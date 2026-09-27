“Mag‘lubiyatni mardona qabul qilolmaydi”: Aleks Baena Joze Mourinoni ayovsiz tanqid qildi

·12·Sport
“Mag‘lubiyatni mardona qabul qilolmaydi”: Aleks Baena Joze Mourinoni ayovsiz tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madrid derbisidan so‘ng Joze Mourino hakamlarning xatolarini ko‘rsatuvchi qog‘ozlar bilan matbuot anjumaniga chiqib, hakamlikni tanqid qildi.
  • «Atletiko» yarimhimoyachisi Aleks Baena Mourinoning bu harakatini mag‘lubiyatni mardona qabul qilolmaslik va muntazam bahona izlash deb atadi.
  • Baena, shuningdek, Mourino o‘z jamoasining o‘yiniga emas, tashqi omillarga e’tibor qaratayotganini ta’kidladi.

Ispaniya futbolida Madrid derbisidan keyingi ehtiroslar to‘lqini matbuot sahifalarida yangi mojaro bilan avj oldi. «Atletiko»ga qarshi kechgan murosasiz bahsdagi mag‘lubiyatdan so‘ng «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumaniga hakamlarning xatolari muhrlangan fotokadrlar chop etilgan qog‘ozlarni ko‘tarib chiqib, hakamlikni ochiqchasiga nishonga olgan edi. «Qirollik klubi» ustozining ushbu xatti-harakati «matraschilar»ning hujumkor yarimhimoyachisi Aleks Baenaning qattiq e’tiroziga sabab bo‘ldi.

The Touchline nashriga bergan intervyusida Baena portugaliyalik murabbiyning harakatlarini ochiq kinoya ostiga oldi: «Mourino shikoyat qilyapti, chunki u yutqazdi. “Real” mag‘lub bo‘lganida, u doim bahona qidiradi, o‘zi va jamoasi ko‘rsatgan o‘yinga emas, faqat tashqi omillarga e’tibor qaratadi. Ana o‘sha chop etilgan kadrlar bilan qilingan sahna — mag‘lubiyatni mardona qabul qila olmaydigan insonning harakati edi». E’tiborli jihati shundaki, Mourinoni tanqid qilgan Baena ayni paytda yuqori sport formasida — shanba oqshomida u Ispaniya terma jamoasi safida Millatlar ligasi doirasida safarda Angliya ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alabada hal qiluvchi gollardan biriga mualliflik qildi.

«Qog‘ozli sahna, bahonalar izlash va Angliyaga urilgan gol»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi

Madrid derbisi ortidan kelib chiqqan bahs va Baenaning chiqishidan eng muhim faktlar:

  • Mourinoning shov-shuvli anjumani: «Real» ustozi mag‘lubiyatdan so‘ng hakam xatolari aks etgan qog‘ozlar bilan chiqib, hakamlik qarorlarini aybladi;

  • Baenaning keskin javobi: «Atletiko» yulduzi buni mag‘lubiyatni tan ololmaslik va muntazam bahona qidirish deb atadi;

  • «O‘z o‘yiniga emas, tashqi omillarga qarash»: Aleks Baena raqib murabbiyining taktikadagi xatolarni yashirish uchun sahna yaratganini urg‘uladi;

  • Baenaning milliy termadagi benefisi: Tanqidchi futbolchi Millatlar ligasida Angliya darvozasiga gol urib, Ispaniyaning 3:2 hisobidagi zafarini ta’minladi;

  • Madrid qarama-qarshiligining yangi bosqichi: Futbolchi va murabbiy o‘rtasidagi bu ochiq aytishuv derbi muhitini yanada qizitdi.

Madrid derbisi bahslari: Joze Mourino pozitsiyasi va Aleks Baenaning raddiyasi

Tomonlarning mag‘lubiyat va o‘yindan keyingi voqealarga bergan baholari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Joze Mourino va «Real Madrid» yondashuvi

Aleks Baena va «Atletiko» munosabati

Mag‘lubiyatning asosiy sababi

Hakamlarning qo‘pol xatolari va noto‘g‘ri qarorlari

Raqibning ojizligi va maydondagi munosib mag‘lubiyati

Matbuot anjumanidagi harakat

Hakam xatolari chop etilgan kadrlarni ommaga namoyish etish

«Bu mag‘lubiyatni mardona qabul qilolmagan inson sahnasi»

Diqqat qaratilgan omil

O‘yin taqdirini o‘zgartirgan bahsli vaziyatlar

Jamoaning o‘z o‘yinini tahlil qilmasdan, bahona qidirishi

Futbolchining ayni damdagi holati

Bosim ostidagi murabbiylik korpusi

Ispaniya safida Angliyaga gol urgan to‘purarlik kayfiyati (3:2)

Ehtimoliy oqibatlar

La Liga intizom qo‘mitasining e’tibori va tekshiruvi

Raqib lageriga qarshi psixologik ustunlikning mustahkamlanishi

Futbol ekspertizasi: Nega Mourinoning usullari va Baenaning zarbasi diqqat markazida?

Yevropa futboli sharhlovchilari, sport ruhshunoslari va taktik ekspertlarning xulosalari:

  • «Mourinoning klassik psixologik qalqoni»: Joze Mourinoning matbuot anjumaniga fotodalillar bilan chiqishi uning eski va mashhur taktikasi hisoblanadi; u mag‘lub bo‘lgan futbolchilarini matbuot bosimidan himoya qilish uchun butun jamoatchilik diqqatini hakamlar va shaxsan o‘zining bayonotlariga burib yubordi;

  • Baenaning sovuqqon qarshi hujumi: Aleks Baenaning Mourino shaxsiyatiga ochiq zarba berishi uning nafaqat maydonda, balki psixologik urushlarda ham qo‘rqmas yetakchiga aylanayotganini ko‘rsatdi; uning bu gaplari ortida Angliyaga qarshi o‘yindagi yorqin goli tufayli yuksak ishonch turibdi;

  • Derbining kelajakdagi keskinligi: Bunday shaxsiy aytishuvlar kelgusi Madrid derbisini yanada prinsipial jangga aylantiradi; endi Mourino shogirdlari maydonda nafaqat uch ochko, balki o‘z ustozining obro‘sini himoya qilish uchun ham Baenaga qarshi alohida kayfiyatda saf tortadi.

Sizningcha, Joze Mourinoning hakam xatolari aks etgan qog‘ozlar bilan chiqishi haqqoniy e’tirozmi yoki Baena aytganidek, mag‘lubiyatni tan ololmaslik va navbatdagi bahonami? Baenaning Angliyaga qarshi goli uni Yevropaning eng xavfli yarimhimoyachilaridan biriga aylantira oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Madrid derbisi ortidagi ushbu keskin bahs tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Joze MourinoAleks BaenaMadrid derbisiLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Londondagi 5 ta golli triller: Ispaniya Angliyani 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi!Londondagi 5 ta golli triller: Ispaniya Angliyani 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi!Bugun 07:35Baena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBaena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdi30 iyun 15:41«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi30 avgust 07:58Mourino «Real»da besh futbolchi taqdirini hal qilmoqda...Mourino «Real»da besh futbolchi taqdirini hal qilmoqda...27 iyul 10:08"H" guruhi. Ispaniya peshqadam, Kabo-Verde esa tarixiy pley-offda"H" guruhi. Ispaniya peshqadam, Kabo-Verde esa tarixiy pley-offda27 iyun 09:50Fransiya terma jamoasi Belgiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqdaFransiya terma jamoasi Belgiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi