Portugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindi

·68·Sport
Portugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) prezidenti Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy o'rtasidagi kelishmovchilikni oddiy ish jarayoni deb baholadi.
  • Proensa Ronaldu nafaqat barcha davrlarning eng kuchli futbolchisi, balki portugal milliy o'zligining timsoli ekanligini ta'kidlab, unga hurmat ko'rsatilishi shartligini aytdi.
  • Ronaldu terma jamoaga faqat sportdagi yutuqlari tufayli chaqiriladi va jismonan tayyor bo'lsa, doimo jamoaning bir qismi bo'lib qoladi.

Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush hamda afsonaviy sardor Krishtianu Ronaldu o‘rtasida yuzaga kelgan kelishmovchilik va yulduz hujumchining jamoa qarorgohini tark etishi atrofidagi shov-shuvlarga nihoyat Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) prezidenti Pedru Proensa rasman munosabat bildirdi.

Federatsiya rahbari yuzaga kelgan vaziyatni futbol ichidagi oddiy ish jarayoni va tushunmovchilik deb baholab, Ronalduning milliy jamoadagi o‘rni, hurmati va kelajagi borasida keskin va aniq pozitsiyani ilgari surdi.

«Prezident murabbiyning ishiga aralashmaydi, ammo Ronaldu — brend»

Pedru Proensa murabbiy va o‘yinchi o‘rtasidagi munosabatlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri aralashish niyati yo‘qligini bildirib, Krishtianuning maqomiga alohida urg‘u berdi:

«Bu masala bo‘yicha alohida ortiqcha izoh bermayman. Chunki bu — murabbiy bilan futbolchilar orasida muntazam bo‘lib turadigan oddiy ish muloqoti. Bu murabbiyning shaxsiy ish maydoni, Federatsiya prezidenti bunday ichki masalalarga aralashmaydi.

Biroq shuni unutmaslik kerak: Krishtianu Ronaldu — barcha davrlarning eng kuchli futbolchisi. U chorak asrdan ortiq umrini portugal futboliga bag‘ishladi. U — portugal milliy o‘zligining eng katta timsoli. Biz unga munosib yuksak hurmat ko‘rsatishimiz shart».

Nima uchun Ronaldu termaga chaqirilaveradi?

Federatsiya prezidenti Krishtianuning jamoadagi o‘rni shunchaki nom yoki o‘tmishdagi xizmatlar emas, balki aniq sport mezonlariga tayanishini uqtirdi:

  • Sport natijasi birlamchi: «U terma jamoaga faqat va faqat sportdagi yutuqlari tufayli chaqiriladi, buni hech kim inkor eta olmaydi. Jismonan tayyor ekan, u doimo bu jamoaning bir bo‘lagi bo‘lib qoladi. Krishtianu o‘zi ham buni juda yaxshi biladi»;

  • Fidoyilik: Proensaning ta’kidlashicha, hujumchi faoliyatini jahon chempionatidan keyinoq yakunlashi mumkin edi, ammo terma libosga bo‘lgan cheksiz muhabbati sabab milliy jamoada qolishni tanladi;

  • Jamoaviy birdamlik: Matbuot anjumanida ishtirok etgan futbolchilar ham sardor bilan mustahkam va uzviy bog‘liqlik borligini yaqqol namoyish etishgan.

Muammo qanday hal qilinadi? Uch tomonlama uchrashuv

To‘rtta muhim rasmiy uchrashuv g‘alabalar bilan ortda qolgani va sport vazifalari muvaffaqiyatli bajarilgani sabab endi vaziyatni sovuqqonlik bilan ko‘rib chiqish fursati yetdi:

  • Muhokama uchun qulay vaqt: O‘yinlar bosimi o‘tgach, masalani bosiqlik bilan ko‘rib chiqish va tushunmovchilikni butunlay bartaraf etish imkoniyati yaratildi;

  • Yechim formulasi: Federatsiya rahbari mazkur masala faqat uch tomonlama muloqot orqali hal etilishini ta’kidladi: FPF rahbariyati, bosh murabbiy va futbolchilar;

  • Yakuniy hukm: «Ronaldu — bizning butun futbol merosimizning ajralmas qismi. U terma jamoada bosh murabbiy qancha istasa, aynan shuncha qoladi», — deya xulosa qildi Pedru Proensa.

Krishtianu RonalduJorje JezushPortugaliya futbol federatsiyasiPedru Proensa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkinKecha 21:28Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiMojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiKecha 01:04Ronaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqdaRonaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqda2 oktabr 18:20«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi1 oktabr 11:00Ronalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdiRonalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdi1 oktabr 19:25O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiO‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydi1 oktabr 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi