«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ekvador milliy futbol terma jamoasiga argentinalik Marselo Galyardo bosh murabbiy etib tayinlandi.
- U bilan 2028 yilgi Amerika kubogi va 2030 yilgi Jahon chempionatigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oluvchi to'rt yillik strategik shartnoma imzolandi.
- «River Pleyt» bilan ko'plab sovrinlarni qo'lga kiritgan 50 yoshli mutaxassis endi Ekvador terma jamoasining yosh va iqtidorli avlodini boshqaradi.
Janubiy Amerika futbolida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan muhim tayinlov rasman e’lon qilindi. Ekvador futbol federatsiyasi milliy terma jamoaning bosh murabbiyi lavozimiga qit’aning eng kuchli va sovrindor mutaxassislaridan biri — argentinalik Marselo Galyardo tayinlanganini tasdiqladi. Nufuzli Futbol Ecuador nashri tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, 50 yoshli tajribali murabbiy bilan to‘rt yillik katta sikl, ya’ni 2028 yilgi Amerika kubogi hamda 2030 yilgi Jahon chempionatini qamrab oluvchi strategik shartnoma imzolandi. 2026 yilgi mundialda Sebastian Bekkasese boshchiligida 1/16 finalgacha yetib borib, Meksikaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy bergan ekvadorliklar muxlislari ushbu qarorni chinakam umid va yangi bosqich sifatida qabul qilmoqda.
«River Pleyt» klubi bilan Janubiy Amerikaning barcha bosh sovrinlarini yutgan mutaxassis endilikda o‘z kuchini milliy terma jamoalar miqyosida sinab ko‘radi. Xo‘sh, Galyardo Ekvador milliy jamoasiga qanday yangi falsafa olib kiradi, nima uchun uzoq muddatli kelishuvga qaror qilindi va mashhur murabbiyning so‘nggi murakkab yillari uning yangi lavozimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
2030 yilgacha tuzilgan shartnoma: Federatsiyaning strategik tanlovi
Ekvador futbol rahbariyati terma jamoaning kelajagini tajribali qo‘llarga topshirdi:
To‘rt yillik reja: Marselo Galyardo bilan tuzilgan bitim 2028 yilgi Amerika kubogi va 2030 yilgi Jahon chempionati saralash hamda final bosqichlarini to‘liq o‘z ichiga oladi;
2026 yilgi alamli mag‘lubiyat ortidan: Joriy yilgi Jahon chempionatining 1/16 finalida Meksikaga qarshi kechgan bahsdagi 0:2 hisobidagi mag‘lubiyat jamoada tub o‘zgarishlar qilish vaqti kelganini ko‘rsatgan edi;
Sebastian Bekkasese o‘rniga: Iste’foga chiqarilgan sobiq ustozning o‘rniga qit’ada o‘z uslubi va avtoritetiga ega bo‘lgan yuqori darajali taktik mutaxassis jalb qilindi.
«River Pleyt» afsonasi: Galyardoning murabbiylik yo‘li
50 yoshli mutaxassis Janubiy Amerika futbolining tirik afsonasi sanaladi:
«River Pleyt»dagi oltin davr: Mutaxassis 2014 yildan 2022 yilgacha Argentina gigantini boshqarib, bir necha bor Libertadores kubogi va milliy sovrinlarni qo‘lga kiritdi hamda klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiyga aylandi;
Xalqaro safarlar: Galyardo faoliyati davomida Urugvayning nufuzli «Nasional» klubi hamda Saudiya Arabistonining yulduzlarga to‘la «Al Ittihod» jamoalarida ham bosh murabbiy sifatida faoliyat yuritgan;
So‘nggi bekat: U shu yilning fevral oyida «River Pleyt»dagi ikkinchi davrini yakunlab, jamoani tark etgan edi va shu vaqtdan beri erkin maqomda qolayotgandi.
Ekvadorning salohiyati va Galyardo taktikasining uyg‘unligi
Yangi tayinlov Janubiy Amerika futbol xaritasida katta kuchlar muvozanatini o‘zgartirishi mumkin:
Yosh va iqtidorli avlod: Ekvador so‘nggi yillarda Yevropaning yetakchi klublariga yulduzlarni yetishtirib berayotgan eng tezkor va jismonan baquvvat terma jamoalardan biri hisoblanadi;
Hujumkor va bosimga asoslangan futbol: Galyardoning o‘ziga xos agressiv pressing va tezkor hujumga asoslangan taktikasi Ekvador futbolchilarining tabiiy jismoniy sifatlariga juda mos tushadi;
2028 va 2030 yilgi ulkan maqsadlar: Murabbiyning zimmasiga nafaqat saralashdan muammosiz o‘tish, balki Amerika kubogida finalgacha yetib borish va mundialda eng kuchli sakkizlikka kirish vazifasi yuklanadi.
Marselo Galyardoning milliy terma jamoa ruliga kelishi Ekvador futbolini qit’a grandlari — Braziliya va Argentina bilan tengma-teng kurasha oladigan yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda.
Sizningcha, klublar miqyosida buyuk yutuqlarga erishgan Marselo Galyardo Ekvador terma jamoasi bilan ham xuddi shunday muvaffaqiyat qozona oladimi yoki milliy jamoalar futboli unga qiyinchilik tug‘diradimi? 2026 yilgi omadsizlikdan keyin Ekvadorning bu qarori jamoani Janubiy Amerikaning top termasiga aylantirish uchun yetarli bo‘ladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu shov-shuvli tayinlov tahlilini barcha sport ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…