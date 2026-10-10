Arda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkin

·36·Sport
Arda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella iste'foga chiqqanidan so'ng, Donetskning "Shaxtyor" klubi bosh murabbiyi Arda Turon nomzodini jiddiy ko'rib chiqmoqda.
  • Muzokaralar noodatiy formatda olib borilmoqda, bunda Arda Turon "Shaxtyor"dagi faoliyatini to'xtatmagan holda bir vaqtning o'zida ham terma jamoada, ham klubda ishlashi mumkin.

Turkiya futbol federatsiyasi (TFF) Vinchenso Montella iste’foga chiqarilganidan so‘ng milliy terma jamoa boshqaruvini topshirish uchun asosiy nomzodni aniqlab ulgurdi. Taniqli insayder va sport jurnalisti Nikolo Skira o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida xabar berishicha, federatsiya ayni paytda Donetskning «Shaxtyor» klubini muvaffaqiyatli boshqarib kelayotgan turk futboli afsonasi Arda Turon nomzodini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.

Manbalar 39 yoshli mutaxassisning bosh murabbiylikka tayinlanish ehtimolini juda yuqori baholamoqda.

Bir vaqtning o‘zida ikki lavozim: Noodatiy sxema tafsilotlari

Turkiyaning nufuzli nashrlaridan biri bo‘lgan NTV Spor bergan ma’lumotga ko‘ra, muzokaralar noodatiy va kamyob formatda olib borilmoqda:

  • «Shaxtyor»dan ketmaslik sharti: Arda Turon klubdagi faoliyatini to‘xtatmagan holda bir vaqtning o‘zida ham terma jamoada, ham «Shaxtyor»da ishlashi mumkin;

  • Klubdagi g‘alabali seriya: Mutaxassis Ukraina grandi rulini 2025 yildan beri boshqarib keladi va qisqa vaqt ichida «Shaxtyor» bilan Ukraina Premer-ligasi chempionligini qo‘lga kiritib, murabbiy sifatida o‘z salohiyatini isbotladi;

  • Federatsiya ishonchi: Rahbariyat Arda Turonning zamonaviy qarashlari, shijoati va milliy jamoa ichki muhitini mukammal bilishi inqirozga yuz tutgan termani tezda tiklay olishiga ishonmoqda.

Jamoaning sobiq sardori va tirik afsonasi

Arda Turon milliy terma jamoa libosida uzoq yillar davomida yetakchi va sardor bo‘lib faoliyat yuritgan:

  • Yuzlik dovon: U Turkiya milliy jamoasi tarkibida naqd 100 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan;

  • Ulkan samaradorlik: Mazkur bellashuvlarda yarimhimoyachi 16 ta gol urgan hamda jamoadoshlariga 25 ta golli uzatma (assist) yetkazib berib, jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan;

  • Xalqaro obro‘: «Atletiko Madrid» va «Barselona» kabi grand klublarda to‘plangan ulkan tajriba uning murabbiylikdagi obro‘sini yanada mustahkamlaydi.

Montella davridan keyingi bo‘shliq

Turkiya futbol federatsiyasi 9 oktyabr kuni italiyalik murabbiy Vinchenso Montellani rasman vazifasidan ozod etgan edi. Millatlar ligasining guruh bosqichida ketma-ket qayd etilgan to‘rtta mag‘lubiyat hamda JCH-2026 pley-offiga chiqa olmagani italiyalik mutaxassis bilan shartnoma uzaytirilmasligiga asosiy sabab bo‘ldi.

Federatsiya va Arda Turon o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakun topsa, sobiq sardorning milliy jamoa postiga qaytishi turk futbolida yangi, milliy ruhdagi davrni boshlab berishi kutilmoqda.

Turkiya futbol federatsiyasiVinchenso MontellaArda TuronShaxtyor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdiTurkiya futbol federatsiyasi Vinchenso Montella bilan xayrlashdiBugun 01:11VAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandiVAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandi3 oktabr 18:36Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!11 sentabr 07:09Chelsi oʻz uyini Shaxtyorga berdi: Chempionlar ligasi LondondaChelsi oʻz uyini Shaxtyorga berdi: Chempionlar ligasi Londonda22 avgust 00:55Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadi1 iyul 12:47Al-Ahli klubi boshqaruviga Marino Pusic keldiAl-Ahli klubi boshqaruviga Marino Pusic keldi6 avgust 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi