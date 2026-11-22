Liga 1da 11-tur natijalari: «PSJ» «Nitssa»ni 3:2 hisobida yengdi, ammo Due jarohat oldi
Fransiya chempionatining 11-turida «Pari Sen-Jermen» safarda «Nitssa»ni 3:2 hisobida mag‘lub etib, peshqadamlikni mustahkamladi. Biroq parijliklar uchun g‘alabaning quvonchi Dezire Duening og‘ir ko‘rinish olgan jarohati bilan soyalandi. «Lion» esa «Lill» maydonida muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi.
Fransiya Liga 1 chempionatidagi navbatdagi tur bir qator qiziqarli natijalar bilan davom etdi. Turning markaziy bahsida «PSJ» «Nitssa» qarshiligini qiyinchilik bilan yengdi. Parijliklar uchrashuv davomida ikki gollik ustunlikka erishgan bo‘lsa-da, mezbonlar so‘nggi daqiqalarga qadar kurashni davom ettirishdi.
Shu bilan birga, «Lion» safarda «Lill»ni mag‘lub etdi, «Monako» esa o‘z maydonida yana g‘alaba qozona olmadi.
«PSJ» ikki gollik ustunlikni saqlab, g‘alabaga erishdi
«Nitssa» — «PSJ» 2:3
Parijliklar uchun «Nitssa» maydonidagi uchrashuv oson kechmadi. Mezbonlar 7-daqiqada Muhammad Amuraning goli orqali hisobni ochib, favoritni qiyin vaziyatga solib qo‘yishdi.
Biroq «PSJ» tezda o‘yinni o‘z qo‘liga oldi. 30-daqiqada Senni Mayulu penaltidan foydalanib, hisobni tenglashtirdi. Oradan bir daqiqa o‘tib, Dezire Due to‘pni raqib darvozasiga yo‘llab, parijliklarni oldinga olib chiqdi.
Ikkinchi bo‘limda ham mehmonlar ustunlikni saqlashga harakat qilishdi. 84-daqiqada Ferran Torres hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirib, jamoasining g‘alabasiga yaqinlashtirdi.
Biroq «Nitssa» taslim bo‘lmadi. Qo‘shimcha vaqtning 4-daqiqasida Ali Abdi gol urib, farqni bittaga qisqartirdi. Shunga qaramay, mezbonlar qolgan vaqtda hisobni tenglashtira olmadi.
Natijada «PSJ» 3:2 hisobida g‘alaba qozondi va 11 ta uchrashuvdan keyin ochkolarini 26 taga yetkazib, turnir jadvalidagi yetakchiligini mustahkamladi.
«PSJ» g‘alaba qozondi, ammo Duening jarohati xavotir uyg‘otdi
Parijliklar uchun uchrashuvning eng yoqimsiz voqeasi Dezire Due bilan bog‘liq bo‘ldi. Hujumchi birinchi bo‘lim oxirida tizzasidan jarohat olib, maydonni zambilda tark etishga majbur bo‘ldi.
«PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike jarohat jiddiy ko‘rinayotganini aytdi. Biroq u aniq tashxis qo‘yish uchun tibbiy tekshiruv natijalarini kutish lozimligini ta’kidladi.
Duening holati parijliklar muxlislari uchun jiddiy xavotirga sabab bo‘ldi. Chunki futbolchi jamoaning hujum chizig‘ida muhim o‘rin tutadi. Endi uning maydonga qachon qaytishi tekshiruv natijalariga bog‘liq.
«Lion» «Lill» maydonida muhim g‘alabaga erishdi
«Lill» — «Lion» 0:1
Turning yana bir markaziy bahsida «Lion» safarda «Lill» bilan kuch sinashdi. Uchrashuvdagi yagona gol 39-daqiqada Mads Bidstrup tomonidan kiritildi.
Qolgan vaqt davomida hisob o‘zgarmadi va mehmonlar 1:0 hisobidagi g‘alabani saqlab qolishdi. Bu natija «Lion»ga turnir jadvalidagi mavqeini yaxshilash uchun muhim imkoniyat yaratdi.
«Monako»ning g‘alabasiz seriyasi oltita o‘yinga yetdi
«Monako» — «Oser» 1:1
«Monako» o‘z maydonida «Oser»ni qabul qildi, ammo yana g‘alaba qozona olmadi. Mehmonlar 28-daqiqada Romen Fevrning goli orqali hisobni ochishdi.
Mezbonlar ikkinchi bo‘limda vaziyatni o‘nglashga muvaffaq bo‘lishdi. 81-daqiqada Edan Diop raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni tenglashtirdi.
Shunga qaramay, «Monako» qolgan vaqtda g‘alaba golini kirita olmadi. Uchrashuv 1:1 hisobida yakunlandi va jamoaning chempionatdagi g‘alabasiz seriyasi oltita bahsga yetdi.
«Trua»dan yirik g‘alaba, «Brest»dan minimal muvaffaqiyat
«Trua» o‘z maydonida «Gavr»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Mehmonlar Josh Majaning 2-daqiqadagi goli bilan hisobni ochishgan bo‘lsa-da, mezbonlar vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirishdi.
Antuan Miye 18 va 68-daqiqalarda ikki marta gol urib, dubl qayd etdi. Reno Ripar esa qo‘shimcha vaqtning 7-daqiqasida yakuniy hisobni belgiladi.
Yana bir uchrashuvda «Brest» safarda «Strasburg»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Bahsdagi yagona golni 21-daqiqada Noa Edjuma kiritdi.
«Lans» va «Tuluza» o‘rtasidagi bahs esa 1:1 hisobida yakunlandi. Jeysen Rassell-Rou 38-daqiqada mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, Mikael Kyuizans ikkinchi bo‘lim boshida — 46-daqiqada muvozanatni tikladi.
Fransiya chempionati 11-turining natijalari
Uchrashuv
Hisob
«Trua» — «Gavr»
3:1
«Nitssa» — «PSJ»
2:3
«Lill» — «Lion»
0:1
«Lans» — «Tuluza»
1:1
«Strasburg» — «Brest»
0:1
«Monako» — «Oser»
1:1
«PSJ» yetakchilikni mustahkamladi, «Monako» esa inqirozdan chiqa olmayapti
11-tur natijalari jamoalarning mavsumdagi holatiga yana bir bor oydinlik kiritdi. «PSJ» qiyin safar g‘alabasi orqali 26 ochko bilan peshqadamlikni saqlab qoldi. Biroq Dezire Duening jarohati parijliklar uchun g‘alabadan keyingi eng katta savolga aylandi.
«Monako» esa g‘alabasiz seriyasini to‘xtata olmayapti. Chempionatning keyingi turlarida jamoa bu salbiy tendensiyani o‘zgartirishga harakat qiladi. Liga 1dagi kurash esa tobora qizib bormoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…