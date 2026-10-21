Javohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildi
Qozog‘istonlik grossmeyster Bibisora Assaubayeva o‘zbekistonlik shaxmatchi Javohir Sindarov bilan bo‘lajak to‘yi haqidagi muhokamalarga hazil va kinoya bilan munosabat bildirdi.
Shaxmatchi ijtimoiy tarmoqlardagi postida ushbu mavzu qariyb bir haftadan beri muhokama qilinayotganiga e’tibor qaratdi. Uning ta’kidlashicha, ayrim ommaviy axborot vositalari auditoriya e’tiborini tortish maqsadida shov-shuvli sarlavhalardan foydalanmoqda.
Assaubayeva o‘z postida bunday sarlavhalarga kutilmaganda duch kelish mumkinligini hazil tariqasida qayd etdi. Uning kinoyali munosabati muxlislar orasida keng muhokama qilinayotgan to‘y mavzusiga javob sifatida talqin qilindi.
Avvalroq Javohir Sindarovning bobosi, O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi o‘rinbosari Komil Sindarov yosh shaxmatchilar o‘rtasidagi munosabatlar haqida fikr bildirgandi.
Uning aytishicha, Javohir va Bibisora bolalikdan turli shaxmat musobaqalarida ishtirok etib kelgan. Vaqt o‘tishi bilan ularning do‘stona munosabatlari muhabbatga aylangan.
Komil Sindarov yoshlar oila qurishga qaror qilsa, ularning tanlovini qo‘llab-quvvatlashini bildirgan. Biroq hozir Javohir uchun eng muhim vazifa — jahon chempionligi uchun kurashga tayyorgarlik ko‘rish.
Shu bois to‘y masalasini shaxmatchining sportdagi muhim maqsadi bilan bog‘liq rejalaridan keyin muhokama qilish ko‘zda tutilgan.
Hozircha Bibisora Assaubayevaning kinoyali munosabati to‘y sanasi rasman belgilanganini yoki e’lon qilinganini anglatmaydi. Shaxmatchilarning muxlislar orasida qiziqish uyg‘otgan munosabatlari esa muhokama markazida qolmoqda.
Izohlar 0
…