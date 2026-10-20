«Turkiya terma jamoasida yangi davr»: Sergen Yalchin bosh murabbiy etib tayinlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya futbol federatsiyasi 53 yoshli mutaxassis Sergen Yalchinni milliy terma jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinladi.
- U mazkur lavozimda UYEFA Millatlar ligasidagi ketma-ket mag‘lubiyatlardan so‘ng iste’foga chiqqan Vinchenso Montellaning o‘rnini egalladi.
- Yangi murabbiy federatsiya bilan to‘rt yillik shartnoma imzolab, jamoani yirik xalqaro turnirlarga tayyorlaydi.
Turkiya milliy terma jamoasida bosh murabbiy masalasiga rasman oydinlik kiritildi. Turkiya futbol federatsiyasi (TFF) rasmiy sayti tarqatgan xabarga ko‘ra, mashhur mutaxassis — 53 yoshli Sergen Yalchin milliy jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi.
UYEFA Millatlar ligasidagi ketma-ket omadsizliklardan so‘ng o‘zgarishga qo‘l urgan turk futboli rahbariyati mahalliy murabbiyga uzoq muddatli ishonch bildirishga qaror qildi.
4 yillik bitim va Montellaning iste’fosi
Turkiya milliy jamoasidagi murabbiylik o‘zgarishi quyidagi muhim tafsilotlarni o‘z ichiga oladi:
Uzoq muddatli shartnoma: Sergen Yalchin Turkiya futbol federatsiyasi bilan to‘rt yillik bitim imzolaydi va terma jamoani yirik xalqaro turnirlarga tayyorlaydi;
Italiyalik mutaxassis ketdi: Yalchin ushbu lavozimda avvalgi bosh murabbiy Vinchenso Montellaning o‘rnini egalladi. Montella jamoaning UYEFA Millatlar Ligasidagi to‘rtta ketma-ket mag‘lubiyatidan keyin o‘z lavozimini tark etgan edi;
Ishsizlikdan so‘ng katta qaytish: 2026 yil may oyida «Beshiktosh» klubi bilan xayrlashganidan beri ta’tilda bo‘lgan Yalchin uchun bu faoliyatidagi ilk terma jamoa boshqaruvi hisoblanadi.
Yalchinning tajribasi: Turkiya chempionatining kuchli strategi
Sergen Yalchin Turkiya futbolida katta obro‘ va tajribaga ega bo‘lib, qator klublarda sezilarli iz qoldirgan:
Klublar bilan faoliyat: U murabbiylik faoliyati davomida «Beshiktosh»dan tashqari «Antalyaspor», «Malatyaspor», «Alanyaspor», «Konyaspor» kabi Superliga klublarini muvaffaqiyatli boshqargan;
Qat’iyat va xarakter: Murabbiyning shogirdlariga kurashchanlik ruhini singdira olishi va hujumkor o‘yin falsafasi terma jamoaning yangi qiyofasini shakllantirishi kutilmoqda.
Oldinda dahshatli sinovlar: Noyabrdagi taqvim
Yangi tayinlangan bosh murabbiyni ilk kunlardan og‘ir sinovlar kutib turibdi. Turkiya milliy jamoasi noyabr oyidagi Millatlar ligasi bellashuvlari doirasida jahonning ikki grandi bilan to‘qnash keladi:
Belgiya milliy jamoasiga qarshi bahs;
Fransiya milliy jamoasiga qarshi markaziy to‘qnashuv.
Yalchin shogirdlari uchun ushbu o‘yinlar nafaqat Millatlar ligasidagi mavqeni tiklash, balki yangi murabbiy boshqaruvidagi jamoaga bo‘lgan ishonchni qaytarishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…