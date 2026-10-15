9 ta golli triller va Barkolyadan het-trik: «Liverpul» Avstriyada shou ko‘rsatdi

·69·Sport
9 ta golli triller va Barkolyadan het-trik: «Liverpul» Avstriyada shou ko‘rsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Liverpul»
  • Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turida Avstriya chempioni LASK ustidan 6:3 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Bahs davomida Barkolya het-trikni rasmiylashtirib, jamoadagi debyut gollarini urdi.
  • Shu bilan birga, Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» jamoasi Niderlandiyada «Feyenoord»ga 2:3 hisobida yutqazdi. Ikki turdan so‘ng «Liverpul» 6 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘rinni egalladi.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida Angliyaning «Liverpul» klubi Avstriya safarida haqiqiy gollar festivalini uyushtirdi. Avstriya chempioni LASK mehmoni bo‘lgan mersisaydliklar naq 9 ta gol kiritilgan o‘ta shiddatli qarama-qarshilikda 6:3 hisobida yorqin g‘alabaga erishdi.

Shuningdek, musobaqa debyutanti sanalgan, Sesk Fabregas boshqaruvidagi Italiyaning «Komo» jamoasi Rotterdamda «Feyenoord» to‘sig‘idan o‘ta olmadi.

Avstriyadagi feyeriya: Barkolyadan het-trik va 9 ta to‘p

LASK va «Liverpul» o‘rtasidagi bahs hujumkor futbol ixlosmandlari uchun chinakam sovg‘a bo‘ldi:

  • Barkolyaning benuqson o‘yini: «Liverpul» safida porlagan Barkolya jamoadagi debyut gollarini urib, o‘zining het-trikini rasmiylashtirdi (24, 37 va 66-daqiqalar);

  • Hujumkor mersisaydliklar: Ingliz klubi tarkibida, shuningdek, Arauxo (22), Jeremi Frimpong (51) hamda yosh hujumchi Kumas (72) ham bittadan to‘p kiritib, hisobning yirik ko‘rinishga kelishini ta’minladi;

  • LASKning irodali javoblari: Maydon egalari ham taslim bo‘lishni istamadi — zaxiradan maydonga tushgan Lyubichich (63) va Flekerning tezkor dubli (74, 77) evaziga hisobni qisqartirishga erishdi, biroq bu yakunda ochko olish uchun yetmadi;

  • Jadvaldagi yuksalish: Ikki turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «Liverpul» to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvalida faqat «PSJ»ni oldinga o‘tkazib, faxrli 2-o‘ringa mustahkam o‘rnashib oldi. LASK esa hali ochko ololganicha yo‘q (32-o‘rin).

Rotterdamdagi drama: Fabregas shogirdlari so‘nggi daqiqalarda taslim bo‘ldi

Niderlandiyada kechgan ikkinchi to‘qnashuvda esa Sesk Fabregas ustozlik qilayotgan «Komo» jamoasi safarda «Feyenoord»ga 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi:

  • Tezkor start va muvozanat: Bahsning 18-daqiqasidayoq Diao «Komo»ni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, oradan ikki daqiqa o‘tib Zechiyel muvozanatni tikladi (1:1);

  • Hal qiluvchi zarbalar: Ikkinchi bo‘limda Haj Musa mezbonlarni oldinga olib chiqdi (52), 82-daqiqada esa «Komo» posboni Sanchesning o‘z darvozasiga kiritgan avtogoli rotterdamliklar g‘alabasini mustahkamladi;

  • So‘nggi soniyalardagi javob: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada Duvikas bitta to‘p farqini qisqartirdi, ammo hisobni tenglashtirishga italiyaliklarning vaqti yetmadi.

Ushbu natijalardan so‘ng «Feyenoord» ochkolari sonini 3 taga yetkazib, jadvalning 22-pog‘onasiga ko‘tarildi, «Komo» esa avvalgi turdagi g‘alabasi bilan 7-o‘rinda qolmoqda.

LiverpulLASKKomoFeyenoord
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldi3 avgust 22:27Liverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladiLiverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladi17 avgust 12:34«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi9 sentabr 21:04Liverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiLiverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildi16 avgust 22:50Rahim Sterling YTHdan keyin politsiya tomonidan ushlandiRahim Sterling YTHdan keyin politsiya tomonidan ushlandi30 may 11:52«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi12 sentabr 06:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...