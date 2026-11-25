Lill — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Lill — Bavariya Myunxen uchrashuvi 26 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lill boshlang‘ich tarkibi: 1. Ozer B., 38. Goffi M., 3. Ngoy N., 4. Aleksandro, 24. Verdonk K., 17. Mukau N., 6. Bentaleb N., 21. Andre B. (kapitan), 8. Mbappe E., 18. Ueda A., 10. Xaraldsson X.
Lill zaxiradagilari: 7. Bakva D., 26. Kosse I., 35. Diaun S., 12. Gill O., 9. Jiru O., 14. Kergor M., 19. Onal B., 15. Perro R., 28. Perren G., 11. Saxraui O., 50. Sajus T., 2. Srdanovich L.
Lill bosh murabbiyi: Anchelotti D.
Bavariya Myunxen boshlang‘ich tarkibi: 40. Urbig J., 44. Stanishich J., 2. Upamekano D., 3. Kim Min Chje, 21. Ito X., 6. Kimmix J. (kapitan), 45. Pavlovich A., 27. Laymer K., 8. Bishof T., 11. Braun N., 42. Karl L.
Bavariya Myunxen zaxiradagilari: 46. Binder T., 23. Boe S., 36. Kodjo-Evora N., 14. Dias L., 10. Musiala Dj., 38. Podar-Stiube D., 39. Sapoko Ndiaye B., 4. Ta J., 26. Ulrayx S.
Bavariya Myunxen bosh murabbiyi: Kompani V.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…