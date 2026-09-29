David Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubining sobiq raisi Devid Bernstein, agar klub apellyatsiya jarayonida yutqazsa, Angliya Premer-ligasidan chiqarib yuborilishi kerakligini ta'kidladi.
- Bernsteinning fikricha, 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik holatini o'z ichiga olgan tergov xulosalari juda jiddiy va klubning o'n yil davomida ichki musobaqalardagi ustunligini ta'minlash uchun xarajatlar cheklovlarini chetlab o'tgani aniqlangan.
Manchester Siti klubining sobiq raisi Devid Bernstein moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilganidan soʻng jamoaning kelajagi haqida keskin bayonot berdi. Uning fikricha, agar klub apellyatsiya jarayonida yutqazsa, Angliya Premer-ligasidan chiqarib yuborilishi shart va bu musobaqa nufuzi uchun oʻta muhim qadamdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Radio 5 Live efirida soʻz olgan Bernstein 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik holatini fosh etgan komissiya xulosalarini shunchaki xato emas, balki juda jiddiy holat deb baholadi. Uning taʼkidlashicha, sodir etilgan qoidabuzarliklar koʻlami misli koʻrilmagan darajada jiddiy boʻlib, futbol jamoatchiligi va liganing butun ishonchliligi xavf ostida qolmoqda.
Moliyaviy qoidabuzarliklar va tergov tafsilotlariMustaqil komissiya tekshiruviga koʻra, Manchester Siti qariyb oʻn yil davomida ichki musobaqalardagi ustunligini taʼminlash uchun xarajatlar cheklovlarini chetlab oʻtishga urinib kelgan. Klub sunʼiy moliyaviy mexanizmlar va qiymati 830 million funt sterlingdan oshgan mablagʻlarning asl manbasini yashirish uchun soxta shartnomalardan foydalangani aniqlangan.
Ushbu fosh etishlar tufayli klubning oʻsha davr mobaynida qoʻlga kiritgan koʻplab sovrinlari va gʻalabalariga soya tushdi. Raqib jamoalar muxlislari hamda sobiq futbolchilar sodir etilgan qoidabuzarliklar yuzasidan qatʼiy va ortga qaytarib boʻlmaydigan choralar koʻrilishini talab qilmoqdalar.
Rahbariyat va jazo masalalariDevid Bernstein amaldagi rahbarlarning lavozimda qolishini qattiq tanqid ostiga olib, ularning faoliyati darhol toʻxtatilishi kerakligini aytdi. Sobiq raisning soʻzlariga koʻra, faqatgina moliyaviy jarimalar bilan cheklanib qolish mutlaqo yetarli emas.
«Agar apellyatsiya muvaffaqiyatsiz tugasa, Manchester Siti ligada qolishi mumkin emas, ular buning jazosini tortishi shart», — deya qoʻshimcha qildi u oʻz bayonotida.
Premer-liga bosh ijrochi direktori Richard Masters ham tergov yakunlari va chiqarilgan qarorning ahamiyatiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, liga barcha aʼzo klublar uchun adolatli raqobat muhitini taʼminlash yoʻlidan qaytmaydi.
Masters Manchester Siti qariyb oʻn yil davomida Premer-liga qoidalarini tizimli ravishda buzib kelganini va bu holat mustaqil ravishda toʻliq isbotlanganini alohida taʼkidladi. Ushbu ish boʻyicha yakuniy apellyatsiya natijalari ingliz futbolining keyingi taqdiriga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…