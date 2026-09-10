Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqda
O‘zbekistonlik mashhur og‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolov WBC'ning yangilangan reytingida yana bir pog‘ona yuqoriladi. 3 sentyabr holatiga yangilangan ro‘yxatda Jalolov 13-o‘rindan 11-o‘ringa ko‘tarilgan. Bu uni jahonning eng nufuzli boks tashkilotlaridan biri reytingida kuchli o‘nlikka yanada yaqinlashtirdi.
E’tiborlisi, Jalolovdan oldingi o‘rinda ham o‘zgarish bor: ukrainalik Andriy Novitskiy 12-pog‘onadan 10-o‘ringa ko‘tarilgan. Reytingning birinchi pog‘onasida esa hamon britaniyalik Tayson Fyuri turibdi.
Jalolov ikki pog‘ona yuqoriladi
WBC'ning sentyabr reytingida Bahodir Jalolov 11-pog‘onadan joy oldi. U avvalgi ro‘yxatda 13-o‘rinda edi.
Shu tariqa, o‘zbekistonlik bokschi bir yangilanishda birdaniga ikki pog‘ona yuqori ko‘tarildi.
Ko‘rsatkich
Natija
Avvalgi reyting
13-o‘rin
Yangi reyting
11-o‘rin
O‘zgarish
+2 pog‘ona
Joriy reyting sanasi
3 sentyabr 2026
Toifa
Superog‘ir vazn
WBC'ning rasmiy ro‘yxatida Jalolov 11-o‘rinda qayd etilgan.
Uning oldida kimlar bor?
Jalolov joylashgan superog‘ir vazn reytingida birinchi o‘rinni Tayson Fyuri egallab turibdi.
Undan keyin Entoni Joshua, Frenk Sanches, Deontey Uaylder va Mozes Itauma kabi mashhur bokschilar joylashgan.
WBC'ning sentyabr reytingida kuchli o‘nlik quyidagicha:
Tayson Fyuri
Entoni Joshua
Frenk Sanches
Deontey Uaylder
Mozes Itauma
Efe Adjagba
Jozef Parker
Riko Verxuven
Richard Riakpore
Andriy Novitskiy
11. Bahodir Jalolov
Demak, o‘zbekistonlik bokschini kuchli o‘nlikdan atigi bir pog‘ona ajratib turibdi.
Novitskiy ham Jalolov bilan birga ko‘tarildi
Reytingda Jalolovga eng yaqin turgan bokschilardan biri — ukrainalik Andriy Novitskiy.
U ham o‘z mavqeini yaxshilab, 12-o‘rindan 10-pog‘onaga ko‘tarildi. Natijada Novitskiy kuchli o‘nlikka kirdi, Jalolov esa 11-o‘ringa joylashdi.
Bu ikki bokschining reytingidagi o‘zgarish og‘ir vazndagi raqobat qanchalik tez o‘zgarib borayotganini ham ko‘rsatadi.
Jalolovning professional ringidagi natijasi
Jalolov professional boksda ham o‘zbekistonlik muxlislarning asosiy umidlaridan biri bo‘lib qolmoqda.
Uning rekordi — 17 ta g‘alaba, 15 ta nokaut.
Bu ko‘rsatkich bokschining professional faoliyatidagi yuqori samaradorligini ko‘rsatadi: 17 ta g‘alabaning 15 tasi muddatidan oldin yakunlangan.
Jalolovning so‘nggi jangi esa 2026 yil 9 may kuni Manchesterda o‘tkazilgan. O‘shanda u xorvatiyalik Agron Smakichni muddatidan oldin mag‘lub etgan.
Keyingi qadam — WBC kuchli o‘nligi
Jalolovning 11-o‘ringa ko‘tarilishi bilan eng qiziq nuqta endi aniq: o‘zbekistonlik bokschi qachon WBC reytingida kuchli o‘nlikka kiradi?
Buning uchun unga hozirgi reytingdagi 10-o‘rinda turgan Novitskiydan yuqorilash kerak bo‘ladi.
Ayni paytda WBC reytingida Jalolovning oldida jahon boksida katta nomga ega bo‘lgan bokschilar turibdi. Demak, uning keyingi reyting ko‘tarilishi yanada katta ahamiyat kasb etadi.
Ayniqsa, og‘ir vazndagi kuchli raqobat fonida har bir yangi g‘alaba Jalolovni yuqoriroq pog‘onaga olib chiqishi mumkin.
O‘zbekistonlik bokschi chempionlik yo‘lida yana bir qadam tashladi
WBC'ning 3 sentyabrda yangilangan rasmiy reytingi Jalolovning pozitsiyasi yaxshilanganini ko‘rsatmoqda.
13-o‘rindan 11-o‘ringa — ikki pog‘ona yuqorilash.
Endi oldinda bitta aniq maqsad ko‘rinib turibdi: WBC kuchli o‘nligiga kirish.
Jalolovning keyingi janglari esa uning bu maqsadga qanchalik tez yaqinlashishini belgilab beradi.
…