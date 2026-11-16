43 ta o‘yindan iborat rekord barbod bo‘ldi: Ispaniya o‘z uyida Angliyaga taslim bo‘ldi
UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining oltinchi turi Yevropa futbolida haqiqiy shov-shuvga sabab bo‘ldi. Madrid shahrida mehmon bo‘lgan Angliya terma jamoasi amaldagi grandlardan biri Ispaniyani 3:2 hisobida mag‘lub etib, nafaqat muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi, balki jahon futbolidagi uzoq yillik rekordga ham chek qo‘ydi.
Madriddagi gollarga boy shiddatli to‘qnashuv
O‘yinning birinchi bo‘limi oxirida Angliya sardori Harri Keyn (45-daqiqa) penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi. Ikkinchi taym boshida esa Ezri Konsa (53) va Ben Uayt (57) o‘z nomlariga gol yozdirib, farqni uchtaga yetkazishdi.
Ispanlar bunga Mikel Oyarsabal (65, penalti) va Niko Uilyamsning (75) gollari bilan javob berishdi, biroq mag‘lubiyatdan qutulib qola olishmadi. Uchrashuvning 63-daqiqasida angliyaliklar yarim himoyachisi Elliot Anderson qizil kartochka olib, maydonni erta tark etganiga qaramay, mehmonlar matonat ko‘rsatib, g‘alabani saqlab qolishdi.
O‘yin ko‘rsatkichlari va vaziyat
Tafsilotlar
Uchrashuv
Ispaniya — Angliya 2:3
Angliya gollari
Garri Keyn (45pen), Ezri Konsa (53), Ben Uayt (57)
Ispaniya gollari
Mikel Oyarsabal (65pen), Niko Uilyams (75)
Chetlatish
Elliot Anderson (63, Angliya)
Ispaniyaning 43 o‘yindan iborat rekordi barbod bo‘ldi
Mazkur mag‘lubiyat Ispaniya terma jamoasining mislsiz mag‘lubiyatsiz seriyasiga rasman nuqta qo‘ydi. Bu seriya naq 43 o‘yindan iborat bo‘lib, asosiy vaqtda mag‘lubiyat qayd etilmagan uchrashuvlar sifatida terma jamoalar darajasida rekord hisoblanar edi. Ispaniya so‘nggi bor 90 daqiqa yakuniga ko‘ra 2024 yil mart oyida Kolumbiyaga (0:1) imkoniyatni boy bergan edi. Rasmiy uchrashuvlarda esa ispanlar 2023 yil mart oyidan beri (Shotlandiyaga qarshi o‘yindan buyon) mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgandi.
Guruhdagi yakuniy natijalar
Ushbu g‘alabadan keyin Angliya va Ispaniya hisobidagi ochkolar soni 15 taga yetdi. Biroq to‘plar nisbati bo‘yicha ustunlik angliyaliklar tomonida bo‘lgani uchun ular Millatlar Ligasi elita divizionining 3-guruhi g‘olibi sifatida chorak finalning asosiy bosqichiga yo‘l olishdi. Guruhdagi boshqa bahslarda Xorvatiya 6 ochko bilan uchinchi, Chexiya esa ochkosiz holda to‘rtinchi o‘rinni egalladi.
Sizningcha, Angliya terma jamoasining bunday shiddatli o‘yini ularga Millatlar ligasi kubogini yutib olishga imkon beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…