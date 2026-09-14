So‘nggi daqiqalardagi qaqshatqich ikki zarba!: «Atletiko» «Real Sosedad»ni taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Atletiko»
- Ispaniya La Ligasining 5-turida safarda «Real Sosedad»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuv taqdirini 84-daqiqada Alexandro Grimaldo (penalti) va 90-daqiqada Jonatan Devid kiritgan gollar hal qildi.
- Ushbu g‘alaba evaziga «Atletiko» 10 ochko bilan turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarildi, «Real Sosedad» esa 7 ochko bilan 12-o‘rinda qoldi.
Ispaniya La Ligasining 5-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuvlardan biri San-Sebastyanda bo‘lib o‘tdi va unda Madridning «Atletiko» klubi safarda «Real Sosedad»ga qarshi og‘ir, murosasiz bahsda muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi. «Matraschilar» o‘yinning katta qismida mezbonlarning keskin qarshiligiga duch kelgan bo‘lsa-da, so‘nggi daqiqalarda iroda va sovuqqonlik namoyish etib, 2:0 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuv taqdirini 84-daqiqada penaltini aniq amalga oshirgan Alexandro Grimaldo hamda 90-daqiqada qarshi hujumda mezbonlarni jazolagan Jonatan Devid hal qildi.
Ushbu qimmatli safar yutug‘i evaziga Diyego Simeone shogirdlari o‘z ochkolarini 10 taga yetkazib, turnir jadvalida to‘g‘ridan to‘g‘ri 4-pog‘onaga ko‘tarilib oldi. Mezbon «Real Sosedad» esa 7 ochko bilan 12-o‘rinda qolmoqda. Xo‘sh, 84-daqiqagacha 0:0 hisobi saqlanib turgan bahsda «Atletiko» qanday qilib sinishni amalga oshirdi, Simeonening 60-daqiqadagi uchta o‘zgarishi o‘yinni qanday o‘zgartirdi va madridliklar chempionlik poygasidagi yetakchilarga qanchalik bosim o‘tkazmoqda?
San-Sebastyandagi 6 daqiqalik «yong‘in»: 84 va 90-daqiqalardagi hal qiluvchi gollar
Bahsning asosiy dramatizmi uchrashuv yakuni arafasida yuz berdi:
84-daqiqadagi sovuqqon penalti: Uchrashuv durang tomon ketayotgan bir pallada madridliklar penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi — Alexandro Grimaldo 11 metrlik nuqtadan Remiro darvozasini bexato ishg‘ol etib, «Atletiko»ni hisobda oldinga olib chiqdi;
90-daqiqada Jonatan Deviddan nuqta: Barcha kuch bilan oldinga tashlangan mezbonlar himoyasidagi bo‘shliqdan foydalangan zaxira hujumchisi Devid 90-daqiqada hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirib, intrigaga butunlay barham berdi;
Oblak va himoya qo‘rg‘oni: Yan Oblak boshchiligidagi mudofaa chizig‘i (Pubil, Romero, Hansko va Simeone) basklarning xavfli hujumlarini bexato qaytarib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi.
Simeonening aqlli yurishi: Zaxira futbolchilari bahs taqdirini hal qildi
«Atletiko» ustozining 60-daqiqada amalga oshirgan rejali o‘zgarishlari g‘alabaning asosiy omiliga aylandi:
Jonatan Devidning maydonga tushishi: Markos Lorente o‘rniga o‘yinga qo‘shilgan Devid hujumdagi tezlik va pressingni kuchaytirib, oxir-oqibat g‘alaba to‘pini kiritdi;
Koke va Kardosoning muvozanati: Li Kang In va Baena o‘rniga tushgan tajribali Koke hamda Kardoso markazda to‘p nazoratini mustahkamlab, «Real Sosedad»ning qarshi hujumlarini kurtagidayoq uzdi;
Har tomonlama kuchli tarkiblar: «Atletiko» safida Lukman va Yulmann singari kreativ ijrochilar faollik ko‘rsatgan bo‘lsa, «Real Sosedad» Remiro, Gomes, Suchich, Barrenechea hamda Oyarsabal (keyinroq Kubo va Oskarsson) kuchiga tayandi.
10 ochko va 4-o‘rin: Chempionlik poygasidagi ta’qib davom etmoqda
Mazkur g‘alaba La Liga turnir jadvalidagi vaziyatni yanada qizdirdi:
«Atletiko» kuchli to‘rtlikda: 5 ta bahsdan so‘ng 10 ochko to‘plagan Simeone jamoasi La Liganing 4-pog‘onasidan muqim joy oldi va yetakchi «Barselona» (15 ochko) hamda ta’qibchilarni yaqindan kuzatmoqda;
«Real Sosedad»ning pasayishi: Bask klubi 7 ochko jamg‘arib, 12-o‘ringa tushib qoldi va ketma-ket ochko yo‘qotishlar jamoani yevrokuboklar hududidan uzoqlashtirmoqda;
Simeone xarakter ko‘rsatmoqda: Safardagi og‘ir o‘yinlarda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketish «matraschilar»ning chempionlik ambitsiyalari hali ham yuqori ekanini namoyish etdi.
San-Sebastyan safaridan olingan ushbu 3 ochko «Atletiko»ning nafaqat tarkib kengligi, balki murabbiylar shtabining taktik moslashuvchanligi bo‘yicha ham Yevropaning eng xavfli jamoalaridan biri bo‘lib qolayotganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Alexandro Grimaldo va Jonatan Devid kabi yangi nomlar bilan kuchaygan «Atletiko» bu mavsumda La Liga chempionligi uchun «Barselona» va «Real Madrid»ga haqiqiy qarshilik ko‘rsata oladimi? Diyego Simeonening so‘nggi daqiqalardagi taktikasi uning hali ham dunyoning eng kuchli strategi ekanini isbotlaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya La Ligasidagi ushbu qaynoq o‘yin tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…