12-raunddagi drama: Fundora so‘nggi soniyada mag‘lubiyatsiz raqibini “uxlatdi”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sebastyan Fundora, WBC chempioni, 12-raundning so'nggi soniyasida Ermal Xadribayni texnik nokautga uchratib, mag'lubiyatsiz raqibiga ilk bor mag'lubiyat ta'mini totdirdi.
- Ushbu g'alaba Fundoraning WBC chempionlik kamarini to'rtinchi bor muvaffaqiyatli himoya qilishi bo'ldi.
- Las-Vegasdagi jang Fundoraning o'z vazn toifasidagi eng xavfli chempionlardan biri ekanini tasdiqladi.
AQSHning Las-Vegas shahrida o‘tkazilgan professional boks oqshomining markaziy to‘qnashuvi boks ixlosmandlarini lol qoldirgan misli ko‘rilmagan finish bilan yakunlandi.
Birinchi o‘rta vazn toifasida (69,9 kg gacha) WBC yo‘nalishi chempioni, bo‘yi va noodatiy antropometriyasi bilan tanilgan amerikalik Sebastyan Fundora (24-1-1, 16 KO) shu kungacha mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan vatandoshi Ermal Xadribay (23-0-1, 8 KO)ga qarshi ringga ko‘tarildi.
So‘nggi soniyadagi texnik nokaut: 12-raund dramasi
To‘liq 12 raund etib belgilangan chempionlik jangi shiddatli va keskin zarbalar ostida kechdi:
Masofa va bosim kurashi: Ikkala charm qo‘lqop ustasi ham 12 raund davomida bir-biriga munosib qarshilik ko‘rsatib, bahsni hakamlar qaroriga qadar olib borishga juda yaqin kelgan edi;
1 soniya qolgandagi zarba: Hal qiluvchi 12-raundning so‘nggi soniyalari o‘tib borayotgan bir paytda, yakuniy gong chalinishiga atigi 1 soniya qolganida Fundora raqibiga kuchli zarbalar seriyasini yo‘llab, uni og‘ir texnik nokaut holatiga tushirdi;
Referining qarori: Hakam vaziyatni baholab, jangni zudlik bilan to‘xtatishga majbur bo‘ldi va muddatidan oldin g‘alabani qayd etdi.
Fundora rekordi: To‘rtinchi muvaffaqiyatli himoya
28 yoshli Sebastyan Fundora uchun ushbu g‘alaba faoliyatidagi muhim bekat bo‘ldi:
Professional ringdagi faoliyat: 2016 yilda katta boksga kirib kelgan Fundora 2024 yilda o‘z vaznida mutlaq jahon chempioni maqomiga erishgan, keyinchalik ayrim titullaridan voz kechishga majbur bo‘lgan edi;
Kamarni 4-bor saqlab qolish: Xadribay ustidan qozonilgan mazkur dramatik g‘alaba uning WBC chempionlik kamarini ketma-ket to‘rtinchi bor muvaffaqiyatli himoya qilishi bo‘lib tarixga kirdi;
Raqibning ilk mag‘lubiyati: Shu paytgacha 23 ta g‘alaba qayd etib kelgan Ermal Xadribay esa o‘z faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatni qabul qilib oldi.
Las-Vegasdagi bunday kutilmagan nokaut Fundoraning o‘z vazn toifasidagi eng xavfli chempionlardan biri ekanini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…