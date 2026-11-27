Javohir Sindarov uchun Jenevaga maxsus o‘zbek oshpazlari taklif etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jenevada o‘tayotgan shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi matchida Javohir Sindarov va uning jamoasi uchun Yevropada faoliyat yurituvchi ikki nafar o‘zbekistonlik oshpaz maxsus milliy taomlarni tayyorlamoqda.
- O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi vakili Saidmurod Dilmurodovning ta’kidlashicha, sportchiga tanish taomlar va qulay muhit yaratish uning ruhiy holati hamda musobaqadagi natijalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.
Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘tayotgan shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi matchi davomida o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov va uning jamoasi uchun o‘zbek milliy taomlari tayyorlanmoqda. Taxminan uch hafta davom etadigan nufuzli musobaqa mobaynida sportchiga xizmat ko‘rsatish maqsadida Yevropaning turli mamlakatlarida faoliyat yurituvchi ikki nafar o‘zbekistonlik mahoratli oshpaz taklif qilingan.
«Sportchining kayfiyati ovqatlanishiga ham bog‘liq»
Bu haqda O‘zbekiston shaxmat federatsiyasining xalqaro aloqalar bo‘limi rahbari Saidmurod Dilmurodov The Indian Express nashriga bergan intervyusida ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, mamlakatda shaxmat sporti davlat darajasida qo‘llab-quvvatlanmoqda va Javohirning chempionlik bellashuviga puxta tayyorgarlik ko‘rishi uchun katta mablag‘ ajratilgan:
«Sportchining kayfiyati ovqatlanishiga ham bog‘liq bo‘lgani sababli, jamoamiz unga tanish taomlar va qulay muhit yaratishni ko‘zladi. O‘zbeklar milliy oshxonani juda xush ko‘radi», — dedi Saidmurod Dilmurodov.
Federatsiya vakilining qo‘shimcha qilishicha, Yevropada istiqomat qilayotgan ko‘plab yurtdoshlarimiz Javohir Sindarovni bevosita qo‘llab-quvvatlash uchun Jenevaga kelishi kutilmoqda. O‘zbekistonda shaxmatchidan yuksak natija umid qilinmoqda va bu yilgi musobaqa mamlakat sporti uchun alohida ahamiyat kasb etadi.
Eslatib o‘tamiz, Javohir Sindarov chempionlik bahsi oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida turli mamlakatlar taomlarini tatib ko‘rishga qarshi emasligini ham bildirib o‘tgan edi.
Ikkala da’vogarda ham uy taomlari va jahon tajribasi
Shaxmat toji uchun kurashayotgan har ikki grossmeysterning ovqatlanish tartibiga alohida e’tibor qaratilmoqda:
Jihatlar
Tafsilotlar
Javohir Sindarov jamoasi
Yevropadan taklif etilgan ikki nafar o‘zbekistonlik oshpaz har kuni jamoa uchun milliy taomlar tayyorlamoqda
Gukesh Dommaraju jamoasi
Amaldagi jahon chempioni uchun ham Jenevada vatandoshlari tomonidan hind milliy va uy taomlari tayyorlab berilmoqda
Tarixiy tajriba
Besh karra jahon chempioni Magnus Karlsen ham faoliyati davomidagi eng muhim turnirlarga o‘z shaxsiy oshpazini birga olib yurgan
Matchning joriy hisobi
Dastlabki uchta partiyaning barchasi durang bilan yakunlangan — 1,5 : 1,5 (4-partiya 28 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi)
Sizningcha, uzoq davom etadigan va yuqori ruhiy bosim ostida kechadigan jahon chempionligi matchida milliy taomlar va qulay muhit Javohir Sindarovning g‘alabasiga qanchalik yordam beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Javohir Sindarovning jahon toji uchun kurashini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…