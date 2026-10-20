Arda Turon emas, Yalchin: Turkiya termasida bosh murabbiy masalasi deyarli hal bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya milliy jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlanishi kutilmoqda, bunga so'nggi musobaqalardagi qoniqarsiz natijalar sabab bo'ldi.
- Tajribali mahalliy mutaxassis Sergen Yalchin bosh murabbiy lavozimiga asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda va uning bilan 2030 yilgi Jahon chempionatigacha mo'ljallangan shartnoma bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichda.
- Dastlab Arda Turon nomi tilga olingan bo'lsa-da, keyinchalik Sergen Yalchinning nomzodi asosiy e'tiborga olindi.
Turkiya milliy jamoasi boshqaruvida katta o‘zgarish yuz berishi kutilmoqda. Taniqli insayder va sport jurnalisti Nikolo Skira bergan ma’lumotlarga ko‘ra, tajribali mahalliy mutaxassis Sergen Yalchin mamlakat bosh jamoasining yangi bosh murabbiyiga aylanishi mumkin.
Tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan bo‘lib, kelishuv 2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar amal qiladigan keng qamrovli shartnomani o‘z ichiga olishi kutilmoqda.
Nima uchun Vinchenso Montella ketdi?
Turkiya futbol federatsiyasining ushbu qarori terma jamoaning so‘nggi musobaqalardagi natijalari bilan bog‘liq:
Qoniqarsiz natijalar: Jamoani boshqarib kelgan italiyalik mutaxassis Vinchenso Montella natijalar pasaygani va talablarga javob bermagani sababli o‘z lavozimini tark etdi;
Hamkorlikning yakuni: Federatsiya rahbariyati Montella bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilib, terma boshqaruvini mahalliy murabbiyga topshirishga qaror qildi.
Insayder yanglishuvi: Arda Turon emas, Sergen Yalchin
Bosh murabbiylik masalasida dastlab turli mish-mishlar urchidi:
O‘chirilgan insayd: Jurnalist Nikolo Skira avvaliga terma jamoa boshqaruviga yosh mutaxassis Arda Turon kelishi haqida xabar tarqatgan, ammo ko‘p o‘tmay bu postni ijtimoiy tarmoqlardan o‘chirib tashlagan edi;
Asosiy nomzod tanlandi: Tez orada asosiy e’tibor va muzokaralar «Beshiktosh»ning sobiq ustozi Sergen Yalchin nomzodiga qaratilgani ma’lum bo‘ldi.
Sergen Yalchin kim va uning tajribasi qanday?
Turkiyalik mutaxassis mamlakat chempionatida katta tajriba va nufuzga ega:
«Beshiktosh»dagi oltin davr: Yalchinning so‘nggi ish joyi Istanbulning «Beshiktosh» klubi bo‘lgan va u jamoa bilan bir mavsumda ham Turkiya chempionligini, ham mamlakat kubogini qo‘lga kiritgan;
Superligada boy tajriba: Faoliyati davomida u Turkiya chempionatining qator jamoalari — «Antalyaspor», «Malatyaspor», «Alanyaspor», «Konyaspor», «Eskishehirspor», «Kayserispor», «Gaziantepspor» hamda «Sivasspor» kabi klublarda samarali ish olib borgan.
Agar shartnoma rasman imzolansa, Sergen Yalchin oldiga Turkiya milliy jamoasini yangi avlod darajasiga olib chiqish va 2030 yilgi mundialga muvaffaqiyatli olib borish vazifasi yuklatiladi.
Izohlar 0
…