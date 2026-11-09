Fransiyada 10-tur: “Lill” 2-o‘ringa chiqdi, “Lion” mag‘lub bo‘ldi, “Marsel” g‘alaba qozondi

·20·Sport
Fransiyada 10-tur: “Lill” 2-o‘ringa chiqdi, “Lion” mag‘lub bo‘ldi, “Marsel” g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya 1-ligasining 10-turida «Lill» safarda «Renn» ustidan g‘alaba qozonib, 21 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
  • «Marsel»
  • «Lans»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, 18 ochko bilan kuchli to‘rtlikka kirdi.
  • «Lion» esa «Brest»ga 2:0 hisobida imkoniyatni boy berib, 17 ochko bilan 5-o‘ringa tushib qoldi. «Monako» «Le Man» bilan bahsda 90-daqiqada gol o‘tkazib yuborib, g‘alabani qo‘ldan chiqardi va 1:1 hisobida durang qayd etdi.

Fransiya 1-ligasida 10-tur bellashuvlari nihoyasiga yetdi. Turning so‘nggi o‘yinlari turnir jadvalining yuqori va o‘rta pog‘onalarida jiddiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi.

«Lill» safarda qiyin g‘alabani tantana qilib 2-o‘ringa ko‘tarilgan bo‘lsa, «Marsel» «Lans» maydonidan uch ochko bilan qaytdi. «Lion» Brestda mag‘lubiyatga uchrab ochko yo‘qotdi, «Monako» esa so‘nggi soniyalardagi gol sabab autsayder bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardi.

Turning markaziy voqealari va e’tiborga molik jihatlari

10-tur doirasida kechgan uchrashuvlar quyidagi muhim voqeliklar bilan yodda qoldi:

  • «Lill»dan muhim yurish (1:2): Renn safarida Diaun va Ngoyning gollari evaziga g‘alaba qozongan jamoa ochkolarini 21 taga yetkazib, chempionatda sof 2-o‘ringa mustahkam o‘rnashib oldi;

  • «Marsel» kuchli to‘rtlikka kirdi (1:2): Amin Guirining 2-daqiqadagi tezkor goli va Abdallaning 82-daqiqadagi hal qiluvchi zarbasi marselliklarga 18 ochko bilan 4-pog‘onani taqdim etdi;

  • «Lion»ning safardagi qoqilishi (2:0): Musobaqa yetakchilari ta’qibida bo‘lgan «Lion» «Brest» mehmoni bo‘lib, har ikkala bo‘limda to‘p o‘tkazib yubordi va 17 ochko bilan 5-o‘rinda qolib ketdi;

  • «Monako»dan 90-daqiqadagi xato (1:1): 40-daqiqada Kulibali hisobni ochgan bo‘lsa-da, monegasklar ustunlikni saqlay olmadi: 90-daqiqada «Le Man» hujumchisi Solas muvozanatni tiklab, kutilmagan durangni ta’minladi.

Liga 1. 10-turning barcha qaydnomalari

  • «Lans» — «Marsel» 1:2

    Gollar: Toven (20) — Guiri (2), Abdalla (82).

  • «Renn» — «Lill» 1:2

    Gollar: Dia (31) — Diaun (24), Ngoy (68).

  • «Brest» — «Lion» 2:0

    Gollar: Ejuma (22), Ajork (90+4, pen.).

  • «Le Man» — «Monako» 1:1

    Gollar: Solas (90) — Kulibali (40).

  • «Gavr» — «Loryan» 0:2

    Gollar: Ture (18), Makengo (90+5).

  • «Anje» — «Nitssa» 0:2

    Gollar: Diop (2), Klauss (78).

Turnir jadvalidagi holat: Peshqadamlar ta’qibi

10-tur yakunlariga ko‘ra, yuqori pog‘onalardagi kuchlar nisbati quyidagicha ko‘rinish oldi:

O‘rin

Jamoa

O‘yin

Ochko

Holat

2

«Lill»

10

21

Safardagi g‘alaba bilan 2-o‘ringa chiqib oldi

4

«Marsel»

10

18

«Lans» ustidan g‘alabadan so‘ng kuchli to‘rtlikda

5

«Lion»

10

17

«Brest»ga imkoniyatni boy berib, 5-o‘ringa tushdi

7

«Monako»

10

16

90-daqiqada g‘alabani boy berib, 7-pog‘onada

8

«Renn»

10

16

O‘z maydonidagi mag‘lubiyatdan so‘ng 8-o‘rinda

Fransiya chempionatiLiga 1LillMarsel
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlik poygasi qizimoqda: “PSJ” g‘alaba qozondi, “Parij” esa 2-o‘ringa ko‘tarildiChempionlik poygasi qizimoqda: “PSJ” g‘alaba qozondi, “Parij” esa 2-o‘ringa ko‘tarildiKecha 07:16Budyo/Glimt — Lill: tarkiblar va jonli matnBudyo/Glimt — Lill: tarkiblar va jonli matn3 noyabr 23:46«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi10 oktabr 06:50Fransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdiFransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdi31 oktabr 07:13Lill — Lans: tarkiblar va jonli matnLill — Lans: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 00:08Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiMarsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasi12 sentabr 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?