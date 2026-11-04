Diyego Simeone «Bavariya»dan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi

·46·Sport
Diyego Simeone «Bavariya»dan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida Madridning «Atletiko» klubi o‘z maydonida «Bavariya»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi va bu myunxenliklarning Madridda «Atletiko» ustidan qozongan ilk tarixiy g‘alabasi bo‘ldi.
  • Bosh murabbiy Diyego Simeone jamoasining mag‘lubiyatiga yakkama-yakka kurashlardagi sustlik va raqib maydonida qaror qabul qilishdagi sekinlik sabab bo‘lganini ta’kidladi.

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichi 4-turi doirasida Madridning «Atletiko» klubi o‘z maydonida Myunxenning «Bavariya» jamoasiga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur natija tarixiy ahamiyat kasb etdi — «Bavariya» musobaqa tarixida ilk bor Madrid shahrida «Atletiko» ustidan g‘alaba qozonishga muvaffaq bo‘ldi.

Uchrashuv yakunlangach, «matraschilar» bosh murabbiyi Diyego Simeone UEFA rasmiy saytiga bergan intervyusida jamoasining o‘yinidagi kamchiliklar va qo‘ldan chiqarilgan vaziyatlar haqida kuyunchaklik bilan gapirdi.

«Birinchi golgacha yaxshi o‘ynayotgandik»: Simeonening ochiq tanqidi

Argentinalik mutaxassis uchrashuvning burilish nuqtasi va futbolchilarining xatolarini aniq ko‘rsatib o‘tdi:

  • Yakkama-yakka kurashlardagi sustlik: «Biz to‘p uchun kurashlarda ko‘proq g‘alaba qozonishimiz va raqib maydonida ancha tezroq qaror qabul qilib harakat qilishimiz kerak edi», — dedi Simeone;

  • O‘tkazib yuborilgan zarba: «Birinchi golni o‘tkazib yuborgunimizga qadar maydonda ijobiy o‘yin ko‘rsatgan, rejamiz ish berayotgan pallalar bor edi. Biroq shuncha harakat va mehnatdan keyin yakunda hech narsasiz qolganimiz juda achinarli», — deya ta’kidladi u.

Myunxenliklarning 20 daqiqalik zarbasi

Bahs taqdiri ikkinchi bo‘limda nemis klubining sovuqqon hujumlari evaziga hal bo‘ldi:

  • 54-daqiqa: Lenart Karl mezbonlar mudofaasidagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobni ochdi;

  • 74-daqiqa: Konrad Laymer kiritgan aniq to‘p o‘yin taqdiriga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:2.

Turnir jadvali: «Atletiko» xavfli hududga tushmoqda

Ushbu o‘yindan so‘ng jamoalarning guruhdagi mavqeyi keskin farqlandi:

  • «Bavariya» ko‘tarildi: Madriddagi tarixiy muvaffaqiyat evaziga myunxenliklar ochkolari sonini 8 taga yetkazib, umumiy jadvalda yuqori sakkizlik orasiga mustahkam joylashdi;

  • «Atletiko»ning pasayishi: To‘rt turdan keyin atigi 4 ochko to‘play olgan Simeone jamoasi pley-off uchun kurashda ortda qolib, jadvalning quyi qismiga tushib ketdi.

«Atletiko»ning Madriddagi bu muvaffaqiyatsizligi jamoaning joriy mavsumdagi barqarorligi va taktik muammolari bo‘yicha mutaxassislar o‘rtasidagi bahslarni yanada kuchaytirib yubordi.

Yevropa Chempionlar ligasiAtletiko MadridBavariya MyunxenDiyego Simeone
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Atletiko” safarda ishonchli g‘alabaga erishib, La Liga peshqadamiga aylandi“Atletiko” safarda ishonchli g‘alabaga erishib, La Liga peshqadamiga aylandi31 oktabr 19:58“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...13 oktabr 13:07«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi21 sentabr 07:04Atl. Madrid — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matnAtl. Madrid — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matnKecha 23:49Bavariya Myunxen — Dortmund: tarkiblar va jonli matnBavariya Myunxen — Dortmund: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 21:35Frayburg — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matnFrayburg — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi