«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi

·2·Sport
«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi

Hindistonning Bangalor shahrida o‘tkazilayotgan, mukofot jamg‘armasi naq 1 million AQSH dollarini tashkil etuvchi muhtasham Tech Mahindra Global Chess League (GCL) jamoaviy turnirida chempionlik tuguni tobora yechilib bormoqda. Sayyoraning eng kuchli olti yulduzli klubi ishtirok etayotgan musobaqada o‘zbekistonlik yosh daho Javohir Sindarov yetakchiligidagi «Fyers American Gambits» jamoasi dunyo shaxmatining afsonasi Magnus Karlsen sardorligidagi «Alpine Apl Pipers» jamoasi bilan to‘qnash keldi. Musobaqaning ramziy bosh taxtasi — «Icon board»da kechgan Sindarov va Karlsen dueli butun shaxmat olamining diqqat markazida bo‘ldi. Keskin kurashlar ostida kechgan ushbu markaziy match va 9:7 hisobidagi natija turnir jadvalidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi. Xo‘sh, birinchi taxtada Karlsen bilan bahs qanday yakun topdi, nima sababdan Sindarov jamoasi peshqadamlikni boy berdi va bugungi 10-turda fransiyalik Maksim Vashe-Lagravga qarshi bo‘lib o‘tadigan o‘yin «Gambits»ning final yo‘llanmasini hal qila oladimi?

Sindarov — Karlsen dueli: 1-taxtadagi shiddat va «Pipers»ning 9:7 hisobidagi g‘alabasi

Turnirning eng muhim prinsipial to‘qnashuvlaridan biri dramatik lahzalarga boy bo‘ldi:

  • «Icon» taxtasida Karlsen bilan jang: Javohir Sindarov jamoaning bosh lideri sifatida 1-taxtada qora donalarda shaxmat qiroli Magnus Karlsenga qarshi harakat qildi, ammo murakkab taktik kurashda nomdor norvegiyalik raqibiga imkoniyatni boy berdi;

  • Dubovning mag‘lubiyati va uchta durang: Jamoadoshlardan rossiyalik Daniil Dubov hindistonlik grossmeyster Vidit Gujrathiga imkoniyatni boy berdi, qolgan uch taxtada esa tomonlar murosa ko‘chasini tanlab, durang qayd etdi;

  • Asaubayevaning qahramonligi kamlik qildi: Qozog‘istonlik malika Bibisara Asaubayeva o‘z partiyasida ishonchli g‘alabaga erishgan bo‘lsa-da, bu umumiy muvaffaqiyat uchun yetarli bo‘lmadi — yakunda Magnus Karlsenning «Alpine Apl Pipers» jamoasi 9:7 hisobida g‘alabani ilib ketdi;

  • Yetakchilik qo‘ldan ketdi: Ushbu tur oldidan 15 ochkodan jamg‘arib, qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra karvonboshi bo‘lib turgan «Gambits» 18 ochko jamg‘argan Karlsen jamoasini oldinga o‘tkazib yubordi.

«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi

Turnir jadvalida keskin burilish: Poygada 3-o‘rin va «Ganges»ning revansh umidi

Birgina turning natijasi 1 million dollarlik ligadagi pog‘onalarni almashtirib yubordi:

  • Yan Nepomnyashiy klubi 1-o‘rinda: Qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha 18 ochko to‘plagan «Ganges Grandmasters» jamoasi jadvalda peshqadamlikni qo‘lga oldi;

  • Kechagi 13:5 hisobidagi saboq: Eslatib o‘tamiz, undan bir kun avval Sindarov jamoasi aynan Yan Nepomnyashiy boshliq ushbu «Ganges Grandmasters» klubini 13:5 hisobida ayovsiz tor-mor etib, musobaqada sensatsiya ko‘rsatgan edi;

  • «Fyers American Gambits» 3-pog‘onada: Afsuski, Karlsen jamoasidan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng Javohir jamoasi 15 ochko bilan turnir jadvalining 3-o‘rniga tushdi, biroq chempionlik uchun imkoniyatlar hali ham saqlanib qolmoqda.

«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi

Bugun 10-tur: Javohir Sindarov — Maksim Vashe-Lagrav qarama-qarshiligi!

Musobaqaning bugungi kun tartibi yanada qaynoq to‘qnashuvni va’da qilmoqda:

  • Raqib — «Cheq Mumba Masters»: Bugun bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi 10-turda «Fyers American Gambits» kuchli «Cheq Mumba Masters» jamoasiga qarshi taxtaga o‘tiradi;

  • Sindarov va Vashe-Lagrav bahsi: Birinchi «Icon» taxtasida Javohir Sindarov dunyo blis va rapid ustalaridan biri, fransiyalik supergrossmeyster Maksim Vashe-Lagrav bilan kuch sinashadi;

  • Yulduzlar to‘qnashuvi: Raqib jamoa tarkibida Shaxriyar Mamedyarov, Vladimir Fedoseyev, Klarissa Yip, Harika Dronovalli va Bardiya Daneshvar kabi xavfli grossmeysterlar jamlangan;

  • G‘alaba — hayot-mamot masalasi: Final bosqichiga yo‘l olish va mukofot jamg‘armasi uchun kurashni davom ettirish uchun Sindarov, Bibisara Asaubayeva, Daniil Dubov, Nihal Sarin, Mark-Andria Mauritssi va Sara Hademdan iborat jamoa faqat g‘alaba uchun jang qilishi shart.

«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi

Tech Mahindra Global Chess League musobaqasidagi ushbu keskin burilishlar Javohir Sindarovning jahon elitasi orasida naqadar ulkan kuchga aylanganini ko‘rsatmoqda. Karlsenga qarshi olingan tajriba o‘zbek shaxmatchisiga bugungi fransiyalik raqib bilan bahsda yangi g‘alaba keltirishi kutilmoqda.

Sizningcha, Javohir Sindarov bugungi 10-turda fransiyalik Maksim Vashe-Lagravni mag‘lub etib, jamoasini yana turnir peshqadamiga aylantira oladimi? 1 million dollarlik kubok yakunda Karlsenga nasib etadimi yoki Sindarov va Asaubayeva jamoasi shohsupani zabt etadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Hindistondagi ushbu bebaho shaxmat jangi tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiMagnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiBugun, 19:20Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bugun, 19:13“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildiBugun, 18:13Enso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiEnso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiBugun, 18:05«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdi«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdiBugun, 18:03Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Bugun, 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?