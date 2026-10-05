Jokovich Pekinda finalga chiqdi, Medvedev diskvalifikatsiya qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Novak Jokovich Pekindagi ATP-500 turnirining finaliga chiqdi.
- Yarimfinalda Daniil Medvedev to‘pni muxlisga urgani sababli diskvalifikatsiya qilindi, shu paytda Jokovich 7:5, 5:3 hisobida oldinda edi.
- Bu Jokovichning Pekindagi ketma-ket 33-g‘alabasi bo‘ldi va u 10 yildan so‘ng ushbu turnirda finalga yo‘l oldi.
- Finalda uning raqibi avstraliyalik Aleks de Minaur bo‘ladi.
Novak Jokovich Pekindagi ATP-500 turnirida yana bir bor finalga yo‘l oldi. «Katta dubulg‘a» turkumi musobaqalarining 24 karra chempioni yarimfinalda rossiyalik Daniil Medvedev bilan bahs olib bordi va uchrashuv kutilmagan tarzda yakunlandi.
Jahon reytingida 11-o‘rinni egallab turgan serbiyalik tennischi 7:5, 5:3 hisobida oldinda turgan paytda Medvedev to‘pning muxlisga tegishi bilan bog‘liq holat sabab diskvalifikatsiya qilindi.
Shu tariqa Jokovich Pekindagi turnir finaliga yo‘l oldi.
Jokovich uchun Pekindagi 33-g‘alaba
5 oktyabr kuni o‘tkazilgan yarimfinal Novak Jokovich uchun alohida ahamiyatga ega bo‘ldi.
Serbiyalik tennischi ushbu g‘alaba orqali Pekinda ketma-ket 33-g‘alabasini qayd etdi.
Jokovich Xitoy poytaxtidagi musobaqada avval ham ajoyib natijalar ko‘rsatgan. U Pekinda olti marta chempionlikni qo‘lga kiritgan va bu turnirdagi eng muvaffaqiyatli tennischilardan biri hisoblanadi.
Biroq uning Pekindagi so‘nggi ishtiroki ancha avval bo‘lgan.
10 yildan keyin Pekinga qaytdi
Jokovich oxirgi marta 2015 yilda Pekindagi turnirda ishtirok etgan edi.
Shundan keyin serbiyalik tennischi Xitoy poytaxtidagi musobaqada maydonga chiqmagan. Endi esa oradan qariyb o‘n yil o‘tib, u yana Pekinga qaytdi va finalgacha yetib bordi.
Bu qaytish Jokovich faoliyatidagi yana bir qiziq sahifaga aylanmoqda.
Medvedev bilan bahs kutilmagan yakun topdi
Jokovichning yarimfinaldagi raqibi jahon reytingida 5-o‘rinda turgan Daniil Medvedev bo‘ldi.
Tennis muxlislari ikki yuqori darajadagi sportchi o‘rtasidagi murosasiz bahsni kutishgandi. Biroq uchrashuv oxirigacha davom etmadi.
Jokovich 7:5, 5:3 hisobida oldinda turgan vaqtda Medvedev diskvalifikatsiya qilindi. Bunga to‘pning muxlisga tegishi bilan bog‘liq vaziyat sabab bo‘lgan.
Natijada serbiyalik tennischi final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Finalda Jokovichni de Minaur kutib turibdi
Pekindagi hal qiluvchi bahsda Novak Jokovichga Avstraliya vakili Aleks de Minaur raqib bo‘ladi.
De Minaur hozirda jahon reytingida 9-o‘rinni egallab turibdi. Demak, finalda ham muxlislarni ikki kuchli tennischi o‘rtasidagi qiziqarli qarama-qarshilik kutmoqda.
Final 6 oktyabr kuni o‘tkaziladi.
Jokovich yana bir chempionlikka yaqin
Pekinda olti marta chempion bo‘lgan Jokovich endi ushbu turnirdagi navbatdagi sovrin uchun kurashadi.
Musobaqaning amaldagi g‘olibi esa italiyalik Yannik Sinner hisoblanadi.
Jokovich uchun bu turnir nafaqat Pekinga uzoq tanaffusdan keyin qaytish, balki yana bir bor yuqori darajadagi raqobatda o‘zini ko‘rsatish imkoniyati bo‘ldi.
Endi barcha e’tibor 6 oktyabrdagi finalga qaratiladi. Jokovich olti karra chempion bo‘lgan Pekinda yana bir bor bosh sovrinni qo‘lga kirita oladimi — bu savolga kortda javob beriladi.
Izohlar 0
…