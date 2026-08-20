Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?

·0·Sport
Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?

Professional boks ixlosmandlari ko‘p yillardan buyon kutayotgan Tayson Fyuri va Entoni Joshua o‘rtasidagi britaniyacha superto‘qnashuv rasmiy chempionlik yo‘liga aylanishi mumkin. Butunjahon boks kengashi (WBC) prezidenti Maurisio Suleyman tashkilot ushbu ehtimoliy superjangni og‘ir vazn toifasidagi final saralash (final eliminator) jangi sifatida rasman ma’qullashini e’lon qildi. Ushbu qaror bokschilarga qanday imkoniyat beradi?

«WBC bunday tarixiy jangning bir qismi bo‘lishdan faxrlanadi»: Suleymanning bayonoti

WBC rahbari har ikki britaniyalik superyulduzning tashkilot tarixidagi o‘rnini yuqori baholab, jangning rasmiy maqomini ochiqladi:

"WBC bu jangni final saralash jangi sifatida albatta tasdiqlaydi, chunki Tayson Fyuri og‘ir vaznda birinchi raqamli rasmiy da’vogar hisoblanadi. WBC bunday ulkan voqeaning bir qismi bo‘lishdan faxrlanadi.

Har ikkisi ham ajoyib sportchilar. Fyuri tashkilotimiz tarixidagi eng buyuk elchilardan biri bo‘lib, biz u bilan doim faxrlanamiz. Joshua esa professional faoliyatini boshlaganida WBC reytingida 2-raqamli da’vogar bo‘lgan va uzoq vaqt WBC International kamarini himoya qilgan. Balki hozir Joshuani yana WBC tizimiga to‘liq qaytarish vaqti kelgandir.", — dedi Maurisio Suleyman.

Fyuri va Joshua o‘rtasidagi ehtimoliy WBC final saralash bahsi

Ko‘rsatkich

Tayson Fyuri (Buyuk Britaniya)

Entoni Joshua (Buyuk Britaniya)

WBC'dagi hozirgi maqomi

1-raqamli rasmiy da’vogar

Reytingga qaytishi kutilayotgan sobiq chempion

Tashkilot bilan bog‘liqligi

WBC sobiq jahon chempioni va rasmiy elchisi

Sobiq WBC International kamari sohibi

Jang maqomi

Final Eliminator (G‘olib to‘g‘ridan to‘g‘ri jahon kamariga chiqadi)

Final Eliminator

Tashkilotchilik maqsadi

Buyuk Britaniya va jahon boksi tarixidagi eng yirik saralash jangi

Mutlaq chempionlik sari hal qiluvchi qadam

Agar tomonlar ushbu jang bo‘yicha kelishuvga erishsa, to‘qnashuv g‘olibi WBC yo‘nalishi bo‘yicha jahon chempionligi kamari uchun majburiy da’vogarga aylanadi. Mutaxassislarning fikricha, ikki britaniyalik og‘ir vazn afsonasining o‘zaro ringga ko‘tarilishi stadionlarni to‘ldirish va translyatsiyalar bo‘yicha yangi rekordlarni qayd etishi muqarrar.

Sizningcha, ko‘p yillardan buyon kutilayotgan ushbu to‘qnashuvda qaysi britaniyalik yulduzning qo‘li baland keladi — Tayson Fyurimi yoki Entoni Joshua?

O‘z tahlil va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda boks ixlosmandlariga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiDastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiBugun, 21:02Drogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladiDrogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladiBugun, 20:57Bolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBugun, 20:16Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiKataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiBugun, 19:34João Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildiJoão Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildiBugun, 18:54Genoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqdaGenoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)