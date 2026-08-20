Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?
Professional boks ixlosmandlari ko‘p yillardan buyon kutayotgan Tayson Fyuri va Entoni Joshua o‘rtasidagi britaniyacha superto‘qnashuv rasmiy chempionlik yo‘liga aylanishi mumkin. Butunjahon boks kengashi (WBC) prezidenti Maurisio Suleyman tashkilot ushbu ehtimoliy superjangni og‘ir vazn toifasidagi final saralash (final eliminator) jangi sifatida rasman ma’qullashini e’lon qildi. Ushbu qaror bokschilarga qanday imkoniyat beradi?
«WBC bunday tarixiy jangning bir qismi bo‘lishdan faxrlanadi»: Suleymanning bayonoti
WBC rahbari har ikki britaniyalik superyulduzning tashkilot tarixidagi o‘rnini yuqori baholab, jangning rasmiy maqomini ochiqladi:
"WBC bu jangni final saralash jangi sifatida albatta tasdiqlaydi, chunki Tayson Fyuri og‘ir vaznda birinchi raqamli rasmiy da’vogar hisoblanadi. WBC bunday ulkan voqeaning bir qismi bo‘lishdan faxrlanadi.
Har ikkisi ham ajoyib sportchilar. Fyuri tashkilotimiz tarixidagi eng buyuk elchilardan biri bo‘lib, biz u bilan doim faxrlanamiz. Joshua esa professional faoliyatini boshlaganida WBC reytingida 2-raqamli da’vogar bo‘lgan va uzoq vaqt WBC International kamarini himoya qilgan. Balki hozir Joshuani yana WBC tizimiga to‘liq qaytarish vaqti kelgandir.", — dedi Maurisio Suleyman.
Fyuri va Joshua o‘rtasidagi ehtimoliy WBC final saralash bahsi
Ko‘rsatkich
Tayson Fyuri (Buyuk Britaniya)
Entoni Joshua (Buyuk Britaniya)
WBC'dagi hozirgi maqomi
1-raqamli rasmiy da’vogar
Reytingga qaytishi kutilayotgan sobiq chempion
Tashkilot bilan bog‘liqligi
WBC sobiq jahon chempioni va rasmiy elchisi
Sobiq WBC International kamari sohibi
Jang maqomi
Final Eliminator (G‘olib to‘g‘ridan to‘g‘ri jahon kamariga chiqadi)
Final Eliminator
Tashkilotchilik maqsadi
Buyuk Britaniya va jahon boksi tarixidagi eng yirik saralash jangi
Mutlaq chempionlik sari hal qiluvchi qadam
Agar tomonlar ushbu jang bo‘yicha kelishuvga erishsa, to‘qnashuv g‘olibi WBC yo‘nalishi bo‘yicha jahon chempionligi kamari uchun majburiy da’vogarga aylanadi. Mutaxassislarning fikricha, ikki britaniyalik og‘ir vazn afsonasining o‘zaro ringga ko‘tarilishi stadionlarni to‘ldirish va translyatsiyalar bo‘yicha yangi rekordlarni qayd etishi muqarrar.
Sizningcha, ko‘p yillardan buyon kutilayotgan ushbu to‘qnashuvda qaysi britaniyalik yulduzning qo‘li baland keladi — Tayson Fyurimi yoki Entoni Joshua?
O‘z tahlil va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda boks ixlosmandlariga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!
…