Slaviya Praga — Arsenal: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Slaviya Praga — Arsenal uchrashuvi 5 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Slaviya Praga boshlang‘ich tarkibi: 29. Domchak N., 3. Golesh T. (kapitan), 4. Zima D., 27. Vlchek T., 15. Suleyman M., 16. Mozes D., 23. Sadilek M., 8. Kubiak O., 20. Ayaosi E., 10. Shturm D., 30. Novak V.
Slaviya Praga zaxiradagilari: 47. Barkot D., 2. Chaloupek S., 13. Chitil M., 22. Diakite T., 39. Yurasek D., 32. Katsor P., 42. Konechni M., 53. Kotrba M., 35. Markovich Y., 6. N'Gessan A., 17. Provod L., 40. Rezek A.
Slaviya Praga bosh murabbiyi: Trpishovski Y.
Arsenal boshlang‘ich tarkibi: 1. Rayya D., 4. Uayt B., 15. Konsa E., 6. Gabriel, 5. Inkapiye P., 23. Merino M., 36. Zubimendi M., 41. Rays D. (kapitan), 20. Madueke N., 14. Dyokeresh V., 10. Eze E.
Arsenal zaxiradagilari: 13. Arrisabalaga K., 39. Bruno Gimaraes, 33. Kalafori R., 56. Dauman M., 29. Xavers K., 49. Lyuis-Skelli M., 30. Mele I., 3. Moskera K., 8. Edegor M., 2. Saliba U., 12. Timber Yu., 17. Solis K.
Arsenal bosh murabbiyi: Arteta M.
Izohlar 0
…