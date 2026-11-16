43 ta o‘yindan iborat rekord barbod bo‘ldi: Ispaniya o‘z uyida Angliyaga taslim bo‘ldi

1 daqiqa o'qish24
43 ta o‘yindan iborat rekord barbod bo‘ldi: Ispaniya o‘z uyida Angliyaga taslim bo‘ldi

UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining oltinchi turi Yevropa futbolida haqiqiy shov-shuvga sabab bo‘ldi. Madrid shahrida mehmon bo‘lgan Angliya terma jamoasi amaldagi grandlardan biri Ispaniyani 3:2 hisobida mag‘lub etib, nafaqat muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi, balki jahon futbolidagi uzoq yillik rekordga ham chek qo‘ydi.

Madriddagi gollarga boy shiddatli to‘qnashuv

O‘yinning birinchi bo‘limi oxirida Angliya sardori Harri Keyn (45-daqiqa) penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi. Ikkinchi taym boshida esa Ezri Konsa (53) va Ben Uayt (57) o‘z nomlariga gol yozdirib, farqni uchtaga yetkazishdi.

Ispanlar bunga Mikel Oyarsabal (65, penalti) va Niko Uilyamsning (75) gollari bilan javob berishdi, biroq mag‘lubiyatdan qutulib qola olishmadi. Uchrashuvning 63-daqiqasida angliyaliklar yarim himoyachisi Elliot Anderson qizil kartochka olib, maydonni erta tark etganiga qaramay, mehmonlar matonat ko‘rsatib, g‘alabani saqlab qolishdi.

O‘yin ko‘rsatkichlari va vaziyat

Tafsilotlar

Uchrashuv

Ispaniya — Angliya 2:3

Angliya gollari

Garri Keyn (45pen), Ezri Konsa (53), Ben Uayt (57)

Ispaniya gollari

Mikel Oyarsabal (65pen), Niko Uilyams (75)

Chetlatish

Elliot Anderson (63, Angliya)

Ispaniyaning 43 o‘yindan iborat rekordi barbod bo‘ldi

Mazkur mag‘lubiyat Ispaniya terma jamoasining mislsiz mag‘lubiyatsiz seriyasiga rasman nuqta qo‘ydi. Bu seriya naq 43 o‘yindan iborat bo‘lib, asosiy vaqtda mag‘lubiyat qayd etilmagan uchrashuvlar sifatida terma jamoalar darajasida rekord hisoblanar edi. Ispaniya so‘nggi bor 90 daqiqa yakuniga ko‘ra 2024 yil mart oyida Kolumbiyaga (0:1) imkoniyatni boy bergan edi. Rasmiy uchrashuvlarda esa ispanlar 2023 yil mart oyidan beri (Shotlandiyaga qarshi o‘yindan buyon) mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgandi.

Guruhdagi yakuniy natijalar

Ushbu g‘alabadan keyin Angliya va Ispaniya hisobidagi ochkolar soni 15 taga yetdi. Biroq to‘plar nisbati bo‘yicha ustunlik angliyaliklar tomonida bo‘lgani uchun ular Millatlar Ligasi elita divizionining 3-guruhi g‘olibi sifatida chorak finalning asosiy bosqichiga yo‘l olishdi. Guruhdagi boshqa bahslarda Xorvatiya 6 ochko bilan uchinchi, Chexiya esa ochkosiz holda to‘rtinchi o‘rinni egalladi.

Sizningcha, Angliya terma jamoasining bunday shiddatli o‘yini ularga Millatlar ligasi kubogini yutib olishga imkon beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari