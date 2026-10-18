Nottingem — Arsenal: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Nottingem — Arsenal uchrashuvi 18 oktyabr, 20:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Nottingem boshlang‘ich tarkibi: 26. Sels M., 23. Kunya, 2. Diomande O., 5. Murilo, 27. Munos D., 21. Shlager Ks., 8. Dominges N., 3. Uilyams N. (kapitan), 24. Makati Dj., 14. Ndoye D., 19. Delap L.
Nottingem zaxiradagilari: 34. Ayna O., 7. Xadson-Odoi K., 12. Djon Viktor, 15. Kalimuendo A., 31. Milenkovich N., 25. Nets L., 6. Sangare I., 9. Vud K., 22. Yeyts R.
Nottingem bosh murabbiyi: Glasner O.
Arsenal boshlang‘ich tarkibi: 1. Rayya D., 4. Uayt B., 15. Konsa E., 6. Gabriel, 33. Kalafori R., 41. Rays D., 39. Bruno Gimaraes, 7. Saka B., 8. Edegor M. (kapitan), 10. Eze E., 29. Xavers K.
Arsenal zaxiradagilari: 56. Dauman M., 14. Dyokeresh V., 49. Lyuis-Skelli M., 20. Madueke N., 23. Merino M., 30. Mele I., 3. Moskera K., 12. Timber Yu., 36. Zubimendi M.
Arsenal bosh murabbiyi: Arteta M.
Izohlar 0
…