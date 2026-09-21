«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madrid derbisida "Real" himoyachisi Din Heysen maydondan chetlatilib, "Atletiko" foydasiga penalti belgilanishi xalqaro ekspertlar tomonidan qattiq tanqid qilindi.
- Ispaniyalik sobiq hakam Pavel Fernandesning ta'kidlashicha, bu epizodda penalti bo'lmagan va Juliano Simeone vaziyatdan ustalik bilan foydalangan.
- Mazkur nohaq qaror "Atletiko"ning 2:1 hisobidagi g'alabasiga asosiy sabab bo'lib, "Real"ni turnir jadvalida 3-o'ringa tushirib yuborgan.
Ispaniya La Ligasining 7-turidan o‘rin olgan «Metropolitano»dagi Madrid derbisi («Atletiko» — «Real» 2:1) atrofidagi hakamlik mojarolari kutilganidek xalqaro ekspertlar doirasida ham keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Uchrashuv taqdirini butunlay o‘zgartirib yuborgan va 50-daqiqada ro‘y bergan hal qiluvchi vaziyat — «Real» himoyachisi Din Heysenning maydondan chetlatilishi hamda «Atletiko» foydasiga belgilangan penalti yuzasidan ispaniyalik taniqli sobiq hakam va tahlilchi Pavel Fernandes rasmiy munosabat bildirdi.
Bosh hakam Migel Anxel Ortis Ariyas dastlab Heysenga sariq kartochka ko‘rsatgan, ammo VAR monitoriga borib vaziyatni qayta ko‘rgach, qarorini keskinlashtirib, yosh himoyachiga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bergan hamda 11 metrlik jarima zarbasi tayinlagan edi (uni Alexandro Grimaldo golga aylantirgan). Pavel Fernandes o‘zining X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi sahifasida epizodni kadrma-kadr tahlil qilib, bu yerda penalti umuman bo‘lmaganini va Simeonening o‘g‘li vaziyatdan ustalik bilan foydalanganini ma’lum qildi: «Din Heysen tomonidan juda yengil ushlab qolish bo‘ldi, Juliano Simeone esa kontaktni his qilishi bilan yiqildi. Bu penalti emas edi».
Xo‘sh, ekspertning bu bayonoti La Ligadagi hakamlik inqirozini qanchalik og‘irlashtiradi va mazkur nohaq qaror turnir jadvalidagi kuchlar nisbatiga qanday ta’sir ko‘rsatdi?
«Yengil kontakt va aktyorlik»: Pavel Fernandes tahlilining muhim nuqtalari
Ekspert tilga olgan asosiy xulosalar va bahs tafsiloti:
Kontaktning tabiati: Din Heysen tomonidan raqibni to‘xtatib qolishga qaratilgan qo‘pol kuch ishlatilmagan, faqat yengil ushlash kuzatilgan;
Julianoning simulyatsiyasi: «Atletiko» vingeri Juliano Simeone to‘xtatib qolingani uchun emas, balki jismoniy kontaktni his qilgan zahoti sun’iy tarzda yiqilgan;
VAR aralashuvidagi xato: Sobiq hakam fikricha, bosh referi Ortis Ariyas bu vaziyatda VAR monitorini ko‘rib ham noto‘g‘ri xulosa chiqargan va 11 metrlik nuqtani ko‘rsatmasligi shart bo‘lgan;
Qo‘shjazo muammosi: Epizodda bir vaqtning o‘zida ham qizil kartochka ko‘rsatilib, ham penalti belgilanishi «Real»ni mutlaqo noqulay ahvolga solib qo‘ydi;
Natijaga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir: Alexandro Grimaldoning ushbu bahsli penaltidan urgan goli «matraschilar»ning 2:1 hisobidagi g‘alabasiga bosh zamin yaratdi.
Madrid derbisi (7-tur): Heysen va Simeone epizodi ko‘rsatkichlari
Hakam qarori va mutaxassis ekspertizasi taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
Bosh hakam (Migel Ortis Ariyas) qarori
Sobiq hakam (Pavel Fernandes) bahosi
Birinchi qaror
Din Heysenga sariq kartochka
Oddiy kurash va yengil kontakt
VAR tekshiruvidan keyin
To‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka + Penalti
«Bu penalti emas edi!»
Juliano Simeonening harakati
Raqib tomonidan to‘xtatilgan jabrlanuvchi
Kontaktni his qilib, ataylab yiqilgan
Penalti ijrosi
Alexandro Grimaldo (Gol, 53-daqiqa)
Nohaq belgilangan jazo zarbasi
Turnir jadvaliga ta’siri
«Atletiko» — 16 ochko (2-o‘rin)
«Real» — 15 ochko bilan 3-o‘ringa tushib ketdi
Hakamlik ekspertizasi: Nega bu qaror La Ligani larzaga keltirmoqda?
Ispaniya futboli insayderlari va hakamlik qo‘mitasi kuzatuvchilarining xulosalari:
Mourinoning e’tiroziga isbot: «Real» bosh murabbiyi Joze Mourinoning o‘yindan keyin «Hakam kichik o‘yinlar referisi edi, VAR'ning bizga qarshi boy tarixi bor» degan so‘zlari Fernandesning professional xulosasi bilan to‘liq tasdiqlandi;
VAR protokolining buzilishi: Zamonaviy qoidalarga ko‘ra, videotakror faqat «yaqqol va ochiq xato» (clear and obvious error) bo‘lgan taqdirdagina bosh hakamni monitorga chaqirishi kerak. Yengil kontakt bor vaziyatda VAR'ning aralashuvi tizim prinsiplariga zid;
Turnir jadvalidagi qimmatli burilish: Aynan shu nohaq penalti va qizil kartochka sabab «Atletiko» 16 ochko bilan 2-o‘ringa chiqib oldi, «Real» esa 15 ochkoda qolib, peshqadam «Barselona»dan (21 ochko) 6 ochkolik katta masofada ortda qolib ketdi;
Ispaniya hakamlar qo‘mitasiga bosim: Mustaqil hakamlar tomonidan bu qarorning «xato» deb tan olinishi Ortis Ariyas va videohakam Truxilioning keyingi turlardagi tayinlovlari muzlatilishiga olib kelishi mumkin.
Pavel Fernandesning ushbu bayonoti Madrid derbisidagi g‘alaba halol kurash natijasi emas, balki qo‘pol hakamlik xatosi mahsuli bo‘lgani haqidagi shubhalarni yanada mustahkamladi.
Sizningcha, Din Heysenning yengil ushlab qolishi haqiqatan ham penaltiga tortmas edimi yoki sobiq hakam «Real» tarafini olmoqdami? Juliano Simeonening yiqilishini mohirona aktyorlik deb hisoblaysizmi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda La Ligadagi eng shov-shuvli hakamlik bahsi tahlilini barcha futbol ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…