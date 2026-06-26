Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»

·0·Sport
Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»

Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Vinchenso Montella jahon chempionati guruh bosqichida AQSH ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alabadan keyin o‘z fikrlarini bildirdi.

Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, jamoa og‘ir vaziyatda ham o‘yin yo‘nalishini o‘zgartira olishini isbotladi. Montella buni futbolchilarning maydonda nima qilish kerakligini yaxshi anglashi bilan izohladi.

«Agar biz nima qilayotganini biladigan jamoa bo‘lmaganimizda, uchrashuvning borishini o‘zgartira olmasdik», — dedi u.

Bosh murabbiy turnir davomida futbolchilar manziliga bildirilgan keskin tanqidlarni ham adolatsiz deb hisoblashini yashirmadi.

«Menimcha, futbolchilarim bunday qattiq tanqidlarga loyiq emasdi. Shu sabab ularning ushbu g‘alabani qo‘lga kiritganidan juda xursandman», — deya qo‘shimcha qildi Montella.

Mutaxassis Turkiyaning keyingi jahon chempionatiga yo‘l olishi uchun yana uzoq yillar kutishga to‘g‘ri kelmasligiga umid bildirdi.

«Umid qilamanki, Turkiya yana jahon chempionatiga chiqish uchun 24 yil kutishiga to‘g‘ri kelmaydi», — deya Montellaning so‘zlarini keltirdi jurnalist Ibrohim Haskolo‘g‘li.

Eslatib o‘tamiz, Turkiya milliy jamoasi AQSHni mag‘lub etganiga qaramay, guruh bosqichini 3 ochko bilan so‘nggi o‘rinda yakunladi va pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kirita olmadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Bugun, 21:35Milan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiMilan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiBugun, 21:16Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Bugun, 20:53Vitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiVitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiBugun, 20:51JCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiJCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiBugun, 20:31Arsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiArsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiBugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi