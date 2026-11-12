WBC yangi reytingini e’lon qildi: O‘zbekistonlik bokschilarning egallagan o‘rinlari qanday?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Butunjahon boks kengashi (WBC) professional bokschilarning yangilangan reytingini e'lon qildi, unda 11 nafar o'zbekistonlik sportchi o'z o'rniga ega bo'ldi.
- Bahodir Jalolov, Lazizbek Mullojonov va Ruslan Abdullayev kabi bokschilar o'z mavqelarini yaxshilashga muvaffaq bo'lishdi.
- Reytingda eng yuqori pog'onani 3-o'rin bilan Murodjon Ahmadaliyev band etib turibdi.
Butunjahon boks kengashi (WBC) professional bokschilarning yangilangan reyting jadvalini e’lon qildi. Boshqa nufuzli tashkilotlardan farqli o‘laroq, Top-40 ko‘rinishidagi kengaytirilgan reytingni taqdim etuvchi mazkur ro‘yxatdan bu safar ham jami 11 nafar o‘zbekistonlik bokschi munosib o‘rin egalladi.
O‘zbekistonlik bokschilarning WBC reytingidagi yangi marralari
Bizning sportchilar bir qator vazn toifalarida o‘z mavqelarini yaxshilashga muvaffaq bo‘lishdi. Jumladan, superog‘ir vaznda Bahodir Jalolov va Lazizbek Mullojonov o‘z o‘rinlarini ko‘targan bo‘lsa, birinchi yarim o‘rta vaznda Ruslan Abdullayev keskin oldinga siljish qildi.
Quyida o‘zbekistonlik bokschilarning WBC reytingidagi joriy holati bilan jadval orqali tanishishingiz mumkin:
Vazn toifasi
Sportchi
Joriy o‘rin
Avvalgi o‘rin / O‘zgarish
Vazn chempioni
Superog‘ir vazn (+101,6 kg)
Bahodir Jalolov
10-o‘rin
11-o‘rindan ko‘tarildi
Agit Kabayel
Superog‘ir vazn (+101,6 kg)
Lazizbek Mullojonov
24-o‘rin
25-o‘rindan ko‘tarildi
Agit Kabayel
Supero‘rta vazn (76,2 kg)
7-o‘rin
6-o‘rindan tushdi
Saul Alvares
Supero‘rta vazn (76,2 kg)
Nurislom Ismoilov
27-o‘rin
28-o‘rindan ko‘tarildi
Saul Alvares
Birinchi o‘rta vazn (69,8 kg)
Isroil Madrimov
7-o‘rin
8-o‘rindan ko‘tarildi
Sebastyan Fundora
Birinchi yarim o‘rta vazn (63,5 kg)
Mujibillo Tursunov
26-o‘rin
28-o‘rindan ko‘tarildi
Dalton Smit
Birinchi yarim o‘rta vazn (63,5 kg)
Shohjahon Ergashev
31-o‘rin
O‘zgarishsiz qoldi
Dalton Smit
Birinchi yarim o‘rta vazn (63,5 kg)
Ruslan Abdullayev
18-o‘rin
35-o‘rindan keskin ko‘tarildi
Dalton Smit
Birinchi yarim o‘rta vazn (63,5 kg)
Sirochbek Ismoilov
16-o‘rin
Yangi pozitsiyada
Dalton Smit
Ikkinchi eng yengil vazn (55,3 kg)
3-o‘rin
O‘zgarishsiz qoldi
Naoya Inoue
Ikkinchi eng yengil vazn (55,3 kg)
Muhammad Shexov
10-o‘rin
9-o‘rindan tushdi
Naoya Inoue
Yetakchilarning ko‘rsatkichlari va istiqbollar
Tadqiq qilinayotgan yangilangan reytingga ko‘ra, yurtimiz vakillari orasida eng yuqori pog‘onalardan birini ikkinchi eng yengil vazn toifasida harakat qiluvchi Murodjon Ahmadaliyev (3-o‘rin) band etib turibdi. Shuningdek, tajribali bokschilarimiz Isroil Madrimov hamda Bektemir Meliqo‘ziyev kuchli o‘nlikdan joy olgan holda o‘z divizionlaridagi chempionlik kamari uchun da’vogarlik qilish imkoniyatlarini saqlab qolmoqda.
Sizningcha, yaqin kelajakda qaysi o‘zbekistonlik bokschimiz birinchi bo‘lib WBC chempionlik kamari uchun jang qilish huquqini qo‘lga kiritadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…