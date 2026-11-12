WBC yangi reytingini e’lon qildi: O‘zbekistonlik bokschilarning egallagan o‘rinlari qanday?

2 daqiqa o'qish48
WBC yangi reytingini e’lon qildi: O‘zbekistonlik bokschilarning egallagan o‘rinlari qanday?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon boks kengashi (WBC) professional bokschilarning yangilangan reytingini e'lon qildi, unda 11 nafar o'zbekistonlik sportchi o'z o'rniga ega bo'ldi.
  • Bahodir Jalolov, Lazizbek Mullojonov va Ruslan Abdullayev kabi bokschilar o'z mavqelarini yaxshilashga muvaffaq bo'lishdi.
  • Reytingda eng yuqori pog'onani 3-o'rin bilan Murodjon Ahmadaliyev band etib turibdi.

Butunjahon boks kengashi (WBC) professional bokschilarning yangilangan reyting jadvalini e’lon qildi. Boshqa nufuzli tashkilotlardan farqli o‘laroq, Top-40 ko‘rinishidagi kengaytirilgan reytingni taqdim etuvchi mazkur ro‘yxatdan bu safar ham jami 11 nafar o‘zbekistonlik bokschi munosib o‘rin egalladi.

O‘zbekistonlik bokschilarning WBC reytingidagi yangi marralari

Bizning sportchilar bir qator vazn toifalarida o‘z mavqelarini yaxshilashga muvaffaq bo‘lishdi. Jumladan, superog‘ir vaznda Bahodir Jalolov va Lazizbek Mullojonov o‘z o‘rinlarini ko‘targan bo‘lsa, birinchi yarim o‘rta vaznda Ruslan Abdullayev keskin oldinga siljish qildi.

Quyida o‘zbekistonlik bokschilarning WBC reytingidagi joriy holati bilan jadval orqali tanishishingiz mumkin:

Vazn toifasi

Sportchi

Joriy o‘rin

Avvalgi o‘rin / O‘zgarish

Vazn chempioni

Superog‘ir vazn (+101,6 kg)

Bahodir Jalolov

10-o‘rin

11-o‘rindan ko‘tarildi

Agit Kabayel

Superog‘ir vazn (+101,6 kg)

Lazizbek Mullojonov

24-o‘rin

25-o‘rindan ko‘tarildi

Agit Kabayel

Supero‘rta vazn (76,2 kg)

Bektemir Meliqo‘ziyev

7-o‘rin

6-o‘rindan tushdi

Saul Alvares

Supero‘rta vazn (76,2 kg)

Nurislom Ismoilov

27-o‘rin

28-o‘rindan ko‘tarildi

Saul Alvares

Birinchi o‘rta vazn (69,8 kg)

Isroil Madrimov

7-o‘rin

8-o‘rindan ko‘tarildi

Sebastyan Fundora

Birinchi yarim o‘rta vazn (63,5 kg)

Mujibillo Tursunov

26-o‘rin

28-o‘rindan ko‘tarildi

Dalton Smit

Birinchi yarim o‘rta vazn (63,5 kg)

Shohjahon Ergashev

31-o‘rin

O‘zgarishsiz qoldi

Dalton Smit

Birinchi yarim o‘rta vazn (63,5 kg)

Ruslan Abdullayev

18-o‘rin

35-o‘rindan keskin ko‘tarildi

Dalton Smit

Birinchi yarim o‘rta vazn (63,5 kg)

Sirochbek Ismoilov

16-o‘rin

Yangi pozitsiyada

Dalton Smit

Ikkinchi eng yengil vazn (55,3 kg)

Murodjon Ahmadaliyev

3-o‘rin

O‘zgarishsiz qoldi

Naoya Inoue

Ikkinchi eng yengil vazn (55,3 kg)

Muhammad Shexov

10-o‘rin

9-o‘rindan tushdi

Naoya Inoue

Yetakchilarning ko‘rsatkichlari va istiqbollar

Tadqiq qilinayotgan yangilangan reytingga ko‘ra, yurtimiz vakillari orasida eng yuqori pog‘onalardan birini ikkinchi eng yengil vazn toifasida harakat qiluvchi Murodjon Ahmadaliyev (3-o‘rin) band etib turibdi. Shuningdek, tajribali bokschilarimiz Isroil Madrimov hamda Bektemir Meliqo‘ziyev kuchli o‘nlikdan joy olgan holda o‘z divizionlaridagi chempionlik kamari uchun da’vogarlik qilish imkoniyatlarini saqlab qolmoqda.

Sizningcha, yaqin kelajakda qaysi o‘zbekistonlik bokschimiz birinchi bo‘lib WBC chempionlik kamari uchun jang qilish huquqini qo‘lga kiritadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari