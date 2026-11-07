13 tur va 9,5 ochko: O‘zbekistonlik yosh shaxmatchi jahon vitse-chempioniga aylandi

·70·Sport
13 tur va 9,5 ochko: O‘zbekistonlik yosh shaxmatchi jahon vitse-chempioniga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Birlashgan Arab Amirliklarining Al Ayn shahrida o‘tkazilgan 20 yoshgacha bo‘lgan shaxmatchilar o‘rtasidagi blis bo‘yicha jahon chempionatida o‘zbekistonlik Afruza Hamdamova kumush medalni qo‘lga kiritdi.
  • Sportchi 13 tur davomida 9,5 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining 2-pog‘onasidan joy oldi va jahon vitse-chempioniga aylandi.
  • Mazkur musobaqada qatnashgan boshqa vakillarimizdan Umida Omonova 8,5 ochko bilan 6-o‘rinni, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva esa 7 ochkoni qayd etdi.

Birlashgan Arab Amirliklarining Al Ayn shahrida 20 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o‘rtasida o‘tkazilgan shaxmatning blis yo‘nalishi bo‘yicha jahon chempionatida (FIDE World Junior Blitz Chess Championships U20) O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Afruza Hamdamova tarixiy natijani qayd etdi. Iqtidorli hamyurtimiz dunyoning eng kuchli yosh shaxmatchilari bahsida kumush medalga sazovor bo‘ldi.

O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi xabariga ko‘ra, Afruza musobaqa davomida ko‘rsatgan yuqori mahorati evaziga jahon vitse-chempionligini rasmiylashtirdi.

13 turlik keskin kurash: Natijalar va raqamlar

Blis bo‘yicha jahon chempionatida sovrinli o‘rinlar uchun bahslar oxirgi soniyalargacha davom etdi:

  • Shohsupaga olib chiqqan natija: Afruza Hamdamova 13 tur davomida naqd 9,5 ochko jamg‘arib, yakka peshqadamlar qatorida yakuniy turnir jadvalining 2-pog‘onasidan joy oldi va kumush medalni naqd qildi;

  • O‘zbekistonlik boshqa ishtirokchilar: Musobaqada ishtirok etgan yana bir iste’dodli vakilimiz Umida Omonova 8,5 ochko bilan kuchli oltilikni yakunladi (6-o‘rin). Nilufarxon Imomqo‘ziyeva esa o‘z hisobiga 7 ochko yozdirib qo‘ydi;

  • Xalqaro maydondagi e’tirof: Federatsiya matbuot xizmati ushbu natija yosh shaxmatchimiz uchun xalqaro maydondagi navbatdagi muhim g‘alaba bo‘lganini va u dunyoning eng sara raqiblari qarshisida O‘zbekiston sharafini yuksak darajada himoya qilganini ta’kidladi.

O‘zbek shaxmatining yangi yutug‘i

Keyingi yillarda jahon shaxmat sahnasida yetakchilikni qo‘lga olayotgan O‘zbekiston vakillari nafaqat standart, balki chaqqonlik va tezkor tafakkur talab qiluvchi blis bahslarida ham sayyoraning eng kuchlilari bilan tengma-teng kurash olib bora olishini isbotladi. Afruza Hamdamovaning Al Ayndagi vitse-chempionligi mamlakatimiz ayollar shaxmatining jahon miqyosidagi nufuzini yana bir karra mustahkamladi.

Afruza HamdamovaShaxmat bo‘yicha jahon chempionatiO‘zbekiston shaxmat federatsiyasiAl Ayn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIDE rapid va blis bo‘yicha 2027 yilgi Jahon chempionati manzilini e’lon qildiFIDE rapid va blis bo‘yicha 2027 yilgi Jahon chempionati manzilini e’lon qildi31 oktabr 12:10Javohir Sindorov dunyo elitasini tiz cho‘ktirib, 168 ming dollarlik «jekpot»ni yutdiJavohir Sindorov dunyo elitasini tiz cho‘ktirib, 168 ming dollarlik «jekpot»ni yutdi31 oktabr 07:20Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?27 oktabr 22:53Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayaptiJahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti23 oktabr 16:12Bishkekdagi triumf: Ahadxon Kimsanboyev Para shaxmat bo‘yicha Osiyo chempioniga aylandiBishkekdagi triumf: Ahadxon Kimsanboyev Para shaxmat bo‘yicha Osiyo chempioniga aylandi2 noyabr 20:297 yoshli ikki karra Osiyo chempioniga 10 ming dollar va televizor topshirildi7 yoshli ikki karra Osiyo chempioniga 10 ming dollar va televizor topshirildi21 oktabr 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi