Gamburg — Bavariya Myunxen: jonli matnli translyatsiya (Germaniya Bundesligasi)
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Gamburg — Bavariya Myunxen uchrashuvi 28 noyabr, 19:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Gamburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Xoyer Fernandes D. (kapitan), 5. Adelin M., 33. Bornau S., 27. Daka P., 7. El-Uaxdi Z., 11. Gronbek A., 37. Lemke L., 17. Omari U., 38. Rossing-Lelesiit A., 44. Vushkovich M., 3. Vulf D.
Gamburg bosh murabbiyi: Polsin M.
Bavariya Myunxen boshlang‘ich tarkibi: 40. Urbig J., 8. Bishof T., 23. Boe S., 36. Kodjo-Evora N., 42. Karl L., 6. Kimmix J., 3. Kim Min Chje, 45. Pavlovich A., 39. Sapoko Ndiaye B., 44. Stanishich J., 4. Ta J.
Bavariya Myunxen zaxiradagilari: 9. Assomo B., 46. Binder T., 11. Braun N., . Kardozo M., 14. Dias L., 21. Ito X., 27. Laymer K., 26. Ulrayx S., 2. Upamekano D.
Bavariya Myunxen bosh murabbiyi: Kompani V.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…