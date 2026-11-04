Diyego Simeone «Bavariya»dan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida Madridning «Atletiko» klubi o‘z maydonida «Bavariya»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi va bu myunxenliklarning Madridda «Atletiko» ustidan qozongan ilk tarixiy g‘alabasi bo‘ldi.
- Bosh murabbiy Diyego Simeone jamoasining mag‘lubiyatiga yakkama-yakka kurashlardagi sustlik va raqib maydonida qaror qabul qilishdagi sekinlik sabab bo‘lganini ta’kidladi.
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichi 4-turi doirasida Madridning «Atletiko» klubi o‘z maydonida Myunxenning «Bavariya» jamoasiga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur natija tarixiy ahamiyat kasb etdi — «Bavariya» musobaqa tarixida ilk bor Madrid shahrida «Atletiko» ustidan g‘alaba qozonishga muvaffaq bo‘ldi.
Uchrashuv yakunlangach, «matraschilar» bosh murabbiyi Diyego Simeone UEFA rasmiy saytiga bergan intervyusida jamoasining o‘yinidagi kamchiliklar va qo‘ldan chiqarilgan vaziyatlar haqida kuyunchaklik bilan gapirdi.
«Birinchi golgacha yaxshi o‘ynayotgandik»: Simeonening ochiq tanqidi
Argentinalik mutaxassis uchrashuvning burilish nuqtasi va futbolchilarining xatolarini aniq ko‘rsatib o‘tdi:
Yakkama-yakka kurashlardagi sustlik: «Biz to‘p uchun kurashlarda ko‘proq g‘alaba qozonishimiz va raqib maydonida ancha tezroq qaror qabul qilib harakat qilishimiz kerak edi», — dedi Simeone;
O‘tkazib yuborilgan zarba: «Birinchi golni o‘tkazib yuborgunimizga qadar maydonda ijobiy o‘yin ko‘rsatgan, rejamiz ish berayotgan pallalar bor edi. Biroq shuncha harakat va mehnatdan keyin yakunda hech narsasiz qolganimiz juda achinarli», — deya ta’kidladi u.
Myunxenliklarning 20 daqiqalik zarbasi
Bahs taqdiri ikkinchi bo‘limda nemis klubining sovuqqon hujumlari evaziga hal bo‘ldi:
54-daqiqa: Lenart Karl mezbonlar mudofaasidagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobni ochdi;
74-daqiqa: Konrad Laymer kiritgan aniq to‘p o‘yin taqdiriga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:2.
Turnir jadvali: «Atletiko» xavfli hududga tushmoqda
Ushbu o‘yindan so‘ng jamoalarning guruhdagi mavqeyi keskin farqlandi:
«Bavariya» ko‘tarildi: Madriddagi tarixiy muvaffaqiyat evaziga myunxenliklar ochkolari sonini 8 taga yetkazib, umumiy jadvalda yuqori sakkizlik orasiga mustahkam joylashdi;
«Atletiko»ning pasayishi: To‘rt turdan keyin atigi 4 ochko to‘play olgan Simeone jamoasi pley-off uchun kurashda ortda qolib, jadvalning quyi qismiga tushib ketdi.
«Atletiko»ning Madriddagi bu muvaffaqiyatsizligi jamoaning joriy mavsumdagi barqarorligi va taktik muammolari bo‘yicha mutaxassislar o‘rtasidagi bahslarni yanada kuchaytirib yubordi.
Izohlar 0
…