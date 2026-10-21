Bavariya Myunxen — Arsenal: tarkiblar va jonli matn

·4·Sport
Bavariya Myunxen — Arsenal: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Bavariya MyunxenArsenal uchrashuvi 22 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Bavariya Myunxen boshlang‘ich tarkibi: 1. Noyer M. (kapitan), 8. Bishof T., 19. Devis A., 7. Gnabri S., 9. Keyn G., 3. Kim Min Chje, 27. Laymer K., 45. Pavlovich A., 34. Saybari I., 44. Stanishich J., 2. Upamekano D.

Bavariya Myunxen zaxiradagilari: 46. Binder T., 23. Boe S., 11. Braun N., 14. Dias L., 21. Ito X., 42. Karl L., 39. Sapoko Ndiaye B., 4. Ta J., 26. Ulrayx S., 40. Urbig J.

Bavariya Myunxen bosh murabbiyi: Kompani V.

Arsenal boshlang‘ich tarkibi: 1. Rayya D., 39. Bruno Gimaraes, 33. Kalafori R., 6. Gabriel, 29. Xavers K., 15. Konsa E., 20. Madueke N., 8. Edegor M. (kapitan), 41. Rays D., 7. Saka B., 12. Timber Yu.

Arsenal zaxiradagilari: 13. Arrisabalaga K., 56. Dauman M., 10. Eze E., 14. Dyokeresh V., 49. Lyuis-Skelli M., 23. Merino M., 30. Mele I., 3. Moskera K., 4. Uayt B., 36. Zubimendi M.

Arsenal bosh murabbiyi: Arteta M.

Bavariya MyunxenArsenalChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Myunxen — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matnBavariya Myunxen — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:39«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi21 avgust 10:07«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38Arsenal yangi transferini yoʻqotdi Bruno Gimaraes safdan chiqdiArsenal yangi transferini yoʻqotdi Bruno Gimaraes safdan chiqdi21 avgust 23:34«Bavariya» klubi UYEFAning yangilangan reytingida birinchi o‘rinni egalladi«Bavariya» klubi UYEFAning yangilangan reytingida birinchi o‘rinni egalladi4 iyun 05:22Goal portali mavsumning eng yaxshi murabbiylari ro‘yxatini e’lon qildiGoal portali mavsumning eng yaxshi murabbiylari ro‘yxatini e’lon qildi3 iyun 10:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi