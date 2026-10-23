Ipsvich — Nottingem: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Ipsvich — Nottingem uchrashuvi 24 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Ipsvich boshlang‘ich tarkibi: 28. Uolton K., 3. Devis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Ensiso X., 7. Fatavu I., 12. Florentino, 26. O'Shi D., 42. Uattara A., 25. Palasios E., 11. Filogen Dj.
Ipsvich zaxiradagilari: 29. Akpom Ch., 47. Klark Dj., 9. Flemming Z., 2. Ferlong D., 24. Grivz Dj., 38. Maeda D., 5. Matusiva A., 32. Nunes M., 37. Sxerpen K.
Ipsvich bosh murabbiyi: O'Nil G.
Nottingem boshlang‘ich tarkibi: 26. Sels M., 23. Kunya, 19. Delap L., 10. Gibbs-Uayt M., 24. Makati Dj., 31. Milenkovich N., 27. Munos D., 5. Murilo, 14. Ndoye D., 21. Shlager Ks., 3. Uilyams N.
Nottingem zaxiradagilari: 34. Ayna O., 2. Diomande O., 7. Xadson-Odoi K., 12. Djon Viktor, 15. Kalimuendo A., 25. Nets L., 6. Sangare I., 9. Vud K., 22. Yeyts R.
Nottingem bosh murabbiyi: Glasner O.
Izohlar 0
…