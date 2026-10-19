Fransiyada “Lion” peshqadamga aylandi, “Monako” esa sensatsion tarzda mag‘lub bo‘ldi

·12·Sport
Fransiyada “Lion” peshqadamga aylandi, “Monako” esa sensatsion tarzda mag‘lub bo‘ldi

Fransiya 1-ligasida (Liga 1) 7-tur uchrashuvlari yakunlanib, turnir jadvalining yuqori qismida kutilmagan o‘zgarishlar yuz berdi. 18 oktyabr oqshomida bo‘lib o‘tgan markaziy va dramatik bahslardan so‘ng «Lion» to‘plar nisbatiga ko‘ra chempionat peshqadamiga aylangan bo‘lsa, shu kungacha mag‘lubiyatsiz kelayotgan «Monako» ilk bor ochko yo‘qotib, yetakchilikdan mahrum bo‘ldi.

Shuningdek, tur doirasida «Marsel» safarda 5 ta gol urgan bo‘lsa, «Parij» va «Renn» to‘qnashuvi 4 ta penalti va 7 ta to‘p kiritilgan haqiqiy trillerga aylandi.

«Lion» kamchilikda qolgan holda g‘alabani saqlab qoldi

O‘z maydonida «Nitssa» klubini qabul qilgan «Lion» 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi:

  • Vaidan tezkor gol: 18-daqiqadayoq mehmonlar safida Vai hisobni ochib, «Nitssa»ni oldinga olib chiqqan edi;

  • 4 daqiqalik ikki zarba: «Lion» bosimni oshirib, 32-daqiqada Shuls va 36-daqiqada Tessmann tomonidan urilgan aniq gollar evaziga tezda muvozanatni o‘z tomoniga og‘dirdi;

  • 70-daqiqadagi qizil kartochka: 70-daqiqada Nakamura maydondan chetlatilganiga qaramay, mezbonlar bir kishi kam bo‘lib g‘alabali hisobni saqlab qoldi va 14 ochko jamg‘arib, to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvali peshqadamiga aylandi.

«Monako»ning mavsumdagi ilk qoqilishi

Chempionatda ishonchli harakat qilib kelayotgan «Monako» safarda «Loryan»ga qarshi kutilmagan tarzda imkoniyatni boy berdi:

  • Hal qiluvchi penalti: Bahs taqdirini 61-daqiqada Kadiou tomonidan 11 metrlik jarima zarbasidan kiritilgan yagona to‘p hal qildi (1:0);

  • Peshqadamlikni boy berish: Mavsumdagi ilk mag‘lubiyat tufayli monegaskliklar 14 ochko bilan turnir jadvalining 5-pog‘onasiga tushib ketdi.

Trillerlar: 7 ta gol va bir futbolchidan 3 ta penalti

Turning qolgan uchrashuvlari ham tomoshabop va sermahsul kechdi:

  • «Anje» — «Marsel» (2:5): «Marsel» safarda raqibini yirik hisobda tor-mor etdi. 59-daqiqada Guiri penaltini aniq ijro eta olmagan bo‘lsa-da, oradan bir daqiqa o‘tib o‘z xatosini to‘g‘riladi. Jamoa safida Abdelli, Kamissoko, Harit va Payshao ham to‘p kiritdi;

  • «FK Parij» — «Renn» (4:3): Ushbu to‘qnashuv Liga 1 tarixidagi eng g‘aroyib bahslardan biriga aylandi. Hakam bahs davomida naq 4 ta penalti belgiladi. Qizig‘i, «Renn» hujumchisi Lepol penaltilar xet-trigini qayd etdi (29, 74, 88-daqiqalar). Biroq 90+7-daqiqada Sinayoko penaltidan urgan gol «Parij»ga 4:3 hisobidagi dramatik g‘alabani taqdim etdi;

  • «Gavr» — «Oser» (1:3): Mehmonlar safida Namasoning dubli (40, 61) va Favrning aniq zarbasi (81) «Oser»ning ishonchli g‘alabasini ta’minladi.

7-turdan keyingi turnir jadvalidagi vaziyat

Fransiya chempionatida kuchli beshlik orasidagi kurash misli ko‘rilmagan darajada tig‘iz tus oldi:

  • Kuchli to‘rtlikda teng ochkolar: Hozirda «Lion», «Parij» va «Monako» hisobida bir xil — 14 ochkodan mavjud bo‘lib, ularni faqatgina to‘plar farqi ajratib turibdi;

  • «Renn» ta’qibda: 13 ochko to‘plagan «Renn» 6-o‘rinda qolgan bo‘lsa, safarda 5 ta to‘p kiritgan «Marsel» 9 ochko bilan 9-pog‘onani band etib turibdi.

Liga 1LionMonakoParij
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi10 oktabr 06:50“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 08:52Javohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiJavohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi15 iyul 18:23Lion — Nays: tarkiblar va jonli matnLion — Nays: tarkiblar va jonli matnKecha 23:47«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!31 avgust 05:42Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...