Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdi

·36·Sport
Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan jamoaning yangi gʻalabalarga intilishini taʼkidladi.
  • Luis de la Fuente shogirdlari Angliyaga qarshi oʻyin bilan jahon chempionatidan keyingi ilk rasmiy uchrashuvini oʻtkazadi va 38 ta oʻyinlik magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirishni maqsad qilgan.

Yevropa va jahon chempioni Ispaniya terma jamoasi oʻzining navbatdagi Millatlar ligasi kampaniyasini boshlashga hozirlik koʻrmoqda. Jamoa yarimhimoyachisi Fabian Ruiz raqiblarga qatʼiy ogohlantirish berib, «qizil xoʻrozlar» qoʻlga kiritilgan yutuqlar bilan cheklanib qolmasligini taʼkidladi. Yozgi tarixiy zafardan soʻng Luis de la Fuente shogirdlari oʻz hukmronlik davrini davom ettirish maqsadida Londondagi Uembli stadionida Angliyaga qarshi bahs olib borishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, ushbu markaziy uchrashuv Ispaniya terma jamoasining iyul oyida Argentina ustidan qozonilgan gʻalaba bilan yakunlangan jahon chempionatidan keyingi ilk rasmiy oʻyini boʻladi. Mazkur tarixiy muvaffaqiyat ispaniyaliklarga 2008–2012 yillardagi oltin davrini eslatgan holda, bir vaqtning oʻzida ham Jahon chempionati, ham Yevropa chempionati unvonlarini saqlab qolish imkonini berdi. Poytaxtga tashrif buyuradigan mehmonlar barcha musobaqalarda 38 ta oʻyindan iborat magʻlubiyatsiz seriya bilan kelishmoqda.

Oʻtmishni unutib, kelajakka intilish vaqti keldi

AS nashriga bergan intervyusida Pari Sen-Jermen yarimhimoyachisi kiyinish xonasidagi muhit mutlaqo jiddiyligini maʼlum qildi. Bosh murabbiy Luis de la Luentening koʻrsatmalarini yetkazgan 30 yoshli futbolchi yuqori standartlarni saqlab qolish qiyinligiga eʼtibor qaratdi: «Murabbiy bizga oʻtmish allaqachon unutilgani, bu tarix va u ajoyib ekanini, biroq endi eʼtiborni hozirgi kunga qaratish lozimligini aytdi. Futboldagi eng qiyin narsa bu – yana gʻalaba qozonishdir. Bir marta yutish ajoyib, lekin buni takrorlash – qiyin qismidir».

Ispaniya terma jamoasi ushbu musobaqada juda yaxshi koʻrsatkichlarga ega. Jamoa soʻnggi toʻrtta finaldan uchtasiga yetib borgan va Millatlar ligasidagi oxirgi 18 ta oʻyinining atigi bittasida asosiy vaqtda magʻlubiyatga uchragan. Sobiq Napoli futbolchisi jamoaning yana bitta yirik sovrinni qoʻlga kiritishga boʻlgan ishtiyoqi balandligini taʼkidladi.

Yangi gʻalabalar sari qadam

Fabian Ruizning soʻzlariga koʻra, jamoaning oldiga qoʻygan asosiy vazifasi yana gʻalaba qozonishga intilishdir. «Bu juda qiyin, ammo bizdagi tarkib bunga qodir va biz bu sovrin uchun katta ishtiyoq bilan kurashamiz. Uni juda muhim deb bilamiz va Millatlar ligasining toʻrtlik finalida ishtirok etishga umid qilamiz», – deya qoʻshimcha qildi u.

Tarix ham Ispaniya foydasiga ekanini koʻrsatmoqda. La Roja Angliyaga qarshi oxirgi toʻqqizta uchrashuvning oltitasida gʻalaba qozongan, jumladan, Yevro-2024 finalida ham 2:1 hisobida zafar quchgan edi. De la Fuente shogirdlari Uembli maydonida oʻzlarining magʻlubiyatsiz seriyasini saqlab qolishga harakat qilishadi. Shundan soʻng ularni 3-guruh doirasida Xorvatiya va Chexiya bilan murakkab oʻyinlar kutib turibdi.

Fabian RuizIspaniyaAngliyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiFabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdi8 iyul 23:51Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiXorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiKecha 13:52Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKecha 02:18Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi24 sentabr 09:12Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediXorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dedi24 sentabr 09:17Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanCristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamayman23 sentabr 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?