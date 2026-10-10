Arda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella iste'foga chiqqanidan so'ng, Donetskning "Shaxtyor" klubi bosh murabbiyi Arda Turon nomzodini jiddiy ko'rib chiqmoqda.
- Muzokaralar noodatiy formatda olib borilmoqda, bunda Arda Turon "Shaxtyor"dagi faoliyatini to'xtatmagan holda bir vaqtning o'zida ham terma jamoada, ham klubda ishlashi mumkin.
Turkiya futbol federatsiyasi (TFF) Vinchenso Montella iste’foga chiqarilganidan so‘ng milliy terma jamoa boshqaruvini topshirish uchun asosiy nomzodni aniqlab ulgurdi. Taniqli insayder va sport jurnalisti Nikolo Skira o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida xabar berishicha, federatsiya ayni paytda Donetskning «Shaxtyor» klubini muvaffaqiyatli boshqarib kelayotgan turk futboli afsonasi Arda Turon nomzodini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.
Manbalar 39 yoshli mutaxassisning bosh murabbiylikka tayinlanish ehtimolini juda yuqori baholamoqda.
Bir vaqtning o‘zida ikki lavozim: Noodatiy sxema tafsilotlari
Turkiyaning nufuzli nashrlaridan biri bo‘lgan NTV Spor bergan ma’lumotga ko‘ra, muzokaralar noodatiy va kamyob formatda olib borilmoqda:
«Shaxtyor»dan ketmaslik sharti: Arda Turon klubdagi faoliyatini to‘xtatmagan holda bir vaqtning o‘zida ham terma jamoada, ham «Shaxtyor»da ishlashi mumkin;
Klubdagi g‘alabali seriya: Mutaxassis Ukraina grandi rulini 2025 yildan beri boshqarib keladi va qisqa vaqt ichida «Shaxtyor» bilan Ukraina Premer-ligasi chempionligini qo‘lga kiritib, murabbiy sifatida o‘z salohiyatini isbotladi;
Federatsiya ishonchi: Rahbariyat Arda Turonning zamonaviy qarashlari, shijoati va milliy jamoa ichki muhitini mukammal bilishi inqirozga yuz tutgan termani tezda tiklay olishiga ishonmoqda.
Jamoaning sobiq sardori va tirik afsonasi
Arda Turon milliy terma jamoa libosida uzoq yillar davomida yetakchi va sardor bo‘lib faoliyat yuritgan:
Yuzlik dovon: U Turkiya milliy jamoasi tarkibida naqd 100 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan;
Ulkan samaradorlik: Mazkur bellashuvlarda yarimhimoyachi 16 ta gol urgan hamda jamoadoshlariga 25 ta golli uzatma (assist) yetkazib berib, jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan;
Xalqaro obro‘: «Atletiko Madrid» va «Barselona» kabi grand klublarda to‘plangan ulkan tajriba uning murabbiylikdagi obro‘sini yanada mustahkamlaydi.
Montella davridan keyingi bo‘shliq
Turkiya futbol federatsiyasi 9 oktyabr kuni italiyalik murabbiy Vinchenso Montellani rasman vazifasidan ozod etgan edi. Millatlar ligasining guruh bosqichida ketma-ket qayd etilgan to‘rtta mag‘lubiyat hamda JCH-2026 pley-offiga chiqa olmagani italiyalik mutaxassis bilan shartnoma uzaytirilmasligiga asosiy sabab bo‘ldi.
Federatsiya va Arda Turon o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakun topsa, sobiq sardorning milliy jamoa postiga qaytishi turk futbolida yangi, milliy ruhdagi davrni boshlab berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…