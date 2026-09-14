So‘nggi daqiqalardagi qaqshatqich ikki zarba!: «Atletiko» «Real Sosedad»ni taslim etdi

·6·Sport
So‘nggi daqiqalardagi qaqshatqich ikki zarba!: «Atletiko» «Real Sosedad»ni taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Atletiko»
  • Ispaniya La Ligasining 5-turida safarda «Real Sosedad»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuv taqdirini 84-daqiqada Alexandro Grimaldo (penalti) va 90-daqiqada Jonatan Devid kiritgan gollar hal qildi.
  • Ushbu g‘alaba evaziga «Atletiko» 10 ochko bilan turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarildi, «Real Sosedad» esa 7 ochko bilan 12-o‘rinda qoldi.

Ispaniya La Ligasining 5-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuvlardan biri San-Sebastyanda bo‘lib o‘tdi va unda Madridning «Atletiko» klubi safarda «Real Sosedad»ga qarshi og‘ir, murosasiz bahsda muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi. «Matraschilar» o‘yinning katta qismida mezbonlarning keskin qarshiligiga duch kelgan bo‘lsa-da, so‘nggi daqiqalarda iroda va sovuqqonlik namoyish etib, 2:0 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuv taqdirini 84-daqiqada penaltini aniq amalga oshirgan Alexandro Grimaldo hamda 90-daqiqada qarshi hujumda mezbonlarni jazolagan Jonatan Devid hal qildi.

Ushbu qimmatli safar yutug‘i evaziga Diyego Simeone shogirdlari o‘z ochkolarini 10 taga yetkazib, turnir jadvalida to‘g‘ridan to‘g‘ri 4-pog‘onaga ko‘tarilib oldi. Mezbon «Real Sosedad» esa 7 ochko bilan 12-o‘rinda qolmoqda. Xo‘sh, 84-daqiqagacha 0:0 hisobi saqlanib turgan bahsda «Atletiko» qanday qilib sinishni amalga oshirdi, Simeonening 60-daqiqadagi uchta o‘zgarishi o‘yinni qanday o‘zgartirdi va madridliklar chempionlik poygasidagi yetakchilarga qanchalik bosim o‘tkazmoqda?

San-Sebastyandagi 6 daqiqalik «yong‘in»: 84 va 90-daqiqalardagi hal qiluvchi gollar

Bahsning asosiy dramatizmi uchrashuv yakuni arafasida yuz berdi:

  • 84-daqiqadagi sovuqqon penalti: Uchrashuv durang tomon ketayotgan bir pallada madridliklar penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi — Alexandro Grimaldo 11 metrlik nuqtadan Remiro darvozasini bexato ishg‘ol etib, «Atletiko»ni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • 90-daqiqada Jonatan Deviddan nuqta: Barcha kuch bilan oldinga tashlangan mezbonlar himoyasidagi bo‘shliqdan foydalangan zaxira hujumchisi Devid 90-daqiqada hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirib, intrigaga butunlay barham berdi;

  • Oblak va himoya qo‘rg‘oni: Yan Oblak boshchiligidagi mudofaa chizig‘i (Pubil, Romero, Hansko va Simeone) basklarning xavfli hujumlarini bexato qaytarib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi.

Simeonening aqlli yurishi: Zaxira futbolchilari bahs taqdirini hal qildi

«Atletiko» ustozining 60-daqiqada amalga oshirgan rejali o‘zgarishlari g‘alabaning asosiy omiliga aylandi:

  • Jonatan Devidning maydonga tushishi: Markos Lorente o‘rniga o‘yinga qo‘shilgan Devid hujumdagi tezlik va pressingni kuchaytirib, oxir-oqibat g‘alaba to‘pini kiritdi;

  • Koke va Kardosoning muvozanati: Li Kang In va Baena o‘rniga tushgan tajribali Koke hamda Kardoso markazda to‘p nazoratini mustahkamlab, «Real Sosedad»ning qarshi hujumlarini kurtagidayoq uzdi;

  • Har tomonlama kuchli tarkiblar: «Atletiko» safida Lukman va Yulmann singari kreativ ijrochilar faollik ko‘rsatgan bo‘lsa, «Real Sosedad» Remiro, Gomes, Suchich, Barrenechea hamda Oyarsabal (keyinroq Kubo va Oskarsson) kuchiga tayandi.

10 ochko va 4-o‘rin: Chempionlik poygasidagi ta’qib davom etmoqda

Mazkur g‘alaba La Liga turnir jadvalidagi vaziyatni yanada qizdirdi:

  • «Atletiko» kuchli to‘rtlikda: 5 ta bahsdan so‘ng 10 ochko to‘plagan Simeone jamoasi La Liganing 4-pog‘onasidan muqim joy oldi va yetakchi «Barselona» (15 ochko) hamda ta’qibchilarni yaqindan kuzatmoqda;

  • «Real Sosedad»ning pasayishi: Bask klubi 7 ochko jamg‘arib, 12-o‘ringa tushib qoldi va ketma-ket ochko yo‘qotishlar jamoani yevrokuboklar hududidan uzoqlashtirmoqda;

  • Simeone xarakter ko‘rsatmoqda: Safardagi og‘ir o‘yinlarda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketish «matraschilar»ning chempionlik ambitsiyalari hali ham yuqori ekanini namoyish etdi.

San-Sebastyan safaridan olingan ushbu 3 ochko «Atletiko»ning nafaqat tarkib kengligi, balki murabbiylar shtabining taktik moslashuvchanligi bo‘yicha ham Yevropaning eng xavfli jamoalaridan biri bo‘lib qolayotganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Alexandro Grimaldo va Jonatan Devid kabi yangi nomlar bilan kuchaygan «Atletiko» bu mavsumda La Liga chempionligi uchun «Barselona» va «Real Madrid»ga haqiqiy qarshilik ko‘rsata oladimi? Diyego Simeonening so‘nggi daqiqalardagi taktikasi uning hali ham dunyoning eng kuchli strategi ekanini isbotlaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya La Ligasidagi ushbu qaynoq o‘yin tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

AtletikoReal SosedadDiyego SimeoneSan-Sebastyan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Torresdan tezkor zarba!: «PSJ» «Brest» safarida minimal hisobda zafar quchdiTorresdan tezkor zarba!: «PSJ» «Brest» safarida minimal hisobda zafar quchdiBugun, 06:1290+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldi90+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 06:09Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiShomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiBugun, 06:03Manchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindiManchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindiBugun, 01:53Enzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiEnzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiBugun, 00:18Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiHansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiKecha, 23:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?