Javohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildi

·168·Madaniyat
Javohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildi

Qozog‘istonlik grossmeyster Bibisora Assaubayeva o‘zbekistonlik shaxmatchi Javohir Sindarov bilan bo‘lajak to‘yi haqidagi muhokamalarga hazil va kinoya bilan munosabat bildirdi.

Shaxmatchi ijtimoiy tarmoqlardagi postida ushbu mavzu qariyb bir haftadan beri muhokama qilinayotganiga e’tibor qaratdi. Uning ta’kidlashicha, ayrim ommaviy axborot vositalari auditoriya e’tiborini tortish maqsadida shov-shuvli sarlavhalardan foydalanmoqda.

Assaubayeva o‘z postida bunday sarlavhalarga kutilmaganda duch kelish mumkinligini hazil tariqasida qayd etdi. Uning kinoyali munosabati muxlislar orasida keng muhokama qilinayotgan to‘y mavzusiga javob sifatida talqin qilindi.

Qora sochli ayol selfi tushgan va uning ostida rus tilidagi matnlar joylashgan.

Avvalroq Javohir Sindarovning bobosi, O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi o‘rinbosari Komil Sindarov yosh shaxmatchilar o‘rtasidagi munosabatlar haqida fikr bildirgandi.

Uning aytishicha, Javohir va Bibisora bolalikdan turli shaxmat musobaqalarida ishtirok etib kelgan. Vaqt o‘tishi bilan ularning do‘stona munosabatlari muhabbatga aylangan.

Komil Sindarov yoshlar oila qurishga qaror qilsa, ularning tanlovini qo‘llab-quvvatlashini bildirgan. Biroq hozir Javohir uchun eng muhim vazifa — jahon chempionligi uchun kurashga tayyorgarlik ko‘rish.

Shu bois to‘y masalasini shaxmatchining sportdagi muhim maqsadi bilan bog‘liq rejalaridan keyin muhokama qilish ko‘zda tutilgan.

Hozircha Bibisora Assaubayevaning kinoyali munosabati to‘y sanasi rasman belgilanganini yoki e’lon qilinganini anglatmaydi. Shaxmatchilarning muxlislar orasida qiziqish uyg‘otgan munosabatlari esa muhokama markazida qolmoqda.

Bibisora AssaubayevaJavohir SindarovO‘zbekiston shaxmat federatsiyasishaxmat to‘yi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi17 oktabr 21:21Shaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandiShaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi28 sentabr 22:04«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi27 sentabr 21:38Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildi18 sentabr 06:35Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!3 avgust 15:29Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildiJavohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi1 oktabr 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi