Turkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdi

·40·Sport
Turkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya futbol federatsiyasi bosh murabbiy Vinchenso Montella bilan shartnomani uzaytirmaslikka qaror qildi.
  • Bu qarorga jamoaning Millatlar ligasidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki sabab bo'ldi, chunki ular guruh bosqichidagi barcha to'rtta uchrashuvda mag'lub bo'lishdi.
  • Montella qo'l ostida Turkiya Yevro-2024 chorak finaliga chiqqan va 2026 yilgi Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan edi.
  • Federatsiya yaqin kunlarda yangi bosh murabbiy izlashni boshlaydi.

Turkiya futbol federatsiyasi (TFF) milliy terma jamoa bosh murabbiyi lavozimida ishlab kelayotgan italiyalik taniqli mutaxassis Vinchenso Montella bilan hamkorlikni to‘xtatishga qaror qildi. Tashkilot matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, ikki tomon o‘rtasidagi amaldagi shartnoma muddati uzaytirilmaydi.

Mazkur keskin qarorga jamoaning UYEFA Millatlar ligasi joriy mavsumidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki bevosita turtki bo‘ldi. Turkiya terma jamoasi guruh bosqichi doirasida o‘tkazilgan to‘rtta uchrashuvning barchasida mag‘lubiyatga uchrab, muxlislar va rahbariyatning keskin e’tiroziga sabab bo‘lgan edi.

Montella davri: Yevro-2024 dagi muvaffaqiyat va JCH-2026 dagi to‘siq

52 yoshli italiyalik mutaxassis 2023 yilda Turkiya milliy jamoasi rulini qabul qilib olgan va o‘z faoliyati davomida yorqin natijalarni qayd etgan edi:

  • Yevropa chempionati chorak finali: Montella qo‘l ostida turklar Yevro-2024 turnirida hujumkor va mazmunli o‘yin ko‘rsatib, musobaqaning chorak finaligacha yetib borishdi;

  • Jahon chempionati yo‘llanmasi: Murabbiy Turkiya milliy jamoasini 2026 yilgi Jahon chempionati final bosqichiga olib chiqish vazifasini uddaladi, biroq mundialda jamoa pley-off bosqichiga yo‘l ololmadi;

  • So‘nggi inqiroz: Mundialdan keyingi davrda Millatlar ligasida ketma-ket qayd etilgan mag‘lubiyatli seriya federatsiya rahbariyatini shartnomani yangilamaslik qaroriga olib keldi.

Boy murabbiylik va futbolchilik tajribasi

Vinchenso Montella xalqaro va klublar miqyosida ulkan obro‘ga ega bo‘lgan shaxslardan biri sanaladi:

  • Klublardagi faoliyati: Terma jamoaga tayinlangunga qadar u Turkiyada «Adana Demirspor», Ispaniyada «Sevilya», Italiya A Seriyasida esa «Fiorentina», «Milan», «Sampdoriya», «Kataniya» va «Roma» klublarida bosh murabbiy bo‘lib ishlagan;

  • Futbolchilikdagi yutuqlari: Hujumchi sifatida Montella 2000/2001 yilgi mavsumda «Roma» tarkibida Italiya chempioni bo‘lgan hamda 2000 yilda Italiya terma jamoasi safida Yevropa chempionatining vitse-chempioni (kumush medal sohibi) sifatida tarixga kirgan.

Turkiya futbol federatsiyasi yaqin kunlarda bo‘shab qolgan bosh murabbiylik postiga yangi nomzodlar ro‘yxatini ko‘rib chiqishni boshlaydi.

Vinchenso MontellaTurkiya futbol federatsiyasiUYEFA Millatlar ligasiYevro-2024
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandiVAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandi3 oktabr 18:36Millatlar ligasi bahsi: Belgiya nega 8 yildan beri Fransiyani mag‘lub eta olmayapti?Millatlar ligasi bahsi: Belgiya nega 8 yildan beri Fransiyani mag‘lub eta olmayapti?5 oktabr 19:34“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildi“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildi5 oktabr 19:21Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi5 oktabr 11:55Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiMojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldi4 oktabr 01:04Vengriyada siyosiy boykot: Irlandiya futbolchilari Isroil futbolchilari bilan ko‘rishmadi!Vengriyada siyosiy boykot: Irlandiya futbolchilari Isroil futbolchilari bilan ko‘rishmadi!28 sentabr 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?