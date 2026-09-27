“Mag‘lubiyatni mardona qabul qilolmaydi”: Aleks Baena Joze Mourinoni ayovsiz tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madrid derbisidan so‘ng Joze Mourino hakamlarning xatolarini ko‘rsatuvchi qog‘ozlar bilan matbuot anjumaniga chiqib, hakamlikni tanqid qildi.
- «Atletiko» yarimhimoyachisi Aleks Baena Mourinoning bu harakatini mag‘lubiyatni mardona qabul qilolmaslik va muntazam bahona izlash deb atadi.
- Baena, shuningdek, Mourino o‘z jamoasining o‘yiniga emas, tashqi omillarga e’tibor qaratayotganini ta’kidladi.
Ispaniya futbolida Madrid derbisidan keyingi ehtiroslar to‘lqini matbuot sahifalarida yangi mojaro bilan avj oldi. «Atletiko»ga qarshi kechgan murosasiz bahsdagi mag‘lubiyatdan so‘ng «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumaniga hakamlarning xatolari muhrlangan fotokadrlar chop etilgan qog‘ozlarni ko‘tarib chiqib, hakamlikni ochiqchasiga nishonga olgan edi. «Qirollik klubi» ustozining ushbu xatti-harakati «matraschilar»ning hujumkor yarimhimoyachisi Aleks Baenaning qattiq e’tiroziga sabab bo‘ldi.
The Touchline nashriga bergan intervyusida Baena portugaliyalik murabbiyning harakatlarini ochiq kinoya ostiga oldi: «Mourino shikoyat qilyapti, chunki u yutqazdi. “Real” mag‘lub bo‘lganida, u doim bahona qidiradi, o‘zi va jamoasi ko‘rsatgan o‘yinga emas, faqat tashqi omillarga e’tibor qaratadi. Ana o‘sha chop etilgan kadrlar bilan qilingan sahna — mag‘lubiyatni mardona qabul qila olmaydigan insonning harakati edi». E’tiborli jihati shundaki, Mourinoni tanqid qilgan Baena ayni paytda yuqori sport formasida — shanba oqshomida u Ispaniya terma jamoasi safida Millatlar ligasi doirasida safarda Angliya ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alabada hal qiluvchi gollardan biriga mualliflik qildi.
«Qog‘ozli sahna, bahonalar izlash va Angliyaga urilgan gol»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi
Madrid derbisi ortidan kelib chiqqan bahs va Baenaning chiqishidan eng muhim faktlar:
Mourinoning shov-shuvli anjumani: «Real» ustozi mag‘lubiyatdan so‘ng hakam xatolari aks etgan qog‘ozlar bilan chiqib, hakamlik qarorlarini aybladi;
Baenaning keskin javobi: «Atletiko» yulduzi buni mag‘lubiyatni tan ololmaslik va muntazam bahona qidirish deb atadi;
«O‘z o‘yiniga emas, tashqi omillarga qarash»: Aleks Baena raqib murabbiyining taktikadagi xatolarni yashirish uchun sahna yaratganini urg‘uladi;
Baenaning milliy termadagi benefisi: Tanqidchi futbolchi Millatlar ligasida Angliya darvozasiga gol urib, Ispaniyaning 3:2 hisobidagi zafarini ta’minladi;
Madrid qarama-qarshiligining yangi bosqichi: Futbolchi va murabbiy o‘rtasidagi bu ochiq aytishuv derbi muhitini yanada qizitdi.
Madrid derbisi bahslari: Joze Mourino pozitsiyasi va Aleks Baenaning raddiyasi
Tomonlarning mag‘lubiyat va o‘yindan keyingi voqealarga bergan baholari taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Joze Mourino va «Real Madrid» yondashuvi
Aleks Baena va «Atletiko» munosabati
Mag‘lubiyatning asosiy sababi
Hakamlarning qo‘pol xatolari va noto‘g‘ri qarorlari
Raqibning ojizligi va maydondagi munosib mag‘lubiyati
Matbuot anjumanidagi harakat
Hakam xatolari chop etilgan kadrlarni ommaga namoyish etish
«Bu mag‘lubiyatni mardona qabul qilolmagan inson sahnasi»
Diqqat qaratilgan omil
O‘yin taqdirini o‘zgartirgan bahsli vaziyatlar
Jamoaning o‘z o‘yinini tahlil qilmasdan, bahona qidirishi
Futbolchining ayni damdagi holati
Bosim ostidagi murabbiylik korpusi
Ispaniya safida Angliyaga gol urgan to‘purarlik kayfiyati (3:2)
Ehtimoliy oqibatlar
La Liga intizom qo‘mitasining e’tibori va tekshiruvi
Raqib lageriga qarshi psixologik ustunlikning mustahkamlanishi
Futbol ekspertizasi: Nega Mourinoning usullari va Baenaning zarbasi diqqat markazida?
Yevropa futboli sharhlovchilari, sport ruhshunoslari va taktik ekspertlarning xulosalari:
«Mourinoning klassik psixologik qalqoni»: Joze Mourinoning matbuot anjumaniga fotodalillar bilan chiqishi uning eski va mashhur taktikasi hisoblanadi; u mag‘lub bo‘lgan futbolchilarini matbuot bosimidan himoya qilish uchun butun jamoatchilik diqqatini hakamlar va shaxsan o‘zining bayonotlariga burib yubordi;
Baenaning sovuqqon qarshi hujumi: Aleks Baenaning Mourino shaxsiyatiga ochiq zarba berishi uning nafaqat maydonda, balki psixologik urushlarda ham qo‘rqmas yetakchiga aylanayotganini ko‘rsatdi; uning bu gaplari ortida Angliyaga qarshi o‘yindagi yorqin goli tufayli yuksak ishonch turibdi;
Derbining kelajakdagi keskinligi: Bunday shaxsiy aytishuvlar kelgusi Madrid derbisini yanada prinsipial jangga aylantiradi; endi Mourino shogirdlari maydonda nafaqat uch ochko, balki o‘z ustozining obro‘sini himoya qilish uchun ham Baenaga qarshi alohida kayfiyatda saf tortadi.
Sizningcha, Joze Mourinoning hakam xatolari aks etgan qog‘ozlar bilan chiqishi haqqoniy e’tirozmi yoki Baena aytganidek, mag‘lubiyatni tan ololmaslik va navbatdagi bahonami? Baenaning Angliyaga qarshi goli uni Yevropaning eng xavfli yarimhimoyachilaridan biriga aylantira oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Madrid derbisi ortidagi ushbu keskin bahs tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…