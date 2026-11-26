Sporting KP — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Sporting KP — Manchester Yunayted uchrashuvi 26 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sporting KP boshlang‘ich tarkibi: 30. Kayke Pereyra, 22. Fresneda I., 72. Kuarejma E., 25. Inasiu G. (kapitan), 20. Arauju M., 4. Andersen S., 5. Altimira S., 77. Dumbiya I., 10. Katamu G., 97. Suares L., 31. Luis Gilerme.
Sporting KP zaxiradagilari: 55. Ba I., 28. Derri J., 41. Diyego Kallay, 73. Felisissimo E., 58. Gonsalvesh F., 7. Ioannidis F., 19. Irankunda N., 21. Pedro Lima, 1. Silva R., 8. Simoesh J., 13. Vagiannidis G., 17. Zalazar R.
Sporting KP bosh murabbiyi: Fonseka P.
Manchester Yunayted boshlang‘ich tarkibi: 1. Lammens S., 15. Yoro L., 5. Maguayr G., 6. Martines Li., 16. Diallo A., 37. Maynu K., 18. Tilemans Yu., 3. Mazraui N., 19. Mbemo B., 8. Fernandesh B. (kapitan), 11. Zirkzeye J.
Manchester Yunayted zaxiradagilari: 41. Amass X., 17. Andrey Santos, 2. Dalot D., 12. Darlou K., 4. de Ligt M., 13. Dorgu P., 22. Xiton T., 26. Xeven A., 31. Leysi S., 7. Maunt M., 23. Shou L.
Manchester Yunayted bosh murabbiyi: Pochettino M.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…