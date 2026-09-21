«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi

·3·Sport
«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madrid derbisida "Real" himoyachisi Din Heysen maydondan chetlatilib, "Atletiko" foydasiga penalti belgilanishi xalqaro ekspertlar tomonidan qattiq tanqid qilindi.
  • Ispaniyalik sobiq hakam Pavel Fernandesning ta'kidlashicha, bu epizodda penalti bo'lmagan va Juliano Simeone vaziyatdan ustalik bilan foydalangan.
  • Mazkur nohaq qaror "Atletiko"ning 2:1 hisobidagi g'alabasiga asosiy sabab bo'lib, "Real"ni turnir jadvalida 3-o'ringa tushirib yuborgan.

Ispaniya La Ligasining 7-turidan o‘rin olgan «Metropolitano»dagi Madrid derbisi («Atletiko» — «Real» 2:1) atrofidagi hakamlik mojarolari kutilganidek xalqaro ekspertlar doirasida ham keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Uchrashuv taqdirini butunlay o‘zgartirib yuborgan va 50-daqiqada ro‘y bergan hal qiluvchi vaziyat — «Real» himoyachisi Din Heysenning maydondan chetlatilishi hamda «Atletiko» foydasiga belgilangan penalti yuzasidan ispaniyalik taniqli sobiq hakam va tahlilchi Pavel Fernandes rasmiy munosabat bildirdi.

Bosh hakam Migel Anxel Ortis Ariyas dastlab Heysenga sariq kartochka ko‘rsatgan, ammo VAR monitoriga borib vaziyatni qayta ko‘rgach, qarorini keskinlashtirib, yosh himoyachiga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bergan hamda 11 metrlik jarima zarbasi tayinlagan edi (uni Alexandro Grimaldo golga aylantirgan). Pavel Fernandes o‘zining X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi sahifasida epizodni kadrma-kadr tahlil qilib, bu yerda penalti umuman bo‘lmaganini va Simeonening o‘g‘li vaziyatdan ustalik bilan foydalanganini ma’lum qildi: «Din Heysen tomonidan juda yengil ushlab qolish bo‘ldi, Juliano Simeone esa kontaktni his qilishi bilan yiqildi. Bu penalti emas edi».

Xo‘sh, ekspertning bu bayonoti La Ligadagi hakamlik inqirozini qanchalik og‘irlashtiradi va mazkur nohaq qaror turnir jadvalidagi kuchlar nisbatiga qanday ta’sir ko‘rsatdi?

«Yengil kontakt va aktyorlik»: Pavel Fernandes tahlilining muhim nuqtalari

Ekspert tilga olgan asosiy xulosalar va bahs tafsiloti:

  • Kontaktning tabiati: Din Heysen tomonidan raqibni to‘xtatib qolishga qaratilgan qo‘pol kuch ishlatilmagan, faqat yengil ushlash kuzatilgan;

  • Julianoning simulyatsiyasi: «Atletiko» vingeri Juliano Simeone to‘xtatib qolingani uchun emas, balki jismoniy kontaktni his qilgan zahoti sun’iy tarzda yiqilgan;

  • VAR aralashuvidagi xato: Sobiq hakam fikricha, bosh referi Ortis Ariyas bu vaziyatda VAR monitorini ko‘rib ham noto‘g‘ri xulosa chiqargan va 11 metrlik nuqtani ko‘rsatmasligi shart bo‘lgan;

  • Qo‘shjazo muammosi: Epizodda bir vaqtning o‘zida ham qizil kartochka ko‘rsatilib, ham penalti belgilanishi «Real»ni mutlaqo noqulay ahvolga solib qo‘ydi;

  • Natijaga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir: Alexandro Grimaldoning ushbu bahsli penaltidan urgan goli «matraschilar»ning 2:1 hisobidagi g‘alabasiga bosh zamin yaratdi.

Madrid derbisi (7-tur): Heysen va Simeone epizodi ko‘rsatkichlari

Hakam qarori va mutaxassis ekspertizasi taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Bosh hakam (Migel Ortis Ariyas) qarori

Sobiq hakam (Pavel Fernandes) bahosi

Birinchi qaror

Din Heysenga sariq kartochka

Oddiy kurash va yengil kontakt

VAR tekshiruvidan keyin

To‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka + Penalti

«Bu penalti emas edi!»

Juliano Simeonening harakati

Raqib tomonidan to‘xtatilgan jabrlanuvchi

Kontaktni his qilib, ataylab yiqilgan

Penalti ijrosi

Alexandro Grimaldo (Gol, 53-daqiqa)

Nohaq belgilangan jazo zarbasi

Turnir jadvaliga ta’siri

«Atletiko» — 16 ochko (2-o‘rin)

«Real» — 15 ochko bilan 3-o‘ringa tushib ketdi

Hakamlik ekspertizasi: Nega bu qaror La Ligani larzaga keltirmoqda?

Ispaniya futboli insayderlari va hakamlik qo‘mitasi kuzatuvchilarining xulosalari:

  • Mourinoning e’tiroziga isbot: «Real» bosh murabbiyi Joze Mourinoning o‘yindan keyin «Hakam kichik o‘yinlar referisi edi, VAR'ning bizga qarshi boy tarixi bor» degan so‘zlari Fernandesning professional xulosasi bilan to‘liq tasdiqlandi;

  • VAR protokolining buzilishi: Zamonaviy qoidalarga ko‘ra, videotakror faqat «yaqqol va ochiq xato» (clear and obvious error) bo‘lgan taqdirdagina bosh hakamni monitorga chaqirishi kerak. Yengil kontakt bor vaziyatda VAR'ning aralashuvi tizim prinsiplariga zid;

  • Turnir jadvalidagi qimmatli burilish: Aynan shu nohaq penalti va qizil kartochka sabab «Atletiko» 16 ochko bilan 2-o‘ringa chiqib oldi, «Real» esa 15 ochkoda qolib, peshqadam «Barselona»dan (21 ochko) 6 ochkolik katta masofada ortda qolib ketdi;

  • Ispaniya hakamlar qo‘mitasiga bosim: Mustaqil hakamlar tomonidan bu qarorning «xato» deb tan olinishi Ortis Ariyas va videohakam Truxilioning keyingi turlardagi tayinlovlari muzlatilishiga olib kelishi mumkin.

Pavel Fernandesning ushbu bayonoti Madrid derbisidagi g‘alaba halol kurash natijasi emas, balki qo‘pol hakamlik xatosi mahsuli bo‘lgani haqidagi shubhalarni yanada mustahkamladi.

Sizningcha, Din Heysenning yengil ushlab qolishi haqiqatan ham penaltiga tortmas edimi yoki sobiq hakam «Real» tarafini olmoqdami? Juliano Simeonening yiqilishini mohirona aktyorlik deb hisoblaysizmi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda La Ligadagi eng shov-shuvli hakamlik bahsi tahlilini barcha futbol ishqibozlariga ulashing!

Madrid derbisiDin HeysenPavel FernandesVAR
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Bugun, 10:26Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Bugun, 10:25Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 10:24Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Bugun, 08:27Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiBugun, 08:08«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng