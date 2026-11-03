LASK — Slovan Bratislava: tarkiblar va jonli matn

34
Mozes Usor (LASK Lins) ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi! U jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi! To‘p maydonni tark etdi va Slovan Bratislava darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
34
Ivan Dibango (LASK Lins) jarima maydonchasi ichiga balandlatib to‘p uzatdi. Afsuski, raqib himoyachilari uning uzatmasini osonlik bilan bartaraf etishdi va to‘pni egallab olishdi.
31✚
Suleyman Kamara (Slovan Bratislava) jarohat olib maydonda yotibdi va hakam tibbiy yordam ko‘rsatilishi uchun o‘yinni to‘xtatdi.
30
Sasha Xorvat (LASK Lins) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini Aleksandar Popovich ushlab oldi.
30
Xaver Mbuyamba (LASK Lins) ajoyib imkoniyatga olib kelishi mumkin bo‘lgan uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar bunga to‘sqinlik qilishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va LASK burchak zarbasini amalga oshiradi.
29
Samyuel Kozlovski (Slovan Bratislava) yengil jarohat oldi, ammo u o‘yinni davom ettira oladigan ko‘rinadi.
28✚
Samuel Kozlovskiy (Slovan Bratislava) tibbiy yordamga muhtoj, shu sababli hakam o‘yinni to‘xtatdi va shifokorlarni maydonga taklif qildi.
28
Ivan Dibango (LASK Lins) raqibini aldab o‘tdi, ammo to‘pni maydon ichida saqlab qola olmadi.
27
Sasha Xorvat (LASK Lins) jarima maydonchasiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, raqib himoyachisi hushyorlik ko‘rsatdi va to‘pni maydondan uzoqlashtirib, xavfni bartaraf etdi.
25
Kasper Poul Molgor Yorgensen (LASK Lins) jamoadoshlariga qulay uzatmani amalga oshira olmadi.
25🟨
Bu sariq kartochka haqli ravishda ko‘rsatildi. Kristian Martines (Slovan Bratislava) tomonidan amalga oshirilgan tashlanma juda qo‘pol bo‘ldi va Donatas Rumshas unga sariq kartochka ko‘rsatishdan ikkilanmadi.
24
Robert Lyubichich (LASK Lins) jarima maydonchasi tashqarisidan juda qulay pozitsiyadan darvozaga zarba berdi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay to‘pni to‘sib qoldi.
22
Andraj Shporar (Slovan Bratislava) gol urishga yaqin keldi, u kuchli zarba yo‘lladi va to‘p chap ustun yonidan salgina o‘tib ketdi.
19⚽1-0
Kasper Poul Molgor Yorgensen (LASK Lins) jarima maydonchasi ichida Mozes Usor tomonidan a’lo darajada amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng eng baland sakrab to‘pga zarba berdi. Uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi yerga tegib, darvozabonning ortidan to‘rning qoq markaziga borib tushdi. Hisob 1:0.
19
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yon hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatmoqda. LASK foydasiga burchak zarbasi.
18
Mozes Usor (LASK Lins) qanday qulay imkoniyatni boy berdi! U jarima maydonchasi markazidan kuchli va pastlab boruvchi zarba yo‘lladi, ammo Aleksandr Popovich ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi. LASK burchak zarbasini amalga oshiradi.
17
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo LASK bundan foydalana olmadi, himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
17
Andres Andrade (LASK Lins) jarima maydonchasida himoyachilarsiz qoldi va to‘pni darvoza tomon bosh bilan yo‘lladi, ammo darvozabon ajoyib seyv ijro etib, zarbani qaytardi.
17
Mozes Usor (LASK Lins) jarima maydonchasiga to‘pni uzatdi, ammo himoyachilar uni qaytarishdi. To‘p yon chiziqdan chiqib ketdi. LASK to‘pni o‘yinga kiritadi.
14
Robert Lyubichich (LASK Lins) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p yuqoriga ko‘tarilib, darvoza to‘sinidan oshib o‘tib ketdi.
14
Slovan Bratislava kichik maydonda bir nechta qisqa paslar orqali o‘yinni nazorat qilmoqda. Endi ular xatoga yo‘l qo‘yib, to‘pni boy berishdi va vaziyat butunlay o‘zgarib ketdi.
12
Lukas Yungvirt (LASK Lins) Mozes Usorga ajoyib pas uzatdi, ammo Aleksandr Popovich hujumni bartaraf etdi.
10
Joao Tornich (LASK Lins) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
9
Slovan Bratislava o‘yinchisi hujumda qoidabuzarlik sodir etdi. Hakam hushtagini chaldi. LASK jamoasiga imtiyoz berildi. Ular jarima zarbasini amalga oshirishadi.
8
Ivan Dibango (LASK Lins) darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay to‘p yo‘lini to‘sib qoldi.
6
Aleksandr Popovich hushyor va u Ivan Dibangoning (LASK Lins) uzoq masofadan oshirgan to‘pini yaxshi ko‘rib turibdi. Osoyishta seyv!
6
Melayro Bogard (LASK Lins) tomonidan oshirilgan uzatma muvaffaqiyatsiz chiqdi, raqib himoyachilari to‘pni jarima maydonchasidan tezda uzoqlashtirishdi.
4
O‘yin to‘xtatildi, chunki Mozes Usor (LASK Lins) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
4
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan ajoyib to‘sish sababli Slovan Bratislava tomonidan tepilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
3
Sezar Blekman (Slovan Bratislava) oldinga o‘tishga urindi, ammo to‘pni qabul qilishda xatoga yo‘l qo‘ydi va uni yo‘qotdi.
2
Xavfli vaziyat! Andraj Shporar (Slovan Bratislava) bo‘sh hududda to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydoni ichidan yo‘llagan zarbasi darvoza to‘sini ustidan biroz o‘tib ketdi.
1⏱
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
01:01
O‘yinchilar maydonda va LASK uchrashuvni boshlab beradi.
01:00
Donatas Rumshas bugungi o‘yinni boshqarib boradi.
01:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
01:00
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Izohlar 0
…