9 ta golli triller va Barkolyadan het-trik: «Liverpul» Avstriyada shou ko‘rsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Liverpul»
- Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turida Avstriya chempioni LASK ustidan 6:3 hisobida g‘alaba qozondi.
- Bahs davomida Barkolya het-trikni rasmiylashtirib, jamoadagi debyut gollarini urdi.
- Shu bilan birga, Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» jamoasi Niderlandiyada «Feyenoord»ga 2:3 hisobida yutqazdi. Ikki turdan so‘ng «Liverpul» 6 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘rinni egalladi.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida Angliyaning «Liverpul» klubi Avstriya safarida haqiqiy gollar festivalini uyushtirdi. Avstriya chempioni LASK mehmoni bo‘lgan mersisaydliklar naq 9 ta gol kiritilgan o‘ta shiddatli qarama-qarshilikda 6:3 hisobida yorqin g‘alabaga erishdi.
Shuningdek, musobaqa debyutanti sanalgan, Sesk Fabregas boshqaruvidagi Italiyaning «Komo» jamoasi Rotterdamda «Feyenoord» to‘sig‘idan o‘ta olmadi.
Avstriyadagi feyeriya: Barkolyadan het-trik va 9 ta to‘p
LASK va «Liverpul» o‘rtasidagi bahs hujumkor futbol ixlosmandlari uchun chinakam sovg‘a bo‘ldi:
Barkolyaning benuqson o‘yini: «Liverpul» safida porlagan Barkolya jamoadagi debyut gollarini urib, o‘zining het-trikini rasmiylashtirdi (24, 37 va 66-daqiqalar);
Hujumkor mersisaydliklar: Ingliz klubi tarkibida, shuningdek, Arauxo (22), Jeremi Frimpong (51) hamda yosh hujumchi Kumas (72) ham bittadan to‘p kiritib, hisobning yirik ko‘rinishga kelishini ta’minladi;
LASKning irodali javoblari: Maydon egalari ham taslim bo‘lishni istamadi — zaxiradan maydonga tushgan Lyubichich (63) va Flekerning tezkor dubli (74, 77) evaziga hisobni qisqartirishga erishdi, biroq bu yakunda ochko olish uchun yetmadi;
Jadvaldagi yuksalish: Ikki turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «Liverpul» to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvalida faqat «PSJ»ni oldinga o‘tkazib, faxrli 2-o‘ringa mustahkam o‘rnashib oldi. LASK esa hali ochko ololganicha yo‘q (32-o‘rin).
Rotterdamdagi drama: Fabregas shogirdlari so‘nggi daqiqalarda taslim bo‘ldi
Niderlandiyada kechgan ikkinchi to‘qnashuvda esa Sesk Fabregas ustozlik qilayotgan «Komo» jamoasi safarda «Feyenoord»ga 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi:
Tezkor start va muvozanat: Bahsning 18-daqiqasidayoq Diao «Komo»ni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, oradan ikki daqiqa o‘tib Zechiyel muvozanatni tikladi (1:1);
Hal qiluvchi zarbalar: Ikkinchi bo‘limda Haj Musa mezbonlarni oldinga olib chiqdi (52), 82-daqiqada esa «Komo» posboni Sanchesning o‘z darvozasiga kiritgan avtogoli rotterdamliklar g‘alabasini mustahkamladi;
So‘nggi soniyalardagi javob: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada Duvikas bitta to‘p farqini qisqartirdi, ammo hisobni tenglashtirishga italiyaliklarning vaqti yetmadi.
Ushbu natijalardan so‘ng «Feyenoord» ochkolari sonini 3 taga yetkazib, jadvalning 22-pog‘onasiga ko‘tarildi, «Komo» esa avvalgi turdagi g‘alabasi bilan 7-o‘rinda qolmoqda.
Izohlar 0
…