobidagi saboq: Eslatib o‘tamiz, undan bir kun avval Sindarov jamoasi aynan Yan Nepomnyashiy boshliq ushbu «Ganges Grandmasters» klubini 13:5 hisobida ayovsiz tor-mor etib, musobaqada sensatsiya ko‘rsatgan edi;
«Fyers American Gambits» 3-pog‘onada: Afsuski, Karlsen jamoasidan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng Javohir jamoasi 15 ochko bilan turnir jadvalining 3-o‘rniga tushdi, biroq chempionlik uchun imkoniyatlar hali ham saqlanib qolmoqda.
Bugun 10-tur: Javohir Sindarov — Maksim Vashe-Lagrav qarama-qarshiligi!
Musobaqaning bugungi kun tartibi yanada qaynoq to‘qnashuvni va’da qilmoqda:
Raqib — «Cheq Mumba Masters»: Bugun bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi 10-turda «Fyers American Gambits» kuchli «Cheq Mumba Masters» jamoasiga qarshi taxtaga o‘tiradi;
Sindarov va Vashe-Lagrav bahsi: Birinchi «Icon» taxtasida Javohir Sindarov dunyo blis va rapid ustalaridan biri, fransiyalik supergrossmeyster Maksim Vashe-Lagrav bilan kuch sinashadi;
Yulduzlar to‘qnashuvi: Raqib jamoa tarkibida Shaxriyar Mamedyarov, Vladimir Fedoseyev, Klarissa Yip, Harika Dronovalli va Bardiya Daneshvar kabi xavfli grossmeysterlar jamlangan;
G‘alaba — hayot-mamot masalasi: Final bosqichiga yo‘l olish va mukofot jamg‘armasi uchun kurashni davom ettirish uchun Sindarov, Bibisara Asaubayeva, Daniil Dubov, Nihal Sarin, Mark-Andria Mauritssi va Sara Hademdan iborat jamoa faqat g‘alaba uchun jang qilishi shart.
Tech Mahindra Global Chess League musobaqasidagi ushbu keskin burilishlar Javohir Sindarovning jahon elitasi orasida naqadar ulkan kuchga aylanganini ko‘rsatmoqda. Karlsenga qarshi olingan tajriba o‘zbek shaxmatchisiga bugungi fransiyalik raqib bilan bahsda yangi g‘alaba keltirishi kutilmoqda.
Sizningcha, Javohir Sindarov bugungi 10-turda fransiyalik Maksim Vashe-Lagravni mag‘lub etib, jamoasini yana turnir peshqadamiga aylantira oladimi? 1 million dollarlik kubok yakunda Karlsenga nasib etadimi yoki Sindarov va Asaubayeva jamoasi shohsupani zabt etadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Hindistondagi ushbu bebaho shaxmat jangi tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlariga ulashing!
…