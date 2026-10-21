Bavariya Myunxen — Arsenal: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Bavariya Myunxen — Arsenal uchrashuvi 22 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bavariya Myunxen boshlang‘ich tarkibi: 1. Noyer M. (kapitan), 8. Bishof T., 19. Devis A., 7. Gnabri S., 9. Keyn G., 3. Kim Min Chje, 27. Laymer K., 45. Pavlovich A., 34. Saybari I., 44. Stanishich J., 2. Upamekano D.
Bavariya Myunxen zaxiradagilari: 46. Binder T., 23. Boe S., 11. Braun N., 14. Dias L., 21. Ito X., 42. Karl L., 39. Sapoko Ndiaye B., 4. Ta J., 26. Ulrayx S., 40. Urbig J.
Bavariya Myunxen bosh murabbiyi: Kompani V.
Arsenal boshlang‘ich tarkibi: 1. Rayya D., 39. Bruno Gimaraes, 33. Kalafori R., 6. Gabriel, 29. Xavers K., 15. Konsa E., 20. Madueke N., 8. Edegor M. (kapitan), 41. Rays D., 7. Saka B., 12. Timber Yu.
Arsenal zaxiradagilari: 13. Arrisabalaga K., 56. Dauman M., 10. Eze E., 14. Dyokeresh V., 49. Lyuis-Skelli M., 23. Merino M., 30. Mele I., 3. Moskera K., 4. Uayt B., 36. Zubimendi M.
Arsenal bosh murabbiyi: Arteta M.
Izohlar 0
…