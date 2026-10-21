7 yoshli ikki karra Osiyo chempioniga 10 ming dollar va televizor topshirildi

·54·Sport
7 yoshli ikki karra Osiyo chempioniga 10 ming dollar va televizor topshirildi

O‘zbekistonlik yosh shaxmatchi Muhammadyusuf Bahromov xalqaro musobaqadagi g‘alabalari uchun 10 ming AQSH dollari va televizor bilan taqdirlandi. Bu haqda O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi ma’lum qildi.

Muhammadyusuf Bahromov Rossiyaning Tula viloyatida o‘tkazilgan 20-Osiyo maktab o‘quvchilari shaxmat chempionatida 7 yoshgacha bo‘lgan o‘g‘il bolalar o‘rtasida klassik shaxmat va blis yo‘nalishlarida g‘olib bo‘lgan. Shu tariqa u ikki karra Osiyo chempioniga aylangan.

Yosh shaxmatchiga muvaffaqiyatlari uchun pul mukofoti va televizor topshirildi.

Muhammadyusuf BahromovO‘zbekiston shaxmat federatsiyasi20-Osiyo maktab o‘quvchilari shaxmat chempionatiTulaRossiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildiJavohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildiBugun 14:20«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi17 oktabr 21:21Shaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandiShaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi28 sentabr 22:04«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi27 sentabr 21:38Tula viloyatidagi Wildberries markaziga dron quladi: bir kishi yaralandiTula viloyatidagi Wildberries markaziga dron quladi: bir kishi yaralandi5 avgust 08:54Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildi18 sentabr 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi