Abdusattorov «London Chess Classic–2026» turnirida chempionlik unvonini himoya qiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Grossmeyster Nodirbek Abdusattorov 25 noyabr – 7 dekabr kunlari Londonda bo‘lib o‘tadigan «London Chess Classic–2026» xalqaro turnirida o‘z chempionlik unvonini himoya qiladi.
- O‘zbekistonlik shaxmatchi 131 ming AQSH dollari mukofot jamg‘armasiga ega musobaqaning «Masters» guruhida 9 ta tur davomida jahonning kuchli grossmeysterlariga qarshi dona suradi.
- Turnir doirasida 5–6 dekabr kunlari o‘tkaziladigan «Super Rapid» bahslarida norvegiyalik Magnus Karlsen ham ishtirok etadi.
25 noyabr — 7 dekabr kunlari Buyuk Britaniya poytaxti London shahrida «London Chess Classic–2026» xalqaro shaxmat turnirining 16-mavsumi bo‘lib o‘tadi. Bu haqda O‘zbekiston Shaxmat federatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi.
Ushbu nufuzli musobaqada O‘zbekiston sharafini grossmeyster Nodirbek Abdusattorov (2772) himoya qiladi. Hamyurtimiz turnirning asosiy «Masters» guruhida jahonning kuchli shaxmatchilariga qarshi dona suradi.
Ishtirokchilar ro‘yxati va turnir formati
«Masters» guruhida reytingi eng yuqori ishtirokchi bo‘lgan Nodirbek Abdusattorovga quyidagi grossmeysterlar raqiblik qiladi:
№
Shaxmatchi
Mamlakat
Reyting
1
Nodirbek Abdusattorov
O‘zbekiston
2772
2
Nihal Sarin
Hindiston
2720
3
Levon Aronyan
AQSH
2719
4
Endi Vudvord
AQSH
2635
5
Vasiliy Ivanchuk
Ukraina
2635
6
Gaveyn Jons
Angliya
2630
7
Igor Samunenkov
Ukraina
2610
8
Lyuk Maksheyn
Angliya
2606
9
Maykl Adams
Angliya
2597
10
Shreyas Royal
Angliya
2537
Musobaqa klassik shaxmat yo‘nalishida davra tizimi asosida o‘tkaziladi va ishtirokchilar 9 tur davomida o‘zaro bahs olib boradi. Vaqt nazoratiga ko‘ra, dastlabki 40 ta yurish uchun 90 daqiqa, qolgan yurishlar uchun esa 30 daqiqa ajratiladi, shuningdek, har bir yurish uchun 30 soniyadan qo‘shimcha vaqt beriladi.
Taqvim, mukofot jamg‘armasi va Magnus Karlsen ishtirokidagi rapid
Boshlanish vaqti: Turnirning 1-tur uchrashuvlari ertaga, 25 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladi.
Mukofot puli: Umumiy mukofot jamg‘armasi 131 ming AQSH dollarini tashkil etadi, g‘olib esa 65 500 dollar miqdoridagi pul mukofoti bilan taqdirlanadi.
«Super Rapid» bahslari: 5–6 dekabr kunlari turnir doirasida 10 turdan iborat rapid musobaqasi ham tashkil etiladi va unda norvegiyalik mashhur grossmeyster Magnus Karlsen ham qatnashadi.
Eslatib o‘tamiz, Nodirbek Abdusattorov o‘tgan yili Londonda o‘tkazilgan turnirda 9 imkoniyatdan 7,5 ochko jamg‘arib, bosh sovrinni qo‘lga kiritgan edi.
Sizningcha, Nodirbek Abdusattorov «London Chess Classic–2026» turnirida o‘tgan yilgi chempionlik natijasini takrorlay oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…