Fransiyada “Lion” peshqadamga aylandi, “Monako” esa sensatsion tarzda mag‘lub bo‘ldi
Fransiya 1-ligasida (Liga 1) 7-tur uchrashuvlari yakunlanib, turnir jadvalining yuqori qismida kutilmagan o‘zgarishlar yuz berdi. 18 oktyabr oqshomida bo‘lib o‘tgan markaziy va dramatik bahslardan so‘ng «Lion» to‘plar nisbatiga ko‘ra chempionat peshqadamiga aylangan bo‘lsa, shu kungacha mag‘lubiyatsiz kelayotgan «Monako» ilk bor ochko yo‘qotib, yetakchilikdan mahrum bo‘ldi.
Shuningdek, tur doirasida «Marsel» safarda 5 ta gol urgan bo‘lsa, «Parij» va «Renn» to‘qnashuvi 4 ta penalti va 7 ta to‘p kiritilgan haqiqiy trillerga aylandi.
«Lion» kamchilikda qolgan holda g‘alabani saqlab qoldi
O‘z maydonida «Nitssa» klubini qabul qilgan «Lion» 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi:
Vaidan tezkor gol: 18-daqiqadayoq mehmonlar safida Vai hisobni ochib, «Nitssa»ni oldinga olib chiqqan edi;
4 daqiqalik ikki zarba: «Lion» bosimni oshirib, 32-daqiqada Shuls va 36-daqiqada Tessmann tomonidan urilgan aniq gollar evaziga tezda muvozanatni o‘z tomoniga og‘dirdi;
70-daqiqadagi qizil kartochka: 70-daqiqada Nakamura maydondan chetlatilganiga qaramay, mezbonlar bir kishi kam bo‘lib g‘alabali hisobni saqlab qoldi va 14 ochko jamg‘arib, to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvali peshqadamiga aylandi.
«Monako»ning mavsumdagi ilk qoqilishi
Chempionatda ishonchli harakat qilib kelayotgan «Monako» safarda «Loryan»ga qarshi kutilmagan tarzda imkoniyatni boy berdi:
Hal qiluvchi penalti: Bahs taqdirini 61-daqiqada Kadiou tomonidan 11 metrlik jarima zarbasidan kiritilgan yagona to‘p hal qildi (1:0);
Peshqadamlikni boy berish: Mavsumdagi ilk mag‘lubiyat tufayli monegaskliklar 14 ochko bilan turnir jadvalining 5-pog‘onasiga tushib ketdi.
Trillerlar: 7 ta gol va bir futbolchidan 3 ta penalti
Turning qolgan uchrashuvlari ham tomoshabop va sermahsul kechdi:
«Anje» — «Marsel» (2:5): «Marsel» safarda raqibini yirik hisobda tor-mor etdi. 59-daqiqada Guiri penaltini aniq ijro eta olmagan bo‘lsa-da, oradan bir daqiqa o‘tib o‘z xatosini to‘g‘riladi. Jamoa safida Abdelli, Kamissoko, Harit va Payshao ham to‘p kiritdi;
«FK Parij» — «Renn» (4:3): Ushbu to‘qnashuv Liga 1 tarixidagi eng g‘aroyib bahslardan biriga aylandi. Hakam bahs davomida naq 4 ta penalti belgiladi. Qizig‘i, «Renn» hujumchisi Lepol penaltilar xet-trigini qayd etdi (29, 74, 88-daqiqalar). Biroq 90+7-daqiqada Sinayoko penaltidan urgan gol «Parij»ga 4:3 hisobidagi dramatik g‘alabani taqdim etdi;
«Gavr» — «Oser» (1:3): Mehmonlar safida Namasoning dubli (40, 61) va Favrning aniq zarbasi (81) «Oser»ning ishonchli g‘alabasini ta’minladi.
7-turdan keyingi turnir jadvalidagi vaziyat
Fransiya chempionatida kuchli beshlik orasidagi kurash misli ko‘rilmagan darajada tig‘iz tus oldi:
Kuchli to‘rtlikda teng ochkolar: Hozirda «Lion», «Parij» va «Monako» hisobida bir xil — 14 ochkodan mavjud bo‘lib, ularni faqatgina to‘plar farqi ajratib turibdi;
«Renn» ta’qibda: 13 ochko to‘plagan «Renn» 6-o‘rinda qolgan bo‘lsa, safarda 5 ta to‘p kiritgan «Marsel» 9 ochko bilan 9-pog‘onani band etib turibdi.
Izohlar 0
…