Nottingem — Chelsi: tarkiblar va jonli matn
Sport1 daqiqa o'qish11
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Nottingem — Chelsi uchrashuvi 28 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Nottingem boshlang‘ich tarkibi: 26. Sels M., 23. Kunya, 19. Delap L., 10. Gibbs-Uayt M. (kapitan), 11. Igor Jezus, 24. Makati Dj., 31. Milenkovich N., 27. Munos D., 5. Murilo, 21. Shlager Ks., 3. Uilyams N.
Nottingem bosh murabbiyi: Glasner O.
Chelsi boshlang‘ich tarkibi: 1. Martines E., 34. Achimpong J., 25. Kaysedo M. (kapitan), 29. Chavarria P., 3. Fofana U., 14. Henderson J., 45. Laviya R., 7. Netu P., 10. Palmer K., 17. Rojers M., 18. Uelbek D.
Chelsi bosh murabbiyi: Alonso X.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…