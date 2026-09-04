Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildi
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti kutilmaganda Madridning Valdebebas shahridagi mashg‘urot majmuasiga tashrif buyurib, o‘zining sobiq jamoasi futbolchilari va murabbiylar shtabi bilan uchrashdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu samimiy uchrashuv davomida tajribali mutaxassis kelgusida Braziliya terma jamoasini 2030-yilgi jahon chempionatiga tayyorlash bo‘yicha o‘zining strategik rejalari haqida ham gapirib o‘tdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sobiq Real Madrid ustozi tanish muhitga qaytganidan mamnuniyatini yashirmadi va mashg‘ulot oldidan jamoa a’zolari bilan dildan suhbatlashdi. U ayniqsa qirollik klubidagi braziliyalik futbolchilarning jismoniy holati va tiklanish jarayonlarini yaqindan nazorat qildi.
Yangi avlodni shakllantirish bosqichiAnchelottining fikricha, o‘tgan jahon chempionati sikli braziliyaliklar uchun bir davrning yakunlanganini anglatadi. Shu boisdan terma jamoada tub o‘zgarishlar davri boshlanib, yosh iqtidorlarni jalb qilish ustuvor vazifaga aylangan.
Ushbu jarayonda murabbiy Vinicius Junior, Endrick, Eder Militao va Rodrygo kabi yetakchilarning klubdagi holatiga alohida e’tibor qaratdi. Shuningdek, u nafaqat Ispaniya, balki Braziliya va Yevropaning boshqa chempionatlarida to‘p surayotgan istiqbolli yoshlarni ham diqqat bilan kuzatib borayotganini ta’kidladi.
Oldinda turgan sinovlarBraziliya terma jamoasi bosh murabbiyining asosiy maqsadi — 2030-yilgi mundialga qadar har qanday raqib bilan raqobatbara oladigan qudratli va mukammal jamoani barpo etishdir. Mutaxassis hozirda 20–21 yoshli futbolchilar orasida ulkan salohiyat borligini e’tirof etdi.
Yangi avlod shakllanishi va jamoaviy o‘yinni sinovdan o‘tkazish uchun yaqinlashib kelayotgan o‘rtoqlik o‘yinlari muhim ahamiyat kasb etadi. Anchelotti shogirdlari sentabr oyining oxirida Avstraliyaga safar uyushtirib, Tavnsvill hamda Brisben shaharlarida ikkita o‘yin o‘tkazishi rejalashtirilgan. Shundan so‘ng, jamoa Hindistonga safar uyushtirib, Kolkata shahrida maydonga tushadi va mazkur uchrashuvlar murabbiylar shtabi uchun muhim sinov vazifasini bajaradi.
…