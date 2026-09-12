Konor Benn Rayan Garsiya bilan superjang oldidan hammani shokka tushirdi

·19·Sport
Konor Benn Rayan Garsiya bilan superjang oldidan hammani shokka tushirdi

Professional boks olami yana bir misli ko‘rilmagan anatomik va jismoniy transformatsiyaga guvoh bo‘ldi. Britaniyalik 29 yoshli charm qo‘lqop ustasi Konor Benn yarim o‘rta vazn toifasida WBC kamari sohibi, kelib chiqishi meksikalik bo‘lgan mashhur Rayan Garsiyaga qarshi bo‘lib o‘tadigan superjang oldidan barchani hayratda qoldirdi. Rasmiy tarozi marosimidan atigi sakkiz soat o‘tib, Benn o‘z tanasiga naq 14,7 kilogramm vazn qo‘shishga muvaffaq bo‘lganini e’lon qildi. AQSHning Las-Vegas shahrida tashkil etilayotgan «Zuffa Boxing» turnirining markaziy bahsi sifatida kutilayotgan ushbu to‘qnashuv shartnomasida qayta tarozi cheklovining yo‘qligi britaniyalik bokschining ringga haqiqiy «og‘ir vaznli monstr» qiyofasida chiqishiga yo‘l ochdi.

Xo‘sh, Benn qanday qilib qisqa fursatda 80,9 kilogrammgacha «semirdi», Garsiya bunday jismoniy bosimga qanday dosh beradi va ertaga, 13 sentyabr tongida Las-Vegas ringida kimning qo‘li baland keladi?

66,2 dan 80,9 kg gacha: 8 soatlik shov-shuvli sakrash

Tarozi marosimidan keyingi qisqa vaqt ichida sodir bo‘lgan o‘zgarish hatto tajribali mutaxassislarni ham yoqa ushlashga majbur qildi:

  • Kecha oqshomdagi natija — 66,2 kg: Kecha rasmiy taroziga chiqqan Konor Benn belgilangan limitni aniq bajarib, 66,2 kilogramm vazn ko‘rsatgan edi;

  • Bugungi sakrash — 80,9 kg (178,4 funt): Oradan atigi 8 soat o‘tib, organizmni qayta regidratatsiya qilish va oziqlantirish orqali uning vazni 80,9 kg gacha ko‘tarildi — bu naq 14,7 kilogrammlik keskin o‘sish demakdir;

  • Shartnomada limit yo‘qligi qo‘l keldi: Eng muhim jihati, bokschilar o‘rtasidagi kelishuvda jang kuni qayta taroziga tushish yoki vaznni ma’lum cheklovda ushlab turish bo‘yicha hech qanday shart qo‘yilmagan;

  • Ringdagi vazn ustunligi: Bu holat britaniyalik jangchiga ringda raqibidan ancha og‘irroq, gavdaliroq va zarba jihatdan kuchliroq bo‘lish imkoniyatini beradi.

Risoladagi nokautchilar to‘qnashuvi: Garsiya va Benn ko‘rsatkichlari

Ikki raqibning professional ringdagi tajribasi va statistikasi shiddatli jangni va’da qilmoqda:

  • Rayan Garsiya (27 yosh, AQSH): 2016 yilda professional faoliyatini boshlagan va 2023 yildan buyon yarim o‘rta vaznda jang olib borayotgan charm qo‘lqop ustasi o‘z hisobiga 24 ta g‘alaba (20 tasi nokaut bilan) yozib qo‘ygan, atigi 2 marta mag‘lubiyatga uchragan;

  • Konor Benn (29 yosh, Buyuk Britaniya): 2016 yilning aprelida katta boksga qadam qo‘ygan Benn hisobida 25 ta g‘alaba (14 tasi muddatidan oldin) va 1 ta mag‘lubiyat mavjud;

  • Zarba quvvati va tezlik to‘qnashuvi: Garsiyaning chap qo‘l xuki va chaqmoqdek tezligi Bennning vazn og‘irligi, agressiv bosimi va jismoniy kuchiga qarshi sinovdan o‘tadi.

13 sentyabr tongi, Las-Vegas: «Zuffa Boxing» turnirida nimalar kutilmoqda?

Charm qo‘lqop muxlislarining nigohi ertaga saharda okean ortiga qaratiladi:

  • «Zuffa Boxing» loyihasi: Yangi promoushen doirasida tashkil etilayotgan ushbu musobaqa yilning eng yorqin va murosasiz shoularidan biri bo‘lishi kutilmoqda;

  • Jang vaqti: Mazkur markaziy bahs ertaga, 13 sentyabr kuni tong saharda Las-Vegas shahridan to‘g‘ridan to‘g‘ri efirga uzatiladi;

  • Hayot-mamot jangi: G‘alaba qozongan tomon yarim o‘rta vaznning mutlaq yetakchisiga aylanib, super-gonorarli janglar eshigini ochadi, yutqazgan bokschi esa elita safidan sezilarli darajada orqaga chekinadi.

Konor Bennning sakkiz soatlik bu jismoniy nayrangi unga haqiqiy ustunlik beradimi yoki ortiqcha vazn uning tezligini o‘ldirib, Garsiyaning nishoniga aylantiradimi — bunga ring beradigan javob juda yaqin.

Sizningcha, Konor Bennning janggacha qariyb 15 kilogramm og‘irlashib olishi unga g‘alaba keltiradimi yoki Rayan Garsiyaning chaqmoqdek tezkor nokaut zarbalari bu rejani chippakka chiqaradimi? Las-Vegasdagi ushbu superjangda qaysi bokschi muddatidan oldin g‘alaba qozonadi deb o‘ylaysiz? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va boks olamidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv tahlilini barcha muxlislarga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangAPLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangBugun, 21:09Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Bugun, 20:51«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdiBugun, 19:30Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiMagnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiBugun, 19:20Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bugun, 19:13“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?