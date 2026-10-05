Jokovich Pekinda finalga chiqdi, Medvedev diskvalifikatsiya qilindi

·37·Sport
Jokovich Pekinda finalga chiqdi, Medvedev diskvalifikatsiya qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Novak Jokovich Pekindagi ATP-500 turnirining finaliga chiqdi.
  • Yarimfinalda Daniil Medvedev to‘pni muxlisga urgani sababli diskvalifikatsiya qilindi, shu paytda Jokovich 7:5, 5:3 hisobida oldinda edi.
  • Bu Jokovichning Pekindagi ketma-ket 33-g‘alabasi bo‘ldi va u 10 yildan so‘ng ushbu turnirda finalga yo‘l oldi.
  • Finalda uning raqibi avstraliyalik Aleks de Minaur bo‘ladi.

Novak Jokovich Pekindagi ATP-500 turnirida yana bir bor finalga yo‘l oldi. «Katta dubulg‘a» turkumi musobaqalarining 24 karra chempioni yarimfinalda rossiyalik Daniil Medvedev bilan bahs olib bordi va uchrashuv kutilmagan tarzda yakunlandi.

Jahon reytingida 11-o‘rinni egallab turgan serbiyalik tennischi 7:5, 5:3 hisobida oldinda turgan paytda Medvedev to‘pning muxlisga tegishi bilan bog‘liq holat sabab diskvalifikatsiya qilindi.

Shu tariqa Jokovich Pekindagi turnir finaliga yo‘l oldi.

Jokovich uchun Pekindagi 33-g‘alaba

5 oktyabr kuni o‘tkazilgan yarimfinal Novak Jokovich uchun alohida ahamiyatga ega bo‘ldi.

Serbiyalik tennischi ushbu g‘alaba orqali Pekinda ketma-ket 33-g‘alabasini qayd etdi.

Jokovich Xitoy poytaxtidagi musobaqada avval ham ajoyib natijalar ko‘rsatgan. U Pekinda olti marta chempionlikni qo‘lga kiritgan va bu turnirdagi eng muvaffaqiyatli tennischilardan biri hisoblanadi.

Biroq uning Pekindagi so‘nggi ishtiroki ancha avval bo‘lgan.

10 yildan keyin Pekinga qaytdi

Jokovich oxirgi marta 2015 yilda Pekindagi turnirda ishtirok etgan edi.

Shundan keyin serbiyalik tennischi Xitoy poytaxtidagi musobaqada maydonga chiqmagan. Endi esa oradan qariyb o‘n yil o‘tib, u yana Pekinga qaytdi va finalgacha yetib bordi.

Bu qaytish Jokovich faoliyatidagi yana bir qiziq sahifaga aylanmoqda.

Medvedev bilan bahs kutilmagan yakun topdi

Jokovichning yarimfinaldagi raqibi jahon reytingida 5-o‘rinda turgan Daniil Medvedev bo‘ldi.

Tennis muxlislari ikki yuqori darajadagi sportchi o‘rtasidagi murosasiz bahsni kutishgandi. Biroq uchrashuv oxirigacha davom etmadi.

Jokovich 7:5, 5:3 hisobida oldinda turgan vaqtda Medvedev diskvalifikatsiya qilindi. Bunga to‘pning muxlisga tegishi bilan bog‘liq vaziyat sabab bo‘lgan.

Natijada serbiyalik tennischi final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Finalda Jokovichni de Minaur kutib turibdi

Pekindagi hal qiluvchi bahsda Novak Jokovichga Avstraliya vakili Aleks de Minaur raqib bo‘ladi.

De Minaur hozirda jahon reytingida 9-o‘rinni egallab turibdi. Demak, finalda ham muxlislarni ikki kuchli tennischi o‘rtasidagi qiziqarli qarama-qarshilik kutmoqda.

Final 6 oktyabr kuni o‘tkaziladi.

Jokovich yana bir chempionlikka yaqin

Pekinda olti marta chempion bo‘lgan Jokovich endi ushbu turnirdagi navbatdagi sovrin uchun kurashadi.

Musobaqaning amaldagi g‘olibi esa italiyalik Yannik Sinner hisoblanadi.

Jokovich uchun bu turnir nafaqat Pekinga uzoq tanaffusdan keyin qaytish, balki yana bir bor yuqori darajadagi raqobatda o‘zini ko‘rsatish imkoniyati bo‘ldi.

Endi barcha e’tibor 6 oktyabrdagi finalga qaratiladi. Jokovich olti karra chempion bo‘lgan Pekinda yana bir bor bosh sovrinni qo‘lga kirita oladimi — bu savolga kortda javob beriladi.

Novak JokovichPekin ATP-500Daniil MedvedevAleks de Minaur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi4 iyun 01:30Jokovich «Rolan Garros»-2026da ikki set ustunligidan keyin mag‘lub bo‘ldiJokovich «Rolan Garros»-2026da ikki set ustunligidan keyin mag‘lub bo‘ldi30 may 08:14Fransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslarFransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslarBugun 22:59O‘zbekistonlik hakamlar ishlagan finalda chempion aniqlandiO‘zbekistonlik hakamlar ishlagan finalda chempion aniqlandiBugun 22:53Tokioda penaltilar dramasi: Yaponiya kubokni qo‘lga kiritdiTokioda penaltilar dramasi: Yaponiya kubokni qo‘lga kiritdiBugun 22:48Pirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadiPirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadiBugun 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?