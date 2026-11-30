«Arsenal» — «Manchester Siti» 2:2: Husanovning 90 daqiqalik o‘yini (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 12-turidan o'rin olgan markaziy bahsda «Arsenal» va «Manchester Siti» jamoalari 2:2 hisobida durang qayd etdi.
- O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida asosiy tarkibda maydonga tushib, uchrashuvni to'liq 90 daqiqa davomida o'tkazdi.
- Mazkur natijadan so'ng 29 ochkoga ega «Arsenal» turnir jadvalida peshqadamlikni saqlab qolgan bo'lsa, 23 ochko jamg'argan Manchester klubi 2-pog'onaga ko'tarildi.
Angliya Premer-ligasining 12-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvda «Arsenal» Londondagi «Emireyts» stadionida «Manchester Siti»ni qabul qilib, ikki bor hisobda ortda borishiga qaramay, 2:2 hisobida durang qayd etdi.
Ushbu muhim bahsda «shaharliklar» safida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, uchrashuvni to‘liq — 90 daqiqa davomida o‘tkazdi.
O‘yin tafsilotlari va turnir jadvalidagi holat
Uchrashuvda hisob 34-daqiqada Erling Holand tomonidan ochildi, biroq oradan olti daqiqa o‘tib Kay Haverts muvozanatni tikladi. Ikkinchi bo‘lim boshida Fernandes yana «Manchester Siti»ni oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, 83-daqiqada Yurriyen Timber kiritgan gol «Arsenal»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.
Mazkur natijadan so‘ng Mikel Arteta jamoasi ochkolari sonini 29 taga yetkazib, turnir jadvalidagi peshqadamligini saqlab qoldi. Manchester klubi esa 23 ochko bilan 2-pog‘onaga ko‘tarildi.
Ko‘rsatkichlar
«Arsenal»
«Manchester Siti»
Yakuniy hisob
2
2
Gol mualliflari
Kay Haverts (40'), Yurriyen Timber (83')
Erling Holand (34'), Fernandes (48')
Sariq kartochkalar (4:4)
Kalafiori (12'), Merino (13'), Gimaraes (45+2'), Timber (90')
Fernandes (23'), Ndiaye (39'), Donnarumma (89'), Gehi (90+6')
Turnir jadvalidagi o‘rni
1-o‘rin (29 ochko)
2-o‘rin (23 ochko)
Uchrashuv qaydnomasi va tarkiblar
APL. 12-tur«Arsenal» — «Manchester Siti» 2:229 noyabr. London, «Emireyts» stadioniGollar: Haverts (40), Timber (83) — Holand (34), Fernandes (48).
«Arsenal»: Rayya, Timber, Konsa, Gabriel, Kalafiori (Hinkapiye, 46), Gimaraes, Merino (Lyuis-Skelli, 58), Edegor (Gokeresh, 58), Madueke (Douman, 80), Solis (Eze, 58), Haverts.
«Manchester Siti»: Donnarumma, Nunesh, Husanov, Gehi, Gvardiol, Anderson, Buaddi, Fernandes (O'Rayli, 67), Doku (Foden, 67), Ndiaye (Kovachich, 77), Holand.
Ogohlantirishlar: Kalafiori (12), Merino (13), Fernandes (23), Ndiaye (39), Gimaraes (45+2), Donnarumma (89), Timber (90), Gehi (90+6).
Sizningcha, «Arsenal» 6 ochkolik ustunlikni mavsum oxirigacha ushlab qola oladimi yoki «Manchester Siti» chempionlik poygasida yana yetib oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…