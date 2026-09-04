Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildi

·0·Sport
Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildi

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti kutilmaganda Madridning Valdebebas shahridagi mashg‘urot majmuasiga tashrif buyurib, o‘zining sobiq jamoasi futbolchilari va murabbiylar shtabi bilan uchrashdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu samimiy uchrashuv davomida tajribali mutaxassis kelgusida Braziliya terma jamoasini 2030-yilgi jahon chempionatiga tayyorlash bo‘yicha o‘zining strategik rejalari haqida ham gapirib o‘tdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sobiq Real Madrid ustozi tanish muhitga qaytganidan mamnuniyatini yashirmadi va mashg‘ulot oldidan jamoa a’zolari bilan dildan suhbatlashdi. U ayniqsa qirollik klubidagi braziliyalik futbolchilarning jismoniy holati va tiklanish jarayonlarini yaqindan nazorat qildi.

Yangi avlodni shakllantirish bosqichi

Anchelottining fikricha, o‘tgan jahon chempionati sikli braziliyaliklar uchun bir davrning yakunlanganini anglatadi. Shu boisdan terma jamoada tub o‘zgarishlar davri boshlanib, yosh iqtidorlarni jalb qilish ustuvor vazifaga aylangan.

Ushbu jarayonda murabbiy Vinicius Junior, Endrick, Eder Militao va Rodrygo kabi yetakchilarning klubdagi holatiga alohida e’tibor qaratdi. Shuningdek, u nafaqat Ispaniya, balki Braziliya va Yevropaning boshqa chempionatlarida to‘p surayotgan istiqbolli yoshlarni ham diqqat bilan kuzatib borayotganini ta’kidladi.

Oldinda turgan sinovlar

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyining asosiy maqsadi — 2030-yilgi mundialga qadar har qanday raqib bilan raqobatbara oladigan qudratli va mukammal jamoani barpo etishdir. Mutaxassis hozirda 20–21 yoshli futbolchilar orasida ulkan salohiyat borligini e’tirof etdi.

Yangi avlod shakllanishi va jamoaviy o‘yinni sinovdan o‘tkazish uchun yaqinlashib kelayotgan o‘rtoqlik o‘yinlari muhim ahamiyat kasb etadi. Anchelotti shogirdlari sentabr oyining oxirida Avstraliyaga safar uyushtirib, Tavnsvill hamda Brisben shaharlarida ikkita o‘yin o‘tkazishi rejalashtirilgan. Shundan so‘ng, jamoa Hindistonga safar uyushtirib, Kolkata shahrida maydonga tushadi va mazkur uchrashuvlar murabbiylar shtabi uchun muhim sinov vazifasini bajaradi.

Karlo AnchelottiBraziliya terma jamoasiReal Madrid2030 Jahon chempionatiFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiKriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiBugun, 09:11Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinBugun, 05:54Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarYulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarBugun, 05:48Mirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqidaMirjalol Qosimov: «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alaba va boy berilgan vaziyatlar haqidaBugun, 05:43«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlari«Lugano» «Servett»ni taslim etib, peshqadamga aylandi: o‘yin tafsilotlariBugun, 05:38Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...Kecha, 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)