Bishkekdagi triumf: Ahadxon Kimsanboyev Para shaxmat bo‘yicha Osiyo chempioniga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik Ahadxon Kimsanboyev Bishkek shahrida o‘tkazilgan 4-Osiyo Para shaxmat chempionatining rapid yo‘nalishida oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Sportchi 5 ta tur yakunlariga ko‘ra 4,5 ochko jamg‘arib, musobaqada 1-o‘rinni egalladi.
- Ushbu g‘alaba orqali u yozda Sofiyada bo‘lib o‘tgan IV IBSA Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatidan so‘ng qit’a miqyosidagi eng kuchli shaxmatchi ekanini tasdiqladi.
O‘zbekiston para shaxmat terma jamoasi xalqaro arenada navbatdagi yuksak muvaffaqiyatni tantana qildi. Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida o‘tkazilayotgan 4-Osiyo Para shaxmat chempionatining rapid (tezkor shaxmat) yo‘nalishida hamyurtimiz Ahadxon Kimsanboyev shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.
O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi (Uz Chess Federation) ma’lumotiga ko‘ra, yurtimiz vakili turnir davomida barqaror va yuqori saviyali o‘yin namoyish etib, musobaqa g‘olibi sifatida 1-o‘rinni egalladi.
Murosasiz bahslar va ishonchli g‘alaba: Musobaqa tafsilotlari
Tezkor shaxmat bo‘yicha o‘tkazilgan bellashuvlar juda shiddatli va raqobatga boy kechdi:
5 turda 4,5 ochko: Kimsanboyev jami o‘tkazilgan 5 ta tur yakunlariga ko‘ra, imkoniyat mavjud bo‘lgan 5 ochkodan 4,5 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi;
Mutlaq peshqadamlik: Qit’aning eng kuchli para shaxmatchilari ishtirok etgan bahslarda bunday yuqori natija o‘zbekistonlik sportchiga oltin medalni muddatidan avval ta’minladi;
O‘zbek para shaxmatining salohiyati: Mazkur natija O‘zbekistonda imkoniyati cheklangan shaxslar sporti, xususan para shaxmat yo‘nalishi jadal rivojlanayotganini yana bir bor isbotladi.
Yozdagi jahon tojidan Osiyo cho‘qqisigacha: Kimsanboyevning g‘alabali seriyasi
Ahadxon Kimsanboyev xalqaro musobaqalarda ilk bor zafar quchayotgani yo‘q. Joriy mavsum sportchi uchun chinakam yulduzli yilga aylandi:
Sofiyadagi jahon chempionligi: Shu yilning yoz oylarida Bolgariyaning Sofiya shahrida ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxmatchilar o‘rtasida o‘tkazilgan IV IBSA Jahon chempionatida ham u mahorat ko‘rsatib, bosh sovringa ega chiqqan edi;
Qit’a e’tirofi: Yozda jahon taxtiga chiqqan sportchi Bishkekdagi qit’a chempionatida ham o‘z maqomini to‘liq oqlab, Osiyoning eng kuchli shaxmatchisi ekanini isbotladi.
Izohlar 0
…