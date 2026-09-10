Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqda

·50·Sport
Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqda

O‘zbekistonlik mashhur og‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolov WBC'ning yangilangan reytingida yana bir pog‘ona yuqoriladi. 3 sentyabr holatiga yangilangan ro‘yxatda Jalolov 13-o‘rindan 11-o‘ringa ko‘tarilgan. Bu uni jahonning eng nufuzli boks tashkilotlaridan biri reytingida kuchli o‘nlikka yanada yaqinlashtirdi.

E’tiborlisi, Jalolovdan oldingi o‘rinda ham o‘zgarish bor: ukrainalik Andriy Novitskiy 12-pog‘onadan 10-o‘ringa ko‘tarilgan. Reytingning birinchi pog‘onasida esa hamon britaniyalik Tayson Fyuri turibdi.

Jalolov ikki pog‘ona yuqoriladi

WBC'ning sentyabr reytingida Bahodir Jalolov 11-pog‘onadan joy oldi. U avvalgi ro‘yxatda 13-o‘rinda edi.

Shu tariqa, o‘zbekistonlik bokschi bir yangilanishda birdaniga ikki pog‘ona yuqori ko‘tarildi.

Ko‘rsatkich

Natija

Avvalgi reyting

13-o‘rin

Yangi reyting

11-o‘rin

O‘zgarish

+2 pog‘ona

Joriy reyting sanasi

3 sentyabr 2026

Toifa

Superog‘ir vazn

WBC'ning rasmiy ro‘yxatida Jalolov 11-o‘rinda qayd etilgan.

Uning oldida kimlar bor?

Jalolov joylashgan superog‘ir vazn reytingida birinchi o‘rinni Tayson Fyuri egallab turibdi.

Undan keyin Entoni Joshua, Frenk Sanches, Deontey Uaylder va Mozes Itauma kabi mashhur bokschilar joylashgan.

WBC'ning sentyabr reytingida kuchli o‘nlik quyidagicha:

  1. Tayson Fyuri

  2. Entoni Joshua

  3. Frenk Sanches

  4. Deontey Uaylder

  5. Mozes Itauma

  6. Efe Adjagba

  7. Jozef Parker

  8. Riko Verxuven

  9. Richard Riakpore

  10. Andriy Novitskiy

11. Bahodir Jalolov

Demak, o‘zbekistonlik bokschini kuchli o‘nlikdan atigi bir pog‘ona ajratib turibdi.

Novitskiy ham Jalolov bilan birga ko‘tarildi

Reytingda Jalolovga eng yaqin turgan bokschilardan biri — ukrainalik Andriy Novitskiy.

U ham o‘z mavqeini yaxshilab, 12-o‘rindan 10-pog‘onaga ko‘tarildi. Natijada Novitskiy kuchli o‘nlikka kirdi, Jalolov esa 11-o‘ringa joylashdi.

Bu ikki bokschining reytingidagi o‘zgarish og‘ir vazndagi raqobat qanchalik tez o‘zgarib borayotganini ham ko‘rsatadi.

Jalolovning professional ringidagi natijasi

Jalolov professional boksda ham o‘zbekistonlik muxlislarning asosiy umidlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Uning rekordi — 17 ta g‘alaba, 15 ta nokaut.

Bu ko‘rsatkich bokschining professional faoliyatidagi yuqori samaradorligini ko‘rsatadi: 17 ta g‘alabaning 15 tasi muddatidan oldin yakunlangan.

Jalolovning so‘nggi jangi esa 2026 yil 9 may kuni Manchesterda o‘tkazilgan. O‘shanda u xorvatiyalik Agron Smakichni muddatidan oldin mag‘lub etgan.

Keyingi qadam — WBC kuchli o‘nligi

Jalolovning 11-o‘ringa ko‘tarilishi bilan eng qiziq nuqta endi aniq: o‘zbekistonlik bokschi qachon WBC reytingida kuchli o‘nlikka kiradi?

Buning uchun unga hozirgi reytingdagi 10-o‘rinda turgan Novitskiydan yuqorilash kerak bo‘ladi.

Ayni paytda WBC reytingida Jalolovning oldida jahon boksida katta nomga ega bo‘lgan bokschilar turibdi. Demak, uning keyingi reyting ko‘tarilishi yanada katta ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, og‘ir vazndagi kuchli raqobat fonida har bir yangi g‘alaba Jalolovni yuqoriroq pog‘onaga olib chiqishi mumkin.

O‘zbekistonlik bokschi chempionlik yo‘lida yana bir qadam tashladi

WBC'ning 3 sentyabrda yangilangan rasmiy reytingi Jalolovning pozitsiyasi yaxshilanganini ko‘rsatmoqda.

13-o‘rindan 11-o‘ringa — ikki pog‘ona yuqorilash.

Endi oldinda bitta aniq maqsad ko‘rinib turibdi: WBC kuchli o‘nligiga kirish.

Jalolovning keyingi janglari esa uning bu maqsadga qanchalik tez yaqinlashishini belgilab beradi.

Bahodir JalolovWBC reytingisuperog‘ir vaznO‘zbekiston bokschisiTayson FyuriAndriy Novitskiymanchester
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda kutilmagan zarba: O‘zbekiston U23 terma jamoasi safarda mag‘lub bo‘ldiXitoyda kutilmagan zarba: O‘zbekiston U23 terma jamoasi safarda mag‘lub bo‘ldiBugun, 19:31Barselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandiBarselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandiBugun, 15:18Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiHansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiBugun, 12:50Lionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiLionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiBugun, 12:36Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Bugun, 12:35Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Bugun, 09:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi