Fransiyada 10-tur: “Lill” 2-o‘ringa chiqdi, “Lion” mag‘lub bo‘ldi, “Marsel” g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya 1-ligasining 10-turida «Lill» safarda «Renn» ustidan g‘alaba qozonib, 21 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
- «Marsel»
- «Lans»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, 18 ochko bilan kuchli to‘rtlikka kirdi.
- «Lion» esa «Brest»ga 2:0 hisobida imkoniyatni boy berib, 17 ochko bilan 5-o‘ringa tushib qoldi. «Monako» «Le Man» bilan bahsda 90-daqiqada gol o‘tkazib yuborib, g‘alabani qo‘ldan chiqardi va 1:1 hisobida durang qayd etdi.
Fransiya 1-ligasida 10-tur bellashuvlari nihoyasiga yetdi. Turning so‘nggi o‘yinlari turnir jadvalining yuqori va o‘rta pog‘onalarida jiddiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi.
«Lill» safarda qiyin g‘alabani tantana qilib 2-o‘ringa ko‘tarilgan bo‘lsa, «Marsel» «Lans» maydonidan uch ochko bilan qaytdi. «Lion» Brestda mag‘lubiyatga uchrab ochko yo‘qotdi, «Monako» esa so‘nggi soniyalardagi gol sabab autsayder bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardi.
Turning markaziy voqealari va e’tiborga molik jihatlari
10-tur doirasida kechgan uchrashuvlar quyidagi muhim voqeliklar bilan yodda qoldi:
«Lill»dan muhim yurish (1:2): Renn safarida Diaun va Ngoyning gollari evaziga g‘alaba qozongan jamoa ochkolarini 21 taga yetkazib, chempionatda sof 2-o‘ringa mustahkam o‘rnashib oldi;
«Marsel» kuchli to‘rtlikka kirdi (1:2): Amin Guirining 2-daqiqadagi tezkor goli va Abdallaning 82-daqiqadagi hal qiluvchi zarbasi marselliklarga 18 ochko bilan 4-pog‘onani taqdim etdi;
«Lion»ning safardagi qoqilishi (2:0): Musobaqa yetakchilari ta’qibida bo‘lgan «Lion» «Brest» mehmoni bo‘lib, har ikkala bo‘limda to‘p o‘tkazib yubordi va 17 ochko bilan 5-o‘rinda qolib ketdi;
«Monako»dan 90-daqiqadagi xato (1:1): 40-daqiqada Kulibali hisobni ochgan bo‘lsa-da, monegasklar ustunlikni saqlay olmadi: 90-daqiqada «Le Man» hujumchisi Solas muvozanatni tiklab, kutilmagan durangni ta’minladi.
Liga 1. 10-turning barcha qaydnomalari
«Lans» — «Marsel» 1:2
Gollar: Toven (20) — Guiri (2), Abdalla (82).
«Renn» — «Lill» 1:2
Gollar: Dia (31) — Diaun (24), Ngoy (68).
«Brest» — «Lion» 2:0
Gollar: Ejuma (22), Ajork (90+4, pen.).
«Le Man» — «Monako» 1:1
Gollar: Solas (90) — Kulibali (40).
«Gavr» — «Loryan» 0:2
Gollar: Ture (18), Makengo (90+5).
«Anje» — «Nitssa» 0:2
Gollar: Diop (2), Klauss (78).
Turnir jadvalidagi holat: Peshqadamlar ta’qibi
10-tur yakunlariga ko‘ra, yuqori pog‘onalardagi kuchlar nisbati quyidagicha ko‘rinish oldi:
O‘rin
Jamoa
O‘yin
Ochko
Holat
2
«Lill»
10
21
Safardagi g‘alaba bilan 2-o‘ringa chiqib oldi
4
«Marsel»
10
18
«Lans» ustidan g‘alabadan so‘ng kuchli to‘rtlikda
5
«Lion»
10
17
«Brest»ga imkoniyatni boy berib, 5-o‘ringa tushdi
7
«Monako»
10
16
90-daqiqada g‘alabani boy berib, 7-pog‘onada
8
«Renn»
10
16
O‘z maydonidagi mag‘lubiyatdan so‘ng 8-o‘rinda
Izohlar 0
…