Konor Benn Rayan Garsiya bilan superjang oldidan hammani shokka tushirdi
Professional boks olami yana bir misli ko‘rilmagan anatomik va jismoniy transformatsiyaga guvoh bo‘ldi. Britaniyalik 29 yoshli charm qo‘lqop ustasi Konor Benn yarim o‘rta vazn toifasida WBC kamari sohibi, kelib chiqishi meksikalik bo‘lgan mashhur Rayan Garsiyaga qarshi bo‘lib o‘tadigan superjang oldidan barchani hayratda qoldirdi. Rasmiy tarozi marosimidan atigi sakkiz soat o‘tib, Benn o‘z tanasiga naq 14,7 kilogramm vazn qo‘shishga muvaffaq bo‘lganini e’lon qildi. AQSHning Las-Vegas shahrida tashkil etilayotgan «Zuffa Boxing» turnirining markaziy bahsi sifatida kutilayotgan ushbu to‘qnashuv shartnomasida qayta tarozi cheklovining yo‘qligi britaniyalik bokschining ringga haqiqiy «og‘ir vaznli monstr» qiyofasida chiqishiga yo‘l ochdi.
Xo‘sh, Benn qanday qilib qisqa fursatda 80,9 kilogrammgacha «semirdi», Garsiya bunday jismoniy bosimga qanday dosh beradi va ertaga, 13 sentyabr tongida Las-Vegas ringida kimning qo‘li baland keladi?
66,2 dan 80,9 kg gacha: 8 soatlik shov-shuvli sakrash
Tarozi marosimidan keyingi qisqa vaqt ichida sodir bo‘lgan o‘zgarish hatto tajribali mutaxassislarni ham yoqa ushlashga majbur qildi:
Kecha oqshomdagi natija — 66,2 kg: Kecha rasmiy taroziga chiqqan Konor Benn belgilangan limitni aniq bajarib, 66,2 kilogramm vazn ko‘rsatgan edi;
Bugungi sakrash — 80,9 kg (178,4 funt): Oradan atigi 8 soat o‘tib, organizmni qayta regidratatsiya qilish va oziqlantirish orqali uning vazni 80,9 kg gacha ko‘tarildi — bu naq 14,7 kilogrammlik keskin o‘sish demakdir;
Shartnomada limit yo‘qligi qo‘l keldi: Eng muhim jihati, bokschilar o‘rtasidagi kelishuvda jang kuni qayta taroziga tushish yoki vaznni ma’lum cheklovda ushlab turish bo‘yicha hech qanday shart qo‘yilmagan;
Ringdagi vazn ustunligi: Bu holat britaniyalik jangchiga ringda raqibidan ancha og‘irroq, gavdaliroq va zarba jihatdan kuchliroq bo‘lish imkoniyatini beradi.
Risoladagi nokautchilar to‘qnashuvi: Garsiya va Benn ko‘rsatkichlari
Ikki raqibning professional ringdagi tajribasi va statistikasi shiddatli jangni va’da qilmoqda:
Rayan Garsiya (27 yosh, AQSH): 2016 yilda professional faoliyatini boshlagan va 2023 yildan buyon yarim o‘rta vaznda jang olib borayotgan charm qo‘lqop ustasi o‘z hisobiga 24 ta g‘alaba (20 tasi nokaut bilan) yozib qo‘ygan, atigi 2 marta mag‘lubiyatga uchragan;
Konor Benn (29 yosh, Buyuk Britaniya): 2016 yilning aprelida katta boksga qadam qo‘ygan Benn hisobida 25 ta g‘alaba (14 tasi muddatidan oldin) va 1 ta mag‘lubiyat mavjud;
Zarba quvvati va tezlik to‘qnashuvi: Garsiyaning chap qo‘l xuki va chaqmoqdek tezligi Bennning vazn og‘irligi, agressiv bosimi va jismoniy kuchiga qarshi sinovdan o‘tadi.
13 sentyabr tongi, Las-Vegas: «Zuffa Boxing» turnirida nimalar kutilmoqda?
Charm qo‘lqop muxlislarining nigohi ertaga saharda okean ortiga qaratiladi:
«Zuffa Boxing» loyihasi: Yangi promoushen doirasida tashkil etilayotgan ushbu musobaqa yilning eng yorqin va murosasiz shoularidan biri bo‘lishi kutilmoqda;
Jang vaqti: Mazkur markaziy bahs ertaga, 13 sentyabr kuni tong saharda Las-Vegas shahridan to‘g‘ridan to‘g‘ri efirga uzatiladi;
Hayot-mamot jangi: G‘alaba qozongan tomon yarim o‘rta vaznning mutlaq yetakchisiga aylanib, super-gonorarli janglar eshigini ochadi, yutqazgan bokschi esa elita safidan sezilarli darajada orqaga chekinadi.
Konor Bennning sakkiz soatlik bu jismoniy nayrangi unga haqiqiy ustunlik beradimi yoki ortiqcha vazn uning tezligini o‘ldirib, Garsiyaning nishoniga aylantiradimi — bunga ring beradigan javob juda yaqin.
Sizningcha, Konor Bennning janggacha qariyb 15 kilogramm og‘irlashib olishi unga g‘alaba keltiradimi yoki Rayan Garsiyaning chaqmoqdek tezkor nokaut zarbalari bu rejani chippakka chiqaradimi? Las-Vegasdagi ushbu superjangda qaysi bokschi muddatidan oldin g‘alaba qozonadi deb o‘ylaysiz? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va boks olamidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv tahlilini barcha muxlislarga ulashing!
…