Sporting KP — LASK: tarkiblar va jonli matn

70
Nik Uolsh hushtagini chaldi, chunki Jeni Katamo (Sporting) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi.
68⚽1-3
Gol! Samuel Adeniran Kristof Danekka (LASK Lins) ajoyib pas uzatdi, u jarima maydonchasi ichiga kirib bordi va darvozabonni dog‘da qoldirib, to‘pni darvozaning quyi o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi. 1:3.
67🔁
Hakam o‘yinni to‘xtatdi, chunki zaxiradan o‘yinchi maydonga tushishi kerak va Joao Simoyesh maydonni tark etmoqda, uning o‘rniga Flavio Gonsalvesh (Sporting KP) maydonga tushdi.
65🔁
Ditmar Kubauer zaxiraga o‘yinchi tayyorlamoqda. Sasha Xorvat o‘rniga Alessandro Shopf (LASK Lins) maydonga tushmoqda.
65🔁
Kristof Lang uchun bugungi o‘yin yakunlandi, uning o‘rniga maydonga yangi kuch sifatida Samuel Adeniran (LASK Lins) tushmoqda.
65🟨
Joau Simoesh (Sporting KP) sariq kartochka oldi.
64🟨
Issa Dumbiya (Sporting KP) hakam bilan keskin bahslashgani uchun sariq kartochka oldi. U xotirjam bo‘lishi kerak, aks holda maydondan chetlatilishi mumkin.
63⚽1-2
Gol! Sasha Kalaydjich (LASK Lins) Robert Lyubichichdan kelgan qisqa uzatmani jarima maydonchasi ichida qabul qilib oldi, raqibini aldab o‘tdi va to‘pni darvozaning chap pastki burchagiga to‘xtatib bo‘lmas zarba bilan yo‘lladi. 1:2.
61
Issa Dumbiya (Sporting KP) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va Nik Uolsh hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
60
Ksave Mbuyamba (LASK Lins) jarima maydonchasi ichida belgilangan standart vaziyatdan so‘ng sakrab, to‘pni darvoza markaziga yo‘lladi, ammo darvozabon o‘z reaksiyasini ko‘rsatib, ajoyib seyv amalga oshirdi.
60
Kristof Danek (LASK Lins) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatib beradi.
58
Kasper Poul Molgor Yorgensen (LASK Lins) jarima maydonchasi ichiga havodan to‘p uzatdi, ammo Kaike Pereyra to‘pni birinchi bo‘lib ilib oldi.
56
Nestori Irankunda (Sporting KP) bunday xatti-harakat qoidalarga zid ekanini bilishi kerak edi. U raqibga qarshi juda ehtiyotsizlik bilan o‘ynadi va Nik Uolshda hushtak chalishdan boshqa iloj qoldirmadi.
53
Nestori Irankunda (Sporting KP) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
52🔁
Lukas Yungvirt (LASK Lins) jarohati sababli maydonni tark etmoqda. Ditmar Kubauer uning o‘rniga Tobias Shyutsenauerni maydonga tushirdi.
49✚
Lukas Yungvirt (LASK Lins) og‘riqli ishoralari bilan tibbiy yordam so‘ramoqda. Uning jarohati qay darajada ekanligi hozircha noma’lum. Luis Suares (Sporting KP) jarohat olib maydonda yotibdi va hakam unga tibbiy yordam ko‘rsatilishi uchun o‘yinni to‘xtatdi.
49
Nik Uolsh hushtagini chaldi va Luis Suares (Sporting KP) hujumda qoidabuzarlik qilgani uchun jazolandi. Hakam tomonidan to‘g‘ri qaror qabul qilindi.
46
Burchak zarbasi Maksimiliano Arauxo (Sporting KP) tomonidan qisqa pas bilan amalga oshirildi.
46
Joau Simoyesh (Sporting KP) jarima maydonchasi ichiga pastdan to‘p uzatishga urindi, ammo u to‘sib qolindi va uzoqlashtirildi. Sporting KP burchak zarbasini amalga oshiradi.
46⏱
Hakam hushtagi chalindi va Nik Uolsh ikkinchi bo‘limni boshlab berdi.
45+2⏱
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtakni chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishmoqda.
45+1
Kristof Lang (LASK Lins) qo‘pol o‘ynadi va Nik Uolsh hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Jarima zarbasi. Sporting KP katta ehtimol bilan bu vaziyatda to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga urinib ko‘radi.
45
O‘yinga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
45🟨
Sasha Xorvat (LASK Lins) ushbu o‘yinda ilk bor ogohlantirildi.
44
Kristof Lang (LASK Lins) zarba berish uchun qulay pozitsiyaga chiqib oldi. U o‘zi uchun bo‘sh joy yaratdi va darvoza markazi tomon yerlatib, kuchli zarba yo‘lladi. Biroq uning ajoyib zarbasini Kayke Pereyra qoyilmaqom tarzda qaytardi!
43
Jarima maydonchasiga ajoyib uzatma Sasha Kalayjichni (LASK Lins) topdi, u boshi bilan to‘pni darvoza markaziga yo‘lladi, ammo darvozabon o‘z reaksiyasini ko‘rsatib, ajoyib seyv amalga oshirdi.
43
Sasha Xorvat (LASK Lins) burchak zarbasini jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, uni qisqa masofaga o‘ynab berdi.
42
Kristof Lang (LASK Lins) aniq uzatmani qabul qilib olgach, jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi. Kayke Pereyra ajoyib seyv namoyish etib, to‘pning darvoza chap burchagiga kirib ketishiga yo‘l qo‘ymadi. LASK burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
41
Jeni Katamo (Sporting KP) raqibi to‘pga ega chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun uni ochiqchasiga ushlab qoldi va hakam hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
39
Sasha Xorvat (LASK Lins) o‘zi uchun bo‘sh hudud yaratdi va to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga urindi. Biroq, himoyachi muhim pallada oyog‘ini qo‘yib, to‘pni uzoqlashtirdi.
38
Ivan Dibango (LASK Lins) kuchli kurash olib bordi va Nik Uolsh qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
37
Maksimiliano Arauxo (Sporting KP) Jeni Katamoning havodan uzatgan pasini darvoza oldi chizig‘i yaqinida qabul qilib oldi, ammo boshi bilan yo‘llagan zarbasi noaniq chiqdi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
35
Maksimiliano Arauxo (Sporting KP) o‘yin sur’atini oshirish uchun burchak zarbasini qisqa uzatma bilan amalga oshirishga qaror qildi.
35
Omadsizlik! Jeni Katamo (Sporting KP) uzatmani ajoyib tarzda qabul qildi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachiga tegib, qaytdi va uzoqlashtirildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, burchak zarbasi belgilandi. Sporting KP raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
34
Maksimiliano Arauxo (Sporting KP) burchak zarbasini qisqa pas bilan o‘yinga kiritdi.
34
Nestori Irankunda (Sporting KP) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo uning urinishi to‘sib qolindi. Sporting KP burchak zarbasini ishlab oldi.
33🟨
Kristof Lang (LASK Lins) nima haqida o‘ylayotgan edi? U bu qilmishi uchun jazosiz qolmaydi. Hakam unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
32
Maksimiliano Arauxo (Sporting KP) so‘nggi himoyachi ortiga o‘tishda vaqtni to‘g‘ri hisoblay olmadi va yon hakam vaziyatni to‘liq kuzatib, o‘yindan tashqari holatni qayd etish orqali to‘g‘ri qaror qabul qildi.
32
Maksimiliano Arauxo (Sporting KP) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
32
Joau Simoyesh (Sporting KP) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatishga urindi, ammo u to‘sib qolindi. Sporting KP burchak zarbasini ishlab oldi. Ularning raqiblari navbatdagi hujum xavfiga duch kelishadi.
29
Nestori Irankunda (Sporting KP) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pga yetib keldi, ammo Lukas Yungvirt kurashda ustun keldi va xavfli vaziyat bartaraf etildi.
27
Joau Simoyesh (Sporting KP) oldinga juda erta yugurib ketdi va jamoadoshi unga to‘p uzatmoqchi bo‘lganida o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi.
26
Nestori Irankunda (Sporting KP) to‘pni darvoza oldiga uzatishga urindi, ammo raqib himoyasi xavfni bartaraf etdi.
25
Kristof Danek (LASK Lins) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi va Nik Uolsh o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
24
Sasha Xorvat (LASK Lins) jarima maydonchasi tashqarisidan sherigini izlab pastdan to‘p uzatdi, ammo himoyachilardan biri xotirjamlik bilan xavfni bartaraf etdi.
22
Sasha Xorvat (LASK Lins) jarima maydonchasi tashqarisidan sherigini izlab pastdan to‘p uzatdi, ammo himoyachilardan biri xotirjamlik bilan xavfni bartaraf etdi.
22
Nik Uolsh hushtagini chaldi. Robert Lyubichich (LASK Lins) xavfli o‘yin sababli qoidabuzarlik sodir etdi.
19
Burchak zarbasidan uzatilgan to‘p Kasper Poul Molgor Yorgensenning (LASK Lins) oyog‘iga kelib tushdi va unda zarba berish imkoniyati paydo bo‘ldi. U to‘pni darvozadan ancha o‘ng tomonga, noaniq yo‘lladi.
19
Burchak zarbasi. LASK jamoasida imkoniyat bo‘ladi.
19
Kristof Lang (LASK Lins) yakkaxon yurish qildi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va LASK burchak zarbasini amalga oshiradi.
17
Kasper Poul Molgor Yorgensen (LASK Lins) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
15⚽1-1
Gol! Kristof Lang (LASK Lins) Kasper Poul Molgor Yorgensendan kelgan ajoyib uzatmani mohirona qabul qilib oldi. U tepaga qaradi va jarima maydonchasi tashqarisidan chap pastki burchakka to‘xtatib bo‘lmas zarba yo‘lladi. 1:1.
12
Sporting KP futbolchilari yangi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar orqali chiroyli harakatlar va o‘zaro bog‘lanishni namoyish etishmoqda.
7
Nik Uolsh Kristof Lang (LASK Lins) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qilgani sababli qoidabuzarlik qayd etdi.
5⚽1-0
Gol! Luis Suares (Sporting KP) ruhiy kurashda ustun keldi va penaltidan to‘pni Lukas Yungvirt darvozasining chap pastki burchagiga aniq yo‘llab, qaytarib bo‘lmas zarba berdi.
4
Luis Suares (Sporting KP) penalti nuqtasi tomon yo‘l olmoqda.
3🎯
Robert Lyubichich (LASK Lins) to‘pga yetib borishga urindi, ammo raqibning oyog‘iga ham zarba berib yubordi. Nik Uolsh qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Sporting KP darvozasiga penalti belgilandi!
2
Maksimiliano Arauxo (Sporting KP) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini himoyachilar bartaraf etishdi.
1
LASK o‘yinchisi hujumda qoidabuzarlik sodir etdi. Hakam hushtagini chaldi.
1⏱
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
00:02
O‘yinni LASK boshlab beradi.
00:00
Nik Uolsh ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
00:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
00:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…