Portugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) prezidenti Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy o'rtasidagi kelishmovchilikni oddiy ish jarayoni deb baholadi.
- Proensa Ronaldu nafaqat barcha davrlarning eng kuchli futbolchisi, balki portugal milliy o'zligining timsoli ekanligini ta'kidlab, unga hurmat ko'rsatilishi shartligini aytdi.
- Ronaldu terma jamoaga faqat sportdagi yutuqlari tufayli chaqiriladi va jismonan tayyor bo'lsa, doimo jamoaning bir qismi bo'lib qoladi.
Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush hamda afsonaviy sardor Krishtianu Ronaldu o‘rtasida yuzaga kelgan kelishmovchilik va yulduz hujumchining jamoa qarorgohini tark etishi atrofidagi shov-shuvlarga nihoyat Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) prezidenti Pedru Proensa rasman munosabat bildirdi.
Federatsiya rahbari yuzaga kelgan vaziyatni futbol ichidagi oddiy ish jarayoni va tushunmovchilik deb baholab, Ronalduning milliy jamoadagi o‘rni, hurmati va kelajagi borasida keskin va aniq pozitsiyani ilgari surdi.
«Prezident murabbiyning ishiga aralashmaydi, ammo Ronaldu — brend»
Pedru Proensa murabbiy va o‘yinchi o‘rtasidagi munosabatlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri aralashish niyati yo‘qligini bildirib, Krishtianuning maqomiga alohida urg‘u berdi:
«Bu masala bo‘yicha alohida ortiqcha izoh bermayman. Chunki bu — murabbiy bilan futbolchilar orasida muntazam bo‘lib turadigan oddiy ish muloqoti. Bu murabbiyning shaxsiy ish maydoni, Federatsiya prezidenti bunday ichki masalalarga aralashmaydi.
Biroq shuni unutmaslik kerak: Krishtianu Ronaldu — barcha davrlarning eng kuchli futbolchisi. U chorak asrdan ortiq umrini portugal futboliga bag‘ishladi. U — portugal milliy o‘zligining eng katta timsoli. Biz unga munosib yuksak hurmat ko‘rsatishimiz shart».
Nima uchun Ronaldu termaga chaqirilaveradi?
Federatsiya prezidenti Krishtianuning jamoadagi o‘rni shunchaki nom yoki o‘tmishdagi xizmatlar emas, balki aniq sport mezonlariga tayanishini uqtirdi:
Sport natijasi birlamchi: «U terma jamoaga faqat va faqat sportdagi yutuqlari tufayli chaqiriladi, buni hech kim inkor eta olmaydi. Jismonan tayyor ekan, u doimo bu jamoaning bir bo‘lagi bo‘lib qoladi. Krishtianu o‘zi ham buni juda yaxshi biladi»;
Fidoyilik: Proensaning ta’kidlashicha, hujumchi faoliyatini jahon chempionatidan keyinoq yakunlashi mumkin edi, ammo terma libosga bo‘lgan cheksiz muhabbati sabab milliy jamoada qolishni tanladi;
Jamoaviy birdamlik: Matbuot anjumanida ishtirok etgan futbolchilar ham sardor bilan mustahkam va uzviy bog‘liqlik borligini yaqqol namoyish etishgan.
Muammo qanday hal qilinadi? Uch tomonlama uchrashuv
To‘rtta muhim rasmiy uchrashuv g‘alabalar bilan ortda qolgani va sport vazifalari muvaffaqiyatli bajarilgani sabab endi vaziyatni sovuqqonlik bilan ko‘rib chiqish fursati yetdi:
Muhokama uchun qulay vaqt: O‘yinlar bosimi o‘tgach, masalani bosiqlik bilan ko‘rib chiqish va tushunmovchilikni butunlay bartaraf etish imkoniyati yaratildi;
Yechim formulasi: Federatsiya rahbari mazkur masala faqat uch tomonlama muloqot orqali hal etilishini ta’kidladi: FPF rahbariyati, bosh murabbiy va futbolchilar;
Yakuniy hukm: «Ronaldu — bizning butun futbol merosimizning ajralmas qismi. U terma jamoada bosh murabbiy qancha istasa, aynan shuncha qoladi», — deya xulosa qildi Pedru Proensa.
Izohlar 0
…