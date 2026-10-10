Turkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya futbol federatsiyasi bosh murabbiy Vinchenso Montella bilan shartnomani uzaytirmaslikka qaror qildi.
- Bu qarorga jamoaning Millatlar ligasidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki sabab bo'ldi, chunki ular guruh bosqichidagi barcha to'rtta uchrashuvda mag'lub bo'lishdi.
- Montella qo'l ostida Turkiya Yevro-2024 chorak finaliga chiqqan va 2026 yilgi Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan edi.
- Federatsiya yaqin kunlarda yangi bosh murabbiy izlashni boshlaydi.
Turkiya futbol federatsiyasi (TFF) milliy terma jamoa bosh murabbiyi lavozimida ishlab kelayotgan italiyalik taniqli mutaxassis Vinchenso Montella bilan hamkorlikni to‘xtatishga qaror qildi. Tashkilot matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, ikki tomon o‘rtasidagi amaldagi shartnoma muddati uzaytirilmaydi.
Mazkur keskin qarorga jamoaning UYEFA Millatlar ligasi joriy mavsumidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki bevosita turtki bo‘ldi. Turkiya terma jamoasi guruh bosqichi doirasida o‘tkazilgan to‘rtta uchrashuvning barchasida mag‘lubiyatga uchrab, muxlislar va rahbariyatning keskin e’tiroziga sabab bo‘lgan edi.
Montella davri: Yevro-2024 dagi muvaffaqiyat va JCH-2026 dagi to‘siq
52 yoshli italiyalik mutaxassis 2023 yilda Turkiya milliy jamoasi rulini qabul qilib olgan va o‘z faoliyati davomida yorqin natijalarni qayd etgan edi:
Yevropa chempionati chorak finali: Montella qo‘l ostida turklar Yevro-2024 turnirida hujumkor va mazmunli o‘yin ko‘rsatib, musobaqaning chorak finaligacha yetib borishdi;
Jahon chempionati yo‘llanmasi: Murabbiy Turkiya milliy jamoasini 2026 yilgi Jahon chempionati final bosqichiga olib chiqish vazifasini uddaladi, biroq mundialda jamoa pley-off bosqichiga yo‘l ololmadi;
So‘nggi inqiroz: Mundialdan keyingi davrda Millatlar ligasida ketma-ket qayd etilgan mag‘lubiyatli seriya federatsiya rahbariyatini shartnomani yangilamaslik qaroriga olib keldi.
Boy murabbiylik va futbolchilik tajribasi
Vinchenso Montella xalqaro va klublar miqyosida ulkan obro‘ga ega bo‘lgan shaxslardan biri sanaladi:
Klublardagi faoliyati: Terma jamoaga tayinlangunga qadar u Turkiyada «Adana Demirspor», Ispaniyada «Sevilya», Italiya A Seriyasida esa «Fiorentina», «Milan», «Sampdoriya», «Kataniya» va «Roma» klublarida bosh murabbiy bo‘lib ishlagan;
Futbolchilikdagi yutuqlari: Hujumchi sifatida Montella 2000/2001 yilgi mavsumda «Roma» tarkibida Italiya chempioni bo‘lgan hamda 2000 yilda Italiya terma jamoasi safida Yevropa chempionatining vitse-chempioni (kumush medal sohibi) sifatida tarixga kirgan.
Turkiya futbol federatsiyasi yaqin kunlarda bo‘shab qolgan bosh murabbiylik postiga yangi nomzodlar ro‘yxatini ko‘rib chiqishni boshlaydi.
Izohlar 0
…