12-raunddagi drama: Fundora so‘nggi soniyada mag‘lubiyatsiz raqibini “uxlatdi”

·69·Sport
12-raunddagi drama: Fundora so‘nggi soniyada mag‘lubiyatsiz raqibini “uxlatdi”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sebastyan Fundora, WBC chempioni, 12-raundning so'nggi soniyasida Ermal Xadribayni texnik nokautga uchratib, mag'lubiyatsiz raqibiga ilk bor mag'lubiyat ta'mini totdirdi.
  • Ushbu g'alaba Fundoraning WBC chempionlik kamarini to'rtinchi bor muvaffaqiyatli himoya qilishi bo'ldi.
  • Las-Vegasdagi jang Fundoraning o'z vazn toifasidagi eng xavfli chempionlardan biri ekanini tasdiqladi.

AQSHning Las-Vegas shahrida o‘tkazilgan professional boks oqshomining markaziy to‘qnashuvi boks ixlosmandlarini lol qoldirgan misli ko‘rilmagan finish bilan yakunlandi.

Birinchi o‘rta vazn toifasida (69,9 kg gacha) WBC yo‘nalishi chempioni, bo‘yi va noodatiy antropometriyasi bilan tanilgan amerikalik Sebastyan Fundora (24-1-1, 16 KO) shu kungacha mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan vatandoshi Ermal Xadribay (23-0-1, 8 KO)ga qarshi ringga ko‘tarildi.

So‘nggi soniyadagi texnik nokaut: 12-raund dramasi

To‘liq 12 raund etib belgilangan chempionlik jangi shiddatli va keskin zarbalar ostida kechdi:

  • Masofa va bosim kurashi: Ikkala charm qo‘lqop ustasi ham 12 raund davomida bir-biriga munosib qarshilik ko‘rsatib, bahsni hakamlar qaroriga qadar olib borishga juda yaqin kelgan edi;

  • 1 soniya qolgandagi zarba: Hal qiluvchi 12-raundning so‘nggi soniyalari o‘tib borayotgan bir paytda, yakuniy gong chalinishiga atigi 1 soniya qolganida Fundora raqibiga kuchli zarbalar seriyasini yo‘llab, uni og‘ir texnik nokaut holatiga tushirdi;

  • Referining qarori: Hakam vaziyatni baholab, jangni zudlik bilan to‘xtatishga majbur bo‘ldi va muddatidan oldin g‘alabani qayd etdi.

Fundora rekordi: To‘rtinchi muvaffaqiyatli himoya

28 yoshli Sebastyan Fundora uchun ushbu g‘alaba faoliyatidagi muhim bekat bo‘ldi:

  • Professional ringdagi faoliyat: 2016 yilda katta boksga kirib kelgan Fundora 2024 yilda o‘z vaznida mutlaq jahon chempioni maqomiga erishgan, keyinchalik ayrim titullaridan voz kechishga majbur bo‘lgan edi;

  • Kamarni 4-bor saqlab qolish: Xadribay ustidan qozonilgan mazkur dramatik g‘alaba uning WBC chempionlik kamarini ketma-ket to‘rtinchi bor muvaffaqiyatli himoya qilishi bo‘lib tarixga kirdi;

  • Raqibning ilk mag‘lubiyati: Shu paytgacha 23 ta g‘alaba qayd etib kelgan Ermal Xadribay esa o‘z faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatni qabul qilib oldi.

Las-Vegasdagi bunday kutilmagan nokaut Fundoraning o‘z vazn toifasidagi eng xavfli chempionlardan biri ekanini yana bir bor isbotladi.

Sebastyan FundoraErmal XadribayWBC chempioniLas-Vegas boks turnir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiDahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandi30 avgust 12:36Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiIsroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildi22 sentabr 17:30UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!20 sentabr 09:11Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)Bugun 06:48Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)6 sentabr 08:32“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari6 sentabr 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...