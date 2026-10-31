Brentford — Nottingem: tarkiblar va jonli matn

·45·Sport
Brentford — Nottingem: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi Brentford — Nottingem uchrashuvi 31 oktyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Brentford boshlang‘ich tarkibi: 1. Kellexer K., 20. Ayer K., 27. Yanelt V., 8. Yensen M. (kapitan), 33. Kayode M., 23. Lyuis-Potter K., 11. Uattara D., 18. Sangare M., 7. Shade K., 9. Tyago I., 4. van den Berg S.

Brentford zaxiradagilari: 19. Entoni Dj., 22. Kollinz N., 24. Damsgor M., 25. Diuf M., 39. Gustavo Nunes, 2. Xiki A., 44. Shuster Y., 12. Valdimarsson X. R., 13. Uilson K.

Brentford bosh murabbiyi: Endryus K.

Nottingem boshlang‘ich tarkibi: 26. Sels M., 34. Ayna O., 23. Kunya, 19. Delap L., 10. Gibbs-Uayt M. (kapitan), 24. Makati Dj., 31. Milenkovich N., 5. Murilo, 14. Ndoye D., 21. Shlager Ks., 3. Uilyams N.

Nottingem zaxiradagilari: 2. Diomande O., 7. Xadson-Odoi K., 12. Djon Viktor, 15. Kalimuendo A., 27. Munos D., 25. Nets L., 6. Sangare I., 9. Vud K., 22. Yeyts R.

Nottingem bosh murabbiyi: Glasner O.

Jonli reportaj JONLI
19
Bosh hakam va uning yordamchisi burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi. Nottingem raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
18
Nottingem o‘yinchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishmoqda. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishyapti.
16
Nottingem bir qator qisqa paslar orqali hujum tashkil etmoqda.
14
Brentford o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
12
Ola Ayna (Nottingem) autdan to‘pni xuddi burchak zarbasi kabi jarima maydonchasi ichiga uzatib berdi.
11
Dango Uattara (Brentford) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo raqib himoyachisi uni uzoqlashtirdi.
9
Nottingemdan ajoyib jamoaviy o‘yin, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lishsa, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
7
Ola Ayna (Nottingem) jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pga yetib borish uchun bor kuchini ishga soldi, ammo u to‘pga yeta olmadi.
5
Mamadu Sangare (Brentford) qaytgan to‘pni jarima maydonchasi tashqarisidan to‘g‘ridan to‘g‘ri darvozaga yo‘lladi. Bu ajoyib zarba bo‘ldi va Mats Selsni qiyin ahvolga solib qo‘ydi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Nottingem darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
4
Vitaliy Yanelt (Brentford) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng to‘p shoshilinch tarzda maydondan uzoqlashtirildi.
3
Kevin Shade (Brentford) jarima maydonchasi ichidagi Igor Tyagoga juda aniq pas uzatdi, ammo Mats Sels o‘z vaqtida harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
2
Brentford to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta paslarni amalga oshirib, zarba berish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
1
Uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
20:01
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Brentford o‘yinni boshlab beradi.
20:00
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlanishi munosabati bilan kechiktiriladi.
20:00
Darren Inglend bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilishga hamda xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
20:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
20:00
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu o‘yinning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
BrentfordNottingemAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ipsvich — Nottingem: tarkiblar va jonli matnIpsvich — Nottingem: tarkiblar va jonli matn23 oktabr 22:48Nottingem — Arsenal: tarkiblar va jonli matnNottingem — Arsenal: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:26Xall — Brentford: tarkiblar va jonli matnXall — Brentford: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:51Brentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matnBrentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:47APL 7-turida “Manchester Siti” hamda “Liverpul” muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdiAPL 7-turida “Manchester Siti” hamda “Liverpul” muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdi17 oktabr 21:11«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi19 sentabr 07:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi