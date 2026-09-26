Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan jamoaning yangi gʻalabalarga intilishini taʼkidladi.
- Luis de la Fuente shogirdlari Angliyaga qarshi oʻyin bilan jahon chempionatidan keyingi ilk rasmiy uchrashuvini oʻtkazadi va 38 ta oʻyinlik magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirishni maqsad qilgan.
Yevropa va jahon chempioni Ispaniya terma jamoasi oʻzining navbatdagi Millatlar ligasi kampaniyasini boshlashga hozirlik koʻrmoqda. Jamoa yarimhimoyachisi Fabian Ruiz raqiblarga qatʼiy ogohlantirish berib, «qizil xoʻrozlar» qoʻlga kiritilgan yutuqlar bilan cheklanib qolmasligini taʼkidladi. Yozgi tarixiy zafardan soʻng Luis de la Fuente shogirdlari oʻz hukmronlik davrini davom ettirish maqsadida Londondagi Uembli stadionida Angliyaga qarshi bahs olib borishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, ushbu markaziy uchrashuv Ispaniya terma jamoasining iyul oyida Argentina ustidan qozonilgan gʻalaba bilan yakunlangan jahon chempionatidan keyingi ilk rasmiy oʻyini boʻladi. Mazkur tarixiy muvaffaqiyat ispaniyaliklarga 2008–2012 yillardagi oltin davrini eslatgan holda, bir vaqtning oʻzida ham Jahon chempionati, ham Yevropa chempionati unvonlarini saqlab qolish imkonini berdi. Poytaxtga tashrif buyuradigan mehmonlar barcha musobaqalarda 38 ta oʻyindan iborat magʻlubiyatsiz seriya bilan kelishmoqda.
Oʻtmishni unutib, kelajakka intilish vaqti keldiAS nashriga bergan intervyusida Pari Sen-Jermen yarimhimoyachisi kiyinish xonasidagi muhit mutlaqo jiddiyligini maʼlum qildi. Bosh murabbiy Luis de la Luentening koʻrsatmalarini yetkazgan 30 yoshli futbolchi yuqori standartlarni saqlab qolish qiyinligiga eʼtibor qaratdi: «Murabbiy bizga oʻtmish allaqachon unutilgani, bu tarix va u ajoyib ekanini, biroq endi eʼtiborni hozirgi kunga qaratish lozimligini aytdi. Futboldagi eng qiyin narsa bu – yana gʻalaba qozonishdir. Bir marta yutish ajoyib, lekin buni takrorlash – qiyin qismidir».
Ispaniya terma jamoasi ushbu musobaqada juda yaxshi koʻrsatkichlarga ega. Jamoa soʻnggi toʻrtta finaldan uchtasiga yetib borgan va Millatlar ligasidagi oxirgi 18 ta oʻyinining atigi bittasida asosiy vaqtda magʻlubiyatga uchragan. Sobiq Napoli futbolchisi jamoaning yana bitta yirik sovrinni qoʻlga kiritishga boʻlgan ishtiyoqi balandligini taʼkidladi.
Yangi gʻalabalar sari qadamFabian Ruizning soʻzlariga koʻra, jamoaning oldiga qoʻygan asosiy vazifasi yana gʻalaba qozonishga intilishdir. «Bu juda qiyin, ammo bizdagi tarkib bunga qodir va biz bu sovrin uchun katta ishtiyoq bilan kurashamiz. Uni juda muhim deb bilamiz va Millatlar ligasining toʻrtlik finalida ishtirok etishga umid qilamiz», – deya qoʻshimcha qildi u.
Tarix ham Ispaniya foydasiga ekanini koʻrsatmoqda. La Roja Angliyaga qarshi oxirgi toʻqqizta uchrashuvning oltitasida gʻalaba qozongan, jumladan, Yevro-2024 finalida ham 2:1 hisobida zafar quchgan edi. De la Fuente shogirdlari Uembli maydonida oʻzlarining magʻlubiyatsiz seriyasini saqlab qolishga harakat qilishadi. Shundan soʻng ularni 3-guruh doirasida Xorvatiya va Chexiya bilan murakkab oʻyinlar kutib turibdi.
Izohlar 0
…