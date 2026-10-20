«Turkiya terma jamoasida yangi davr»: Sergen Yalchin bosh murabbiy etib tayinlandi

·62·Sport
«Turkiya terma jamoasida yangi davr»: Sergen Yalchin bosh murabbiy etib tayinlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya futbol federatsiyasi 53 yoshli mutaxassis Sergen Yalchinni milliy terma jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinladi.
  • U mazkur lavozimda UYEFA Millatlar ligasidagi ketma-ket mag‘lubiyatlardan so‘ng iste’foga chiqqan Vinchenso Montellaning o‘rnini egalladi.
  • Yangi murabbiy federatsiya bilan to‘rt yillik shartnoma imzolab, jamoani yirik xalqaro turnirlarga tayyorlaydi.

Turkiya milliy terma jamoasida bosh murabbiy masalasiga rasman oydinlik kiritildi. Turkiya futbol federatsiyasi (TFF) rasmiy sayti tarqatgan xabarga ko‘ra, mashhur mutaxassis — 53 yoshli Sergen Yalchin milliy jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi.

UYEFA Millatlar ligasidagi ketma-ket omadsizliklardan so‘ng o‘zgarishga qo‘l urgan turk futboli rahbariyati mahalliy murabbiyga uzoq muddatli ishonch bildirishga qaror qildi.

4 yillik bitim va Montellaning iste’fosi

Turkiya milliy jamoasidagi murabbiylik o‘zgarishi quyidagi muhim tafsilotlarni o‘z ichiga oladi:

  • Uzoq muddatli shartnoma: Sergen Yalchin Turkiya futbol federatsiyasi bilan to‘rt yillik bitim imzolaydi va terma jamoani yirik xalqaro turnirlarga tayyorlaydi;

  • Italiyalik mutaxassis ketdi: Yalchin ushbu lavozimda avvalgi bosh murabbiy Vinchenso Montellaning o‘rnini egalladi. Montella jamoaning UYEFA Millatlar Ligasidagi to‘rtta ketma-ket mag‘lubiyatidan keyin o‘z lavozimini tark etgan edi;

  • Ishsizlikdan so‘ng katta qaytish: 2026 yil may oyida «Beshiktosh» klubi bilan xayrlashganidan beri ta’tilda bo‘lgan Yalchin uchun bu faoliyatidagi ilk terma jamoa boshqaruvi hisoblanadi.

Yalchinning tajribasi: Turkiya chempionatining kuchli strategi

Sergen Yalchin Turkiya futbolida katta obro‘ va tajribaga ega bo‘lib, qator klublarda sezilarli iz qoldirgan:

  • Klublar bilan faoliyat: U murabbiylik faoliyati davomida «Beshiktosh»dan tashqari «Antalyaspor», «Malatyaspor», «Alanyaspor», «Konyaspor» kabi Superliga klublarini muvaffaqiyatli boshqargan;

  • Qat’iyat va xarakter: Murabbiyning shogirdlariga kurashchanlik ruhini singdira olishi va hujumkor o‘yin falsafasi terma jamoaning yangi qiyofasini shakllantirishi kutilmoqda.

Oldinda dahshatli sinovlar: Noyabrdagi taqvim

Yangi tayinlangan bosh murabbiyni ilk kunlardan og‘ir sinovlar kutib turibdi. Turkiya milliy jamoasi noyabr oyidagi Millatlar ligasi bellashuvlari doirasida jahonning ikki grandi bilan to‘qnash keladi:

  • Belgiya milliy jamoasiga qarshi bahs;

  • Fransiya milliy jamoasiga qarshi markaziy to‘qnashuv.

Yalchin shogirdlari uchun ushbu o‘yinlar nafaqat Millatlar ligasidagi mavqeni tiklash, balki yangi murabbiy boshqaruvidagi jamoaga bo‘lgan ishonchni qaytarishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Sergen YalchinTurkiya futbol federatsiyasiUYEFA Millatlar ligiVinchenso Montellan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arda Turon emas, Yalchin: Turkiya termasida bosh murabbiy masalasi deyarli hal bo‘ldiArda Turon emas, Yalchin: Turkiya termasida bosh murabbiy masalasi deyarli hal bo‘ldiKecha 11:10UYEFA Millatlar ligasi 4-turida Keyn Chexiyani “ranjitdi”, Modrich jamoasi esa yutqazdiUYEFA Millatlar ligasi 4-turida Keyn Chexiyani “ranjitdi”, Modrich jamoasi esa yutqazdi7 oktabr 06:38Jorj Jezushning bayonotidan so‘ng Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishdan bosh tortdiJorj Jezushning bayonotidan so‘ng Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishdan bosh tortdi6 oktabr 18:06Zagrebdagi dahshat: Angliya Xorvatiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi!Zagrebdagi dahshat: Angliya Xorvatiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi!4 oktabr 00:51De Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalariDe Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalari3 oktabr 07:12Turkiy davlatlar uchun «Turk kubogi» turniri yo‘lga qo‘yilmoqda: yangi turnir tafsilotlariTurkiy davlatlar uchun «Turk kubogi» turniri yo‘lga qo‘yilmoqda: yangi turnir tafsilotlari14 oktabr 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi