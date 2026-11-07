13 tur va 9,5 ochko: O‘zbekistonlik yosh shaxmatchi jahon vitse-chempioniga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Birlashgan Arab Amirliklarining Al Ayn shahrida o‘tkazilgan 20 yoshgacha bo‘lgan shaxmatchilar o‘rtasidagi blis bo‘yicha jahon chempionatida o‘zbekistonlik Afruza Hamdamova kumush medalni qo‘lga kiritdi.
- Sportchi 13 tur davomida 9,5 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining 2-pog‘onasidan joy oldi va jahon vitse-chempioniga aylandi.
- Mazkur musobaqada qatnashgan boshqa vakillarimizdan Umida Omonova 8,5 ochko bilan 6-o‘rinni, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva esa 7 ochkoni qayd etdi.
Birlashgan Arab Amirliklarining Al Ayn shahrida 20 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o‘rtasida o‘tkazilgan shaxmatning blis yo‘nalishi bo‘yicha jahon chempionatida (FIDE World Junior Blitz Chess Championships U20) O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Afruza Hamdamova tarixiy natijani qayd etdi. Iqtidorli hamyurtimiz dunyoning eng kuchli yosh shaxmatchilari bahsida kumush medalga sazovor bo‘ldi.
O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi xabariga ko‘ra, Afruza musobaqa davomida ko‘rsatgan yuqori mahorati evaziga jahon vitse-chempionligini rasmiylashtirdi.
13 turlik keskin kurash: Natijalar va raqamlar
Blis bo‘yicha jahon chempionatida sovrinli o‘rinlar uchun bahslar oxirgi soniyalargacha davom etdi:
Shohsupaga olib chiqqan natija: Afruza Hamdamova 13 tur davomida naqd 9,5 ochko jamg‘arib, yakka peshqadamlar qatorida yakuniy turnir jadvalining 2-pog‘onasidan joy oldi va kumush medalni naqd qildi;
O‘zbekistonlik boshqa ishtirokchilar: Musobaqada ishtirok etgan yana bir iste’dodli vakilimiz Umida Omonova 8,5 ochko bilan kuchli oltilikni yakunladi (6-o‘rin). Nilufarxon Imomqo‘ziyeva esa o‘z hisobiga 7 ochko yozdirib qo‘ydi;
Xalqaro maydondagi e’tirof: Federatsiya matbuot xizmati ushbu natija yosh shaxmatchimiz uchun xalqaro maydondagi navbatdagi muhim g‘alaba bo‘lganini va u dunyoning eng sara raqiblari qarshisida O‘zbekiston sharafini yuksak darajada himoya qilganini ta’kidladi.
O‘zbek shaxmatining yangi yutug‘i
Keyingi yillarda jahon shaxmat sahnasida yetakchilikni qo‘lga olayotgan O‘zbekiston vakillari nafaqat standart, balki chaqqonlik va tezkor tafakkur talab qiluvchi blis bahslarida ham sayyoraning eng kuchlilari bilan tengma-teng kurash olib bora olishini isbotladi. Afruza Hamdamovaning Al Ayndagi vitse-chempionligi mamlakatimiz ayollar shaxmatining jahon miqyosidagi nufuzini yana bir karra mustahkamladi.
Izohlar 0
…