«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradi

·34·Sport
«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ekvador milliy futbol terma jamoasiga argentinalik Marselo Galyardo bosh murabbiy etib tayinlandi.
  • U bilan 2028 yilgi Amerika kubogi va 2030 yilgi Jahon chempionatigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oluvchi to'rt yillik strategik shartnoma imzolandi.
  • «River Pleyt» bilan ko'plab sovrinlarni qo'lga kiritgan 50 yoshli mutaxassis endi Ekvador terma jamoasining yosh va iqtidorli avlodini boshqaradi.

Janubiy Amerika futbolida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan muhim tayinlov rasman e’lon qilindi. Ekvador futbol federatsiyasi milliy terma jamoaning bosh murabbiyi lavozimiga qit’aning eng kuchli va sovrindor mutaxassislaridan biri — argentinalik Marselo Galyardo tayinlanganini tasdiqladi. Nufuzli Futbol Ecuador nashri tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, 50 yoshli tajribali murabbiy bilan to‘rt yillik katta sikl, ya’ni 2028 yilgi Amerika kubogi hamda 2030 yilgi Jahon chempionatini qamrab oluvchi strategik shartnoma imzolandi. 2026 yilgi mundialda Sebastian Bekkasese boshchiligida 1/16 finalgacha yetib borib, Meksikaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy bergan ekvadorliklar muxlislari ushbu qarorni chinakam umid va yangi bosqich sifatida qabul qilmoqda.

«River Pleyt» klubi bilan Janubiy Amerikaning barcha bosh sovrinlarini yutgan mutaxassis endilikda o‘z kuchini milliy terma jamoalar miqyosida sinab ko‘radi. Xo‘sh, Galyardo Ekvador milliy jamoasiga qanday yangi falsafa olib kiradi, nima uchun uzoq muddatli kelishuvga qaror qilindi va mashhur murabbiyning so‘nggi murakkab yillari uning yangi lavozimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

2030 yilgacha tuzilgan shartnoma: Federatsiyaning strategik tanlovi

Ekvador futbol rahbariyati terma jamoaning kelajagini tajribali qo‘llarga topshirdi:

  • To‘rt yillik reja: Marselo Galyardo bilan tuzilgan bitim 2028 yilgi Amerika kubogi va 2030 yilgi Jahon chempionati saralash hamda final bosqichlarini to‘liq o‘z ichiga oladi;

  • 2026 yilgi alamli mag‘lubiyat ortidan: Joriy yilgi Jahon chempionatining 1/16 finalida Meksikaga qarshi kechgan bahsdagi 0:2 hisobidagi mag‘lubiyat jamoada tub o‘zgarishlar qilish vaqti kelganini ko‘rsatgan edi;

  • Sebastian Bekkasese o‘rniga: Iste’foga chiqarilgan sobiq ustozning o‘rniga qit’ada o‘z uslubi va avtoritetiga ega bo‘lgan yuqori darajali taktik mutaxassis jalb qilindi.

«River Pleyt» afsonasi: Galyardoning murabbiylik yo‘li

50 yoshli mutaxassis Janubiy Amerika futbolining tirik afsonasi sanaladi:

  • «River Pleyt»dagi oltin davr: Mutaxassis 2014 yildan 2022 yilgacha Argentina gigantini boshqarib, bir necha bor Libertadores kubogi va milliy sovrinlarni qo‘lga kiritdi hamda klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiyga aylandi;

  • Xalqaro safarlar: Galyardo faoliyati davomida Urugvayning nufuzli «Nasional» klubi hamda Saudiya Arabistonining yulduzlarga to‘la «Al Ittihod» jamoalarida ham bosh murabbiy sifatida faoliyat yuritgan;

  • So‘nggi bekat: U shu yilning fevral oyida «River Pleyt»dagi ikkinchi davrini yakunlab, jamoani tark etgan edi va shu vaqtdan beri erkin maqomda qolayotgandi.

Ekvadorning salohiyati va Galyardo taktikasining uyg‘unligi

Yangi tayinlov Janubiy Amerika futbol xaritasida katta kuchlar muvozanatini o‘zgartirishi mumkin:

  • Yosh va iqtidorli avlod: Ekvador so‘nggi yillarda Yevropaning yetakchi klublariga yulduzlarni yetishtirib berayotgan eng tezkor va jismonan baquvvat terma jamoalardan biri hisoblanadi;

  • Hujumkor va bosimga asoslangan futbol: Galyardoning o‘ziga xos agressiv pressing va tezkor hujumga asoslangan taktikasi Ekvador futbolchilarining tabiiy jismoniy sifatlariga juda mos tushadi;

  • 2028 va 2030 yilgi ulkan maqsadlar: Murabbiyning zimmasiga nafaqat saralashdan muammosiz o‘tish, balki Amerika kubogida finalgacha yetib borish va mundialda eng kuchli sakkizlikka kirish vazifasi yuklanadi.

Marselo Galyardoning milliy terma jamoa ruliga kelishi Ekvador futbolini qit’a grandlari — Braziliya va Argentina bilan tengma-teng kurasha oladigan yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda.

Sizningcha, klublar miqyosida buyuk yutuqlarga erishgan Marselo Galyardo Ekvador terma jamoasi bilan ham xuddi shunday muvaffaqiyat qozona oladimi yoki milliy jamoalar futboli unga qiyinchilik tug‘diradimi? 2026 yilgi omadsizlikdan keyin Ekvadorning bu qarori jamoani Janubiy Amerikaning top termasiga aylantirish uchun yetarli bo‘ladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu shov-shuvli tayinlov tahlilini barcha sport ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Marselo GalyardoEkvador futbol federatsiyasiAmerika kubogi2030 Jahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 18:21Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiBugun, 17:51Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?Bugun, 17:21Gus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdiGus Poyet Krishtianu Ronaldu faoliyati haqida fikr bildirdiBugun, 17:17Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariRavshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariBugun, 17:11Manchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratdaManchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratdaBugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?