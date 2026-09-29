David Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildi

·31·Sport
David Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubining sobiq raisi Devid Bernstein, agar klub apellyatsiya jarayonida yutqazsa, Angliya Premer-ligasidan chiqarib yuborilishi kerakligini ta'kidladi.
  • Bernsteinning fikricha, 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik holatini o'z ichiga olgan tergov xulosalari juda jiddiy va klubning o'n yil davomida ichki musobaqalardagi ustunligini ta'minlash uchun xarajatlar cheklovlarini chetlab o'tgani aniqlangan.

Manchester Siti klubining sobiq raisi Devid Bernstein moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilganidan soʻng jamoaning kelajagi haqida keskin bayonot berdi. Uning fikricha, agar klub apellyatsiya jarayonida yutqazsa, Angliya Premer-ligasidan chiqarib yuborilishi shart va bu musobaqa nufuzi uchun oʻta muhim qadamdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Radio 5 Live efirida soʻz olgan Bernstein 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik holatini fosh etgan komissiya xulosalarini shunchaki xato emas, balki juda jiddiy holat deb baholadi. Uning taʼkidlashicha, sodir etilgan qoidabuzarliklar koʻlami misli koʻrilmagan darajada jiddiy boʻlib, futbol jamoatchiligi va liganing butun ishonchliligi xavf ostida qolmoqda.

Moliyaviy qoidabuzarliklar va tergov tafsilotlari

Mustaqil komissiya tekshiruviga koʻra, Manchester Siti qariyb oʻn yil davomida ichki musobaqalardagi ustunligini taʼminlash uchun xarajatlar cheklovlarini chetlab oʻtishga urinib kelgan. Klub sunʼiy moliyaviy mexanizmlar va qiymati 830 million funt sterlingdan oshgan mablagʻlarning asl manbasini yashirish uchun soxta shartnomalardan foydalangani aniqlangan.

Ushbu fosh etishlar tufayli klubning oʻsha davr mobaynida qoʻlga kiritgan koʻplab sovrinlari va gʻalabalariga soya tushdi. Raqib jamoalar muxlislari hamda sobiq futbolchilar sodir etilgan qoidabuzarliklar yuzasidan qatʼiy va ortga qaytarib boʻlmaydigan choralar koʻrilishini talab qilmoqdalar.

Rahbariyat va jazo masalalari

Devid Bernstein amaldagi rahbarlarning lavozimda qolishini qattiq tanqid ostiga olib, ularning faoliyati darhol toʻxtatilishi kerakligini aytdi. Sobiq raisning soʻzlariga koʻra, faqatgina moliyaviy jarimalar bilan cheklanib qolish mutlaqo yetarli emas.

«Agar apellyatsiya muvaffaqiyatsiz tugasa, Manchester Siti ligada qolishi mumkin emas, ular buning jazosini tortishi shart», — deya qoʻshimcha qildi u oʻz bayonotida.

Premer-liga bosh ijrochi direktori Richard Masters ham tergov yakunlari va chiqarilgan qarorning ahamiyatiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, liga barcha aʼzo klublar uchun adolatli raqobat muhitini taʼminlash yoʻlidan qaytmaydi.

Masters Manchester Siti qariyb oʻn yil davomida Premer-liga qoidalarini tizimli ravishda buzib kelganini va bu holat mustaqil ravishda toʻliq isbotlanganini alohida taʼkidladi. Ushbu ish boʻyicha yakuniy apellyatsiya natijalari ingliz futbolining keyingi taqdiriga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Manchester CityPremer-ligaDevid BernsteinFutbol yangiliklariMoliyaviy qoidabuzarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqdaManchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda26 sentabr 01:11Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiKecha 21:53Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiAngliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiKecha 21:33Liam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdiLiam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdi28 sentabr 11:57Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiManchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdi26 sentabr 00:38Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi25 sentabr 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi