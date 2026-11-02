Bishkekdagi triumf: Ahadxon Kimsanboyev Para shaxmat bo‘yicha Osiyo chempioniga aylandi

·59·Sport
Bishkekdagi triumf: Ahadxon Kimsanboyev Para shaxmat bo‘yicha Osiyo chempioniga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik Ahadxon Kimsanboyev Bishkek shahrida o‘tkazilgan 4-Osiyo Para shaxmat chempionatining rapid yo‘nalishida oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Sportchi 5 ta tur yakunlariga ko‘ra 4,5 ochko jamg‘arib, musobaqada 1-o‘rinni egalladi.
  • Ushbu g‘alaba orqali u yozda Sofiyada bo‘lib o‘tgan IV IBSA Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatidan so‘ng qit’a miqyosidagi eng kuchli shaxmatchi ekanini tasdiqladi.

O‘zbekiston para shaxmat terma jamoasi xalqaro arenada navbatdagi yuksak muvaffaqiyatni tantana qildi. Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida o‘tkazilayotgan 4-Osiyo Para shaxmat chempionatining rapid (tezkor shaxmat) yo‘nalishida hamyurtimiz Ahadxon Kimsanboyev shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.

O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi (Uz Chess Federation) ma’lumotiga ko‘ra, yurtimiz vakili turnir davomida barqaror va yuqori saviyali o‘yin namoyish etib, musobaqa g‘olibi sifatida 1-o‘rinni egalladi.

Murosasiz bahslar va ishonchli g‘alaba: Musobaqa tafsilotlari

Tezkor shaxmat bo‘yicha o‘tkazilgan bellashuvlar juda shiddatli va raqobatga boy kechdi:

  • 5 turda 4,5 ochko: Kimsanboyev jami o‘tkazilgan 5 ta tur yakunlariga ko‘ra, imkoniyat mavjud bo‘lgan 5 ochkodan 4,5 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Mutlaq peshqadamlik: Qit’aning eng kuchli para shaxmatchilari ishtirok etgan bahslarda bunday yuqori natija o‘zbekistonlik sportchiga oltin medalni muddatidan avval ta’minladi;

  • O‘zbek para shaxmatining salohiyati: Mazkur natija O‘zbekistonda imkoniyati cheklangan shaxslar sporti, xususan para shaxmat yo‘nalishi jadal rivojlanayotganini yana bir bor isbotladi.

Yozdagi jahon tojidan Osiyo cho‘qqisigacha: Kimsanboyevning g‘alabali seriyasi

Ahadxon Kimsanboyev xalqaro musobaqalarda ilk bor zafar quchayotgani yo‘q. Joriy mavsum sportchi uchun chinakam yulduzli yilga aylandi:

  • Sofiyadagi jahon chempionligi: Shu yilning yoz oylarida Bolgariyaning Sofiya shahrida ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxmatchilar o‘rtasida o‘tkazilgan IV IBSA Jahon chempionatida ham u mahorat ko‘rsatib, bosh sovringa ega chiqqan edi;

  • Qit’a e’tirofi: Yozda jahon taxtiga chiqqan sportchi Bishkekdagi qit’a chempionatida ham o‘z maqomini to‘liq oqlab, Osiyoning eng kuchli shaxmatchisi ekanini isbotladi.

Ahadxon KimsanboyevOsiyo Para shaxmat chempionatiO‘zbekiston shaxmat federatsiyasiPara shaxmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 yoshli ikki karra Osiyo chempioniga 10 ming dollar va televizor topshirildi7 yoshli ikki karra Osiyo chempioniga 10 ming dollar va televizor topshirildi21 oktabr 22:24Javohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildiJavohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildi21 oktabr 14:20«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi17 oktabr 21:21Shaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandiShaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi28 sentabr 22:04«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi27 sentabr 21:38Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildi18 sentabr 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi