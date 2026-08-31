«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!
Fransiya 1-ligasining 2-turi muxlislarga mamlakatning ikki yirik va prinsipial klubi — «Monako» hamda «Marsel» o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuvni taqdim etdi. Monegasklar o‘z maydonida kechgan bahsda yuqori saviyadagi o‘yin namoyish etib, raqibini 2:0 hisobida ishonchli tarzda taslim etdi.
Uchrashuv taqdirini hal qilishda «Monako» hujumchisi Braunnerning sermahsul harakatlari bosh omil bo‘ldi.
Braunnerning benefisi va 2:0 hisobidagi g‘alaba
O‘yin davomida sodir bo‘lgan asosiy voqealar:
Tezkor gol: 13-daqiqadayoq Braunner «Marsel» himoya chizig‘idagi xatodan unumli foydalanib, hisobni ochdi (1:0);
Dubl va bahsga qo‘yilgan nuqta: Ikkinchi bo‘limning 54-daqiqasida Braunner yana bir bor darvozani ishg‘ol qilib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi va dublni rasmiylashtirdi;
Ishonchli nazorat: «Monako» uchrashuvning qolgan qismida himoyani mustahkam ushlab, marselliklarga hisobni qisqartirishga imkon qoldirmadi.
«Monako» 6 ochko bilan mutlaq peshqadam
Ushbu muhim g‘alaba turnir jadvalidagi vaziyatga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:
Monegasklardan yuz foizlik ko‘rsatkich: 2 ta turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «Monako» Liga 1 jadvalida yakka peshqadamlikni qo‘lga oldi;
«Marsel»ning ochko yo‘qotishi: Safarda mag‘lubiyatga uchragan «Marsel» 3 ochko bilan 8-pog‘onada qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
Fransiya chempionati. 2-tur
«Monako» — «Marsel» 2:0
Gollar: Braunner (13, 54).
«Monako»: Gradetski, Vanderson, Sane, Dayer, Nazinio, Kamara, Zakariya, Kulibali (Subeyr, 82), Golovin (Mattis, 81), Idumbo, Brunner/Braunner (Biyeret, 82).
«Marsel»: De Langle, Vea, Rayli, Kondogbiya, Emerson, Abdelli (Nnadi, 46), Hyoyberg, Arit, Gomes (Faris, 86), Timber (Abdalla, 46), Guiri.
…