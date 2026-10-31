Brentford — Nottingem: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Brentford — Nottingem uchrashuvi 31 oktyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Brentford boshlang‘ich tarkibi: 1. Kellexer K., 20. Ayer K., 27. Yanelt V., 8. Yensen M. (kapitan), 33. Kayode M., 23. Lyuis-Potter K., 11. Uattara D., 18. Sangare M., 7. Shade K., 9. Tyago I., 4. van den Berg S.
Brentford zaxiradagilari: 19. Entoni Dj., 22. Kollinz N., 24. Damsgor M., 25. Diuf M., 39. Gustavo Nunes, 2. Xiki A., 44. Shuster Y., 12. Valdimarsson X. R., 13. Uilson K.
Brentford bosh murabbiyi: Endryus K.
Nottingem boshlang‘ich tarkibi: 26. Sels M., 34. Ayna O., 23. Kunya, 19. Delap L., 10. Gibbs-Uayt M. (kapitan), 24. Makati Dj., 31. Milenkovich N., 5. Murilo, 14. Ndoye D., 21. Shlager Ks., 3. Uilyams N.
Nottingem zaxiradagilari: 2. Diomande O., 7. Xadson-Odoi K., 12. Djon Viktor, 15. Kalimuendo A., 27. Munos D., 25. Nets L., 6. Sangare I., 9. Vud K., 22. Yeyts R.
Nottingem bosh murabbiyi: Glasner O.
Izohlar 0
…