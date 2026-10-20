Arda Turon emas, Yalchin: Turkiya termasida bosh murabbiy masalasi deyarli hal bo‘ldi

·44·Sport
Arda Turon emas, Yalchin: Turkiya termasida bosh murabbiy masalasi deyarli hal bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya milliy jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlanishi kutilmoqda, bunga so'nggi musobaqalardagi qoniqarsiz natijalar sabab bo'ldi.
  • Tajribali mahalliy mutaxassis Sergen Yalchin bosh murabbiy lavozimiga asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda va uning bilan 2030 yilgi Jahon chempionatigacha mo'ljallangan shartnoma bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichda.
  • Dastlab Arda Turon nomi tilga olingan bo'lsa-da, keyinchalik Sergen Yalchinning nomzodi asosiy e'tiborga olindi.

Turkiya milliy jamoasi boshqaruvida katta o‘zgarish yuz berishi kutilmoqda. Taniqli insayder va sport jurnalisti Nikolo Skira bergan ma’lumotlarga ko‘ra, tajribali mahalliy mutaxassis Sergen Yalchin mamlakat bosh jamoasining yangi bosh murabbiyiga aylanishi mumkin.

Tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan bo‘lib, kelishuv 2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar amal qiladigan keng qamrovli shartnomani o‘z ichiga olishi kutilmoqda.

Nima uchun Vinchenso Montella ketdi?

Turkiya futbol federatsiyasining ushbu qarori terma jamoaning so‘nggi musobaqalardagi natijalari bilan bog‘liq:

  • Qoniqarsiz natijalar: Jamoani boshqarib kelgan italiyalik mutaxassis Vinchenso Montella natijalar pasaygani va talablarga javob bermagani sababli o‘z lavozimini tark etdi;

  • Hamkorlikning yakuni: Federatsiya rahbariyati Montella bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilib, terma boshqaruvini mahalliy murabbiyga topshirishga qaror qildi.

Insayder yanglishuvi: Arda Turon emas, Sergen Yalchin

Bosh murabbiylik masalasida dastlab turli mish-mishlar urchidi:

  • O‘chirilgan insayd: Jurnalist Nikolo Skira avvaliga terma jamoa boshqaruviga yosh mutaxassis Arda Turon kelishi haqida xabar tarqatgan, ammo ko‘p o‘tmay bu postni ijtimoiy tarmoqlardan o‘chirib tashlagan edi;

  • Asosiy nomzod tanlandi: Tez orada asosiy e’tibor va muzokaralar «Beshiktosh»ning sobiq ustozi Sergen Yalchin nomzodiga qaratilgani ma’lum bo‘ldi.

Sergen Yalchin kim va uning tajribasi qanday?

Turkiyalik mutaxassis mamlakat chempionatida katta tajriba va nufuzga ega:

  • «Beshiktosh»dagi oltin davr: Yalchinning so‘nggi ish joyi Istanbulning «Beshiktosh» klubi bo‘lgan va u jamoa bilan bir mavsumda ham Turkiya chempionligini, ham mamlakat kubogini qo‘lga kiritgan;

  • Superligada boy tajriba: Faoliyati davomida u Turkiya chempionatining qator jamoalari — «Antalyaspor», «Malatyaspor», «Alanyaspor», «Konyaspor», «Eskishehirspor», «Kayserispor», «Gaziantepspor» hamda «Sivasspor» kabi klublarda samarali ish olib borgan.

Agar shartnoma rasman imzolansa, Sergen Yalchin oldiga Turkiya milliy jamoasini yangi avlod darajasiga olib chiqish va 2030 yilgi mundialga muvaffaqiyatli olib borish vazifasi yuklatiladi.

Turkiya milliy futbol jamoasiSergen YalchinVinchenso Montella2030 Jahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradi«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradi14 sentabr 17:28Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiKarlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildi4 sentabr 09:38Arda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkinArda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkin10 oktabr 11:07Turkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdiTurkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdi10 oktabr 01:11Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadi1 iyul 12:47Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»26 iyun 21:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya