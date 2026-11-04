Slaviya Praga — Arsenal: tarkiblar va jonli matn

·0·Sport
Slaviya Praga — Arsenal: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Slaviya Praga — Arsenal uchrashuvi 5 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Slaviya Praga boshlang‘ich tarkibi: 29. Domchak N., 3. Golesh T. (kapitan), 4. Zima D., 27. Vlchek T., 15. Suleyman M., 16. Mozes D., 23. Sadilek M., 8. Kubiak O., 20. Ayaosi E., 10. Shturm D., 30. Novak V.

Slaviya Praga zaxiradagilari: 47. Barkot D., 2. Chaloupek S., 13. Chitil M., 22. Diakite T., 39. Yurasek D., 32. Katsor P., 42. Konechni M., 53. Kotrba M., 35. Markovich Y., 6. N'Gessan A., 17. Provod L., 40. Rezek A.

Slaviya Praga bosh murabbiyi: Trpishovski Y.

Arsenal boshlang‘ich tarkibi: 1. Rayya D., 4. Uayt B., 15. Konsa E., 6. Gabriel, 5. Inkapiye P., 23. Merino M., 36. Zubimendi M., 41. Rays D. (kapitan), 20. Madueke N., 14. Dyokeresh V., 10. Eze E.

Arsenal zaxiradagilari: 13. Arrisabalaga K., 39. Bruno Gimaraes, 33. Kalafori R., 56. Dauman M., 29. Xavers K., 49. Lyuis-Skelli M., 30. Mele I., 3. Moskera K., 8. Edegor M., 2. Saliba U., 12. Timber Yu., 17. Solis K.

Arsenal bosh murabbiyi: Arteta M.

Slaviya PragaArsenalChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matnFenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 20:31Bavariya Myunxen — Arsenal: tarkiblar va jonli matnBavariya Myunxen — Arsenal: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 22:52Chexiya terma jamoasining mundial uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiChexiya terma jamoasining mundial uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi1 iyun 06:42«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38Arsenal yangi transferini yoʻqotdi Bruno Gimaraes safdan chiqdiArsenal yangi transferini yoʻqotdi Bruno Gimaraes safdan chiqdi21 avgust 23:34Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordi12 avgust 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi